Sự thật về nhan sắc “một bước lên hương” của Triệu Lộ Tư

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội xoay quanh sự thay đổi ngoại hình. Không ít ý kiến nghi vấn nữ diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ để có được nhan sắc ngày càng sắc sảo, cuốn hút. Tuy nhiên, với những ai theo dõi Triệu Lộ Tư đủ lâu sẽ nhận ra, sự "lên hương" này không đến từ dao kéo, mà là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại đóng vai trò then chốt: dáng lông mày.

Theo thời gian, vóc dáng Triệu Lộ Tư dần thon gọn hơn, phần má bánh bao đặc trưng cũng bớt đầy đặn, kéo theo tổng thể gương mặt trở nên thanh thoát. Khi những nét trẻ con giảm dần, chỉ cần thay đổi cách trang điểm, khí chất đã có thể khác đi rõ rệt. Và trong tất cả những điều chỉnh ấy, lông mày chính là yếu tố tác động mạnh nhất đến diện mạo của cô.

Ảnh: Xiaohongshu

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Triệu Lộ Tư trung thành với kiểu lông mày ngang phong cách Hàn Quốc. Dáng mày khá thẳng, khoảng cách giữa mày và mắt ngắn, tạo cảm giác hơi "đè" mắt. Cộng thêm tình trạng lông mày không đều, tổng thể gương mặt khi đó khiến sự chú ý dồn nhiều vào phần trung và hạ khuôn mặt. Bản thân nữ diễn viên cũng từng chia sẻ trong một buổi livestream rằng kiểu mày này dễ khiến phần dưới gương mặt trông dài hơn, đồng thời làm thần thái có phần non nớt.

Những năm gần đây, Triệu Lộ Tư bắt đầu điều chỉnh dáng mày một cách rõ rệt. Cô tỉa gọn phần lông mày dư ở viền dưới, tạo đường cong mềm mại thay vì kéo thẳng một nét. Kiểu mày cong tự nhiên giúp khoảng cách giữa mày và mắt được "mở" ra, từ đó cải thiện tỷ lệ gương mặt và khiến các đường nét trở nên thoáng, hài hòa hơn.

Ảnh: Xiaohongshu

So với lông mày ngang từng gây sốt, mày cong có đỉnh thấp và đường nét tròn trịa mang lại cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần tinh tế. Phần đuôi mày được kéo dài vừa phải, không quá mảnh cũng không sắc cạnh, giúp gương mặt gọn gàng và thanh tú hơn. Đây cũng là kiểu mày có khả năng "hack tuổi" tốt, đồng thời tạo hiệu ứng thu gọn bề ngang khuôn mặt, khiến tổng thể trông cao cấp và sang hơn. Với những ai muốn thoát khỏi vẻ ngọt ngào quá mức của mày ngang, mày cong chính là lựa chọn giúp tăng thêm nét trưởng thành và khí chất thanh lạnh.

Ảnh: Xiaohongshu

Sự thay đổi dáng mày cũng kéo theo biến chuyển lớn về thần thái của Triệu Lộ Tư. Từ hình ảnh đáng yêu, trong trẻo, cô dần mang nét chín chắn, có chiều sâu hơn. Ngũ quan nhờ đó trông rõ nét, và tạo cảm giác có khoảng cách, điều mà nhiều khán giả nhầm lẫn là kết quả của thẩm mỹ.

Một chi tiết nhỏ khác cũng được Triệu Lộ Tư tiết lộ chính là phần đầu mày vốn khá nhạt màu. Để khắc phục, cô thường dùng phấn mày tán nhẹ ở đầu mày, tạo hiệu ứng bóng đổ tự nhiên dưới xương chân mày. Khi nhìn trực diện, kỹ thuật này giúp ngũ quan trông tập trung hơn, sống mũi cũng có cảm giác cao và rõ nét hơn mà không cần tạo khối quá đậm.

Ảnh: IGNV

Từ câu chuyện của Triệu Lộ Tư, có thể thấy lông mày tuy chỉ là một chi tiết nhỏ trong makeup nhưng lại có khả năng thay đổi khí chất mạnh mẽ. Quan trọng hơn cả, việc chọn dáng mày không nên chạy theo xu hướng mà cần dựa vào hình dáng khuôn mặt. Khi hiểu rõ ưu - nhược điểm của gương mặt mình và điều chỉnh dáng mày phù hợp, hiệu quả mang lại đôi khi chẳng khác gì một cuộc "lột xác".

Nguồn: TVBS