Sự ra đi của huyền thoại đứng đầu đế chế 12 tỷ USD

Sự ra đi của huyền thoại

Sáng 4/9 (giờ địa phương), Tập đoàn Armani báo tin buồn nhà thiết kế thời trang Italy Giorgio Armani qua đời ở tuổi 91.

“Il Signor Armani, như cách nhân viên và cộng sự gọi với sự kính trọng và ngưỡng mộ, đã ra đi thanh thản trong vòng tay những người thân yêu. Không biết mệt mỏi, ông làm việc cho đến những ngày cuối đời, cống hiến hết mình cho công ty, các bộ sưu tập và nhiều dự án đang và sẽ thực hiện”, trích thông báo.

Giorgio Armani qua đời ở tuổi 91. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 6, Armani không có mặt để cúi chào khán giả tại buổi trình diễn của thương hiệu trong Tuần lễ Thời trang Nam Milan, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp ông bỏ lỡ sàn diễn của chính mình. Khi đó, công ty cho biết ông “đang hồi phục tại nhà” nhưng không tiết lộ tình trạng sức khỏe.

Sự ra đi của Armani là mất mát lớn đối với ngành thời trang thế giới. Sau khi tin buồn được công bố, loạt ngôi sao hạng A thế giới chia sẻ lời tiếc thương và gửi lời tiễn biệt đến nhà thiết kế huyền thoại.

Nhà thiết kế thời trang Donatella Versace, CEO Versace, đăng trên trang cá nhân bức ảnh đen - trắng chụp Armani đang nhìn thẳng vào ống kính trong bộ vest được may đo riêng, kèm dòng cảm thán: “Thế giới mất đi một người khổng lồ ngày hôm nay. Ông đã làm nên lịch sử và sẽ được tưởng nhớ mãi mãi”.

Victoria Beckham ca ngợi Giorgio Armani là huyền thoại đích thực, nhà thiết kế có tầm nhìn xa trông rộng và có di sản trường tồn mãi mãi. “Tôi cảm thấy vinh dự khi được gọi ông là bạn”, cựu ca sĩ bày tỏ.

Chồng cô, David Beckham, cũng chia sẻ lời tri ân riêng: “Một ngày rất buồn khi chúng ta phải nói lời tạm biệt với người đàn ông đặc biệt, tốt bụng, hào phóng, khiêm tốn và là quý ông đích thực. Giorgio Armani - người độc nhất”.

Leonardo DiCaprio cũng dành những lời tri ân đến nhà thiết kế quá cố: “Giorgio Armani là nhà tiên phong có tầm ảnh hưởng vượt xa lĩnh vực thiết kế. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên cách đây nhiều năm tại Milan và tôi nhớ mình bị choáng ngợp bởi sự sáng tạo và tài năng của ông ấy. Ông ấy là huyền thoại, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Di sản của ông ấy sẽ tiếp tục định hình và nâng tầm thế giới trong nhiều năm tới”.

Julia Roberts, Reese Witherspoon, Elizabeth Hurley... cũng nằm trong danh sách dài người nổi tiếng bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của Armani.

Armani cùng Julia Roberts và George Clooney tại Met Gala 2008. Ảnh: FilmMagic.

Trong bối cảnh thời trang xa xỉ lên ngôi như hiện nay, bị chi phối bởi những tập đoàn khổng lồ như LVMH (chủ sở hữu Louis Vuitton) và Kering (công ty mẹ của Gucci), Armani nằm trong số ít nhà thiết kế vẫn giữ toàn quyền sở hữu công ty của mình.

Tính đến nay, vẫn chưa có người thừa kế rõ ràng cho đế chế Armani. Cả đời mình, ông không kết hôn cũng không có con. Ông từng chia sẻ “ước mình có nhiều con” nhưng không trở thành cha trên thực tế. Thay vào đó, ông dành tình yêu cho những người thân khác, gồm em gái Rosanna Armani, cháu gái Silvana và Roberta Armani, cháu trai Andrea Camerana cùng cộng sự lâu năm Pantaleo Dell’Orco.

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trên phụ san HTSI thuộc tờ Financial Times vào tháng 8 , ông có đề cập đến vấn đề thừa kế. Ông cho biết sẽ chuyển giao từ từ di sản của mình những người thân thiết nhất, chẳng hạn như Dell'Orco, các thành viên trong gia đình và toàn bộ nhóm làm việc.

Vào tháng 6, Bloomberg Billionaires Index thống kê tài sản riêng của Giorgio Armani ước tính khoảng 9,4 tỷ USD - phần lớn tài sản đến từ quyền sở hữu cá nhân đối với thương hiệu Giorgio Armani SpA.

Trong khi đó, Forbes đưa ra con số cao hơn, ước tính vào khoảng 12,1 tỷ USD, đứng ở vị trí 208 trong bảng xếp hạng người giàu thế giới và thứ ba tại Italy.

Ông qua đời vào đúng thời điểm loạt sự kiện kỷ niệm 50 năm sự nghiệp được lên kế hoạch tổ chức trong Tuần lễ Thời trang Milan vào tháng 9, bao gồm khai mạc triển lãm tại Pinacoteca di Brera - triển lãm đầu tiên về thời trang tại bảo tàng này - và buổi trình diễn tại Palazzo Brera.

Sự nghiệp lừng lẫy

Giorgio Armani sinh năm 1934 tại thị trấn Piacenza ở miền Bắc nước Italy. Thời trang không phải là lựa chọn sự nghiệp ban đầu của ông. Ông học y khoa và tham gia quân ngũ. Bước ngoặt xảy ra vào năm 1957 khi ông xin được công việc trưng bày cửa sổ tại cửa hàng bách hóa lịch sử La Rinascente ở Milan, mở ra mối gắn bó trọn đời với thủ phủ thời trang Italy.

Năm 1964, nhà thiết kế Nino Cerruti trao cơ hội cho Armani bằng việc mời ông thiết kế trang phục nam. Tại đây, ông lần đầu tiên tiếp cận với kiểu áo khoác không cấu trúc - áo vest bỏ lớp lót và phần độn cứng truyền thống để tôn lên hình thể người mặc - thứ mà sau này ông hoàn thiện và trở nên nổi tiếng nhờ nó.

Giorgio Armani đang hoàn thiện những nét cuối cùng trước khi ra mắt bộ sưu tập quần áo may sẵn Thu - Đông 1980. Ảnh: Getty Images.

Khi làm việc cho Cerruti, Armani gặp Sergio Galeotti, kiến trúc sư sau này trở thành bạn đời kiêm cộng sự kinh doanh của ông. Galeotti thuyết phục Armani thành lập công ty riêng và hai người cùng nhau sáng lập thương hiệu Giorgio Armani vào năm 1975.

Bộ sưu tập thời trang nam đầu tiên của họ nhanh chóng gặt hái thành công tại Mỹ. Năm 1976, sản phẩm được bày bán tại Barney’s New York. Không lâu sau đó, bộ sưu tập nữ ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của phong cách lưỡng tính. Về sau, Armani tuyên bố: “Tôi là người đầu tiên làm mềm mại hình ảnh đàn ông và làm mạnh mẽ hình ảnh phụ nữ”.

Những chiếc áo khoác của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hollywood. Năm 1980, Richard Gere mặc vest Armani trong phim American Gigolo , biến nó trở thành biểu tượng địa vị. Từ đó, việc thiết kế trang phục cho các ngôi sao trên thảm đỏ trở thành hình thức quảng bá khác cho thương hiệu, cũng mang đến cho Armani danh xưng “ông hoàng thảm đỏ”.

Nhiều ngôi sao lớn thời kỳ đó - Arnold Schwarzenegger, Sophia Loren, Jodie Foster, Sean Connery, Tina Turner và vô số người khác - đều được bắt gặp trong các thiết kế của Armani. Khác với đối thủ lớn vào thập niên 1980 là Gianni Versace - thiên về phong cách lộng lẫy, Armani hướng đến sự tinh giản, thanh lịch và vượt thời gian.

Ông nổi tiếng với việc loại bỏ sự cầu kỳ, rườm rà trong thiết kế. Đặc trưng là những đường cắt gọn gàng, gam màu trung tính (đen, xám, be, xanh navy) và phom dáng mềm mại.

Armani cũng định nghĩa lại sang trọng thông qua sự tinh tế, chứ không cần phô trương. Những bộ suit của ông mang đến vẻ đẹp tự tin, thoải mái nhưng vẫn đầy quyền lực. Ông đề cao tính bền vững trong thiết kế, có thể mặc trong nhiều năm mà vẫn hợp thời.

Qua nhiều năm, Armani ra mắt dòng sản phẩm phổ biến Emporio Armani, cũng như nhiều nhánh thành công khác như Armani Jeans, Armani Exchange và thương hiệu nội thất Armani/Casa.

Năm 2011, ông khai trương khu phức hợp Armani khổng lồ chiếm trọn khu phố tại trung tâm Milan. Ngoài việc cung cấp các sản phẩm thuộc nhiều dòng Armani khác nhau (bao gồm chocolate, hoa, trang sức và mỹ phẩm), nơi đây còn hoạt động như hộp đêm và khách sạn sang trọng. Trước đó một năm, ông khai trương khách sạn Armani Dubai trong tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa.

Armani tự mình sở hữu hoàn toàn đế chế tỷ USD, không chỉ về thời trang mà cả phong cách sống thượng lưu. Ảnh: Getty Images.

Là người hâm mộ thể thao lâu năm, Armani mua đội bóng rổ Olimpia Milano - đội bóng thành công nhất nước Italy - vào năm 2008. Sau đó ông cho ra mắt dòng trang phục thể thao EA7, lấy cảm hứng từ số áo của cầu thủ bóng đá người Ukraine Andriy Shevchenko, từng là tiền đạo của AC Milan. Dựa trên phong cách của dòng sản phẩm này, ông tiếp tục thiết kế đồng phục cho đội tuyển Italy tại các kỳ Thế vận hội London 2012, Rio de Janeiro 2016 và Tokyo 2020.

Ảnh hưởng của Armani trong ngành thời trang vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Tính vượt thời gian và độ tinh tế trong kỹ thuật may đo của ông tạo nên thị trường đồ cũ sôi động cho các thiết kế Armani cổ điển. Những bộ pantsuit (Âu phục cho nữ) của ông - mang lại cho phụ nữ một lựa chọn mạnh mẽ, tinh tế trong môi trường công sở và hơn thế nữa - vẫn được nhiều ngôi sao ưa chuộng. Gần đây nhất, Cate Blanchett chọn bộ suit lụa hai mảnh của Armani khi tham dự Giải quần vợt Wimbledon năm 2025.

Cuộc đời của Armani là sự cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp thời trang. Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, ông chia sẻ: “Tôi không biết có nên dùng từ ‘nghiện việc’ không, nhưng làm việc chăm chỉ chắc chắn là yếu tố thiết yếu để thành công. Điều tiếc nuối duy nhất trong đời tôi là dành quá nhiều giờ cho công việc và không đủ thời gian cho bạn bè và gia đình”.