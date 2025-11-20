Top 4 sữa hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ 10 tuổi tại AVAKids

Top sữa hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ 10 tuổi

Sữa Abbott Grow 2+

Abbott Grow 2+ hay sữa hươu cao cổ đến từ Tập đoàn Abbott. Sản phẩm được nhiều phụ huynh tin dùng nhờ công thức cân bằng giữa canxi, photpho, magie và vitamin D3, hỗ trợ hình thành hệ xương chắc khỏe cho trẻ trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Điểm nổi bật của dòng sữa này là nguồn canxi dễ hấp thu và thành phần DHA, taurine giúp tăng cường khả năng tập trung và hoạt động trí não - yếu tố quan trọng cho trẻ từ 10 tuổi vốn đang bước vào giai đoạn học tập căng thẳng. Hệ dưỡng chất Grow-Pro của Abbott cũng góp phần hỗ trợ phát triển chiều cao và thể lực, đồng thời mang đến hương vị dễ uống, phù hợp sử dụng hàng ngày.

Sữa hươu cao cổ Abbott Grow giúp trẻ cao lớn mỗi ngày

Sữa PediaSure

Sữa PediaSure của Abbott Hoa Kỳ nổi tiếng với các nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện cân nặng và chiều cao cho trẻ biếng ăn hoặc hấp thu kém. Sữa cung cấp hệ dưỡng chất Triple Sure gồm 37 vitamin và khoáng chất, kết hợp protein chất lượng cao, canxi, vitamin D và K2 giúp phát triển hệ xương. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa prebiotics và probiotics giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho phát triển tầm vóc.

Sữa Milo

Sữa Milo thuộc tập đoàn Nestlé là sản phẩm kết hợp hương cacao và mầm lúa mạch nguyên cám. Công thức Activ-Go đóng vai trò bổ sung vitamin và khoáng chất, giúp hỗ trợ hệ cơ – xương - khớp và bổ sung năng lượng cho trẻ hoạt động cả ngày. Đây là lựa chọn phổ biến với những trẻ thích thức uống vị cacao.

Sữa Nutifood GrowPLUS+ 2+

Nutifood GrowPLUS+ 2+ được thiết kế phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Sản phẩm nổi bật với HMO và FOS giúp tăng cường tiêu hoá, hỗ trợ hấp thu canxi và các vi chất quan trọng. Bên cạnh đó, GrowPLUS+ còn bổ sung canxi, vitamin D3 và K2, giúp tăng mật độ xương và cải thiện chiều cao hiệu quả. Hương vị dễ uống, giàu năng lượng cũng là ưu điểm giúp trẻ nhanh chóng cải thiện thể trạng.

Sữa Nutifood GrowPLUS+ phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam

