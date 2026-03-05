Sự nhạt nhẽo có chiến lược của Rosé

Show diễn Thu/Đông 2026 của Saint Laurent vào tối 3/3 (theo giờ Pháp) vừa khép lại ngày thứ hai của Tuần lễ Thời trang Paris. Vắng bóng một số gương mặt hot nhưng show Saint Laurent mùa này vẫn tạo hiệu ứng khá tốt nhờ "át chủ bài" không ai khác ngoài Rosé.

Là đại sứ toàn cầu đầu tiên của nhà mốt Pháp, nữ idol gần như mặc định vào vị trí "đứng mũi chịu sào" mỗi mùa Paris Fashion Week. Cô đều đặn giữ chuỗi tham dự 2-3 show diễn quan trọng của hãng hàng năm. Sự hiện diện thường trực ấy là một phần trong chiến lược hình ảnh dài hơi, nơi thời trang của Rosé truyền tải cho cách Saint Laurent muốn được nhìn nhận. Thế nhưng đi kèm hào quang luôn là một cái giá, khi chiếc váy trong diện "đặc quyền" một lần nữa bị chê nhạt!

Rosé diện thiết kế chưa ra mắt của Saint Laurent (Ảnh IGNV).

Các khách mời của Saint Laurent lần này bao gồm đại sứ thương hiệu mới - Milk Pansa đều diện các thiết kế từ những BST đã ra mắt, phần lớn là Spring/Summer 26 (Ảnh Vogue, IGNV, Getty Images).

Trong những mùa fahion week đầu tiên của mình trên cương vị này, lựa chọn dành cho Rosé thường xoay quanh hai gam màu cơ bản đặc trưng của Saint Laurent. Mọi thứ diễn ra tương đối "êm đềm": đẹp và thanh lịch. Đến một thời điểm khi công chúng đã quen với hình ảnh một Rosé tối giản, mong manh và an toàn, người ta không còn muốn dành lời khen cho chỉ riêng nhan sắc mà đòi hỏi nhiều hơn về tính đột phá của một biểu tượng thời trang.

Thời điểm Saint Laurent còn giữ tinh thần sắc lạnh được truyền từ thời Hedi Slimane, Rosé hầu như chỉ diện những màu sắc cơ bản khi dự Paris Fashion Week (Ảnh X).

Bước ngoặt bắt đầu ở hai mùa fashion week gần nhất khi phong cách của cô nàng dịch chuyển cùng nhịp thay đổi của Saint Laurent. Những tông màu nổi bật hơn, phom dáng táo bạo và giàu tính thử nghiệm xuất hiện, cũng từ đó những ý kiến trái chiều bắt đầu nhiều lên.

Tại show Xuân/Hè 2026 diễn ra tháng 9/2025, Rosé cùng một số ngôi sao hàng đầu như Hailey Bieber, Charlie XCX được diện trước thiết kế thuộc BST Resort 2026 (ra mắt tháng 11/2025). Bộ romper đầy tính thử nghiệm trên người thành viên BLACKPINK đã trả về cho Saint Laurent một câu chuyện viral ngoài mong đợi. Còn với Rosé, ngoài một số bất tiện từ bộ trang phục làm lộ rõ sự thiếu tự tin trong một vài khoảnh khắc, sau show diễn cô còn phải đón tiếp drama và những ồn ào xoay quanh sự kiện này.

Cùng được diện trước bộ sưu tập chưa ra mắt như Resort 26, bản phối của Rosé mang tính thú vị và gợi thảo luận hơn bản phối gốc với jacket nylon. Trong khi trang phục của dự show của Hailey Bieber được bê nguyên (Ảnh Saint Laurent, X).

Dư âm từ sự kiện đã trôi qua được 6 tháng vẫn còn đầy ấn tượng với netizen, bằng chứng là khi Rosé xuất hiện cùng chiếc váy màu xanh nõn chuối mới đây, những bình luận so sánh vẫn còn đề cập lại: "Năm nay đẹp hơn cái bộ đồ ngủ năm ngoái", "Mấy tháng trước thì là bộ đồ ngủ còn hôm nay thì là cái váy thời tiền cổ nào đó, nhờ mặt đẹp nên cân tất", "Cô này nhạt hơn chị em cùng nhóm là do style đó"...

Nhiều người cho rằng trang phục của Rosé đã có bước tiến ở show mới nhờ nhiều yếu tố như: phom dáng cơ bản và "dễ thở" đi cùng thần thái tự tin, rạng rỡ hơn trước. Gam màu mà ai cũng phải thừa nhận là khó chơi được cô xử lý ổn định, thậm chí thuyết phục. Netizen quốc tế tỏ ra phấn khích khi cuối cùng "bông hồng nước Úc" cũng được diện đồ màu, thoát khỏi quỹ đạo quen thuộc.

Nhưng bên cạnh đó cũng có một nhóm khán giả cảm thấy thất vọng vì đây vẫn là một tạo hình ở mức có thể chấp nhận của Rosé, visual được cho là thứ một lần nữa đã "gánh còng lưng" chiếc váy khó chiều này. Có lẽ điều người ta mong chờ vẫn là 1 màn lộ diện thật "đã" nơi Rosé, không còn những bộ cánh khiến người xem băn khoăn tự hỏi "liệu còn thiếu chút gì đó?!"

Nhiều netizen quốc tế tỏ ra hào hứng với Rosé đã thoát thời kỳ đơn sắc...

... trong khi những ý kiến trái chiều đến từ cư dân mạng Việt Nam, đặt Rosé lên bàn cân cùng các thành viên BLACKPINK.

Câu trả lời có lẽ nằm ở chiến lược của các nhà mốt xa xỉ. Saint Laurent không thiếu những thiết kế đủ sức làm hài lòng số đông ngay lập tức, nhưng nếu mục tiêu chỉ là sự đồng thuận, thời trang sẽ mất đi tính kích thích. Rosé, với sức ảnh hưởng toàn cầu và độ nhận diện khổng lồ là "chiến binh" được chọn để gánh vác những lựa chọn có thể tạo nên tranh cãi, giữ lửa cho các cuộc tranh luận trái chiều trong dư luận về thẩm mỹ đẹp - xấu.