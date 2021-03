Sự đầu tư khôn ngoan nhất của nàng ngoài 30 là một lọ serum "xử lý" nhanh gọn nếp nhăn, thâm nám để trở về làn da căng mướt của tuổi 20

Da sạm màu thâm nám hay vết thâm do mụn

Đối với làn da mụn không đáng sợ, những vết thâm sau mụn mới gọi là khủng khiếp, và khi bước vào tuổi lão hóa những vết thâm nám, tàn nhang ngày càng in hằn khiến các chị em khốn khổ.

*Gợi ý: Kiehl’s Clearly Corrective™ Dark Spot Solution

Làn da của bạn sẽ cần đến một lọ vitamin C uy tín để cải thiện vấn đề này. Clearly Corrective™ Dark Spot Solution là sự kết hợp mạnh mẽ của Vitamin C thế hệ mới - một chất trung gian bền vững và ổn định với môi trường, trong khi các dòng vitamin C khác dễ bị oxi hóa và nhạy cảm với môi trường.

Tinh chất Clearly Corrective Dark Spot Solution là dòng serum đầu tiên của Kiehl’s tái tạo làn da tươi trẻ tinh khiết và làm mờ đốm thâm, giải pháp hữu hiệu cho làn da không đều màu, tàn nhang hay nám, giúp da rạng rỡ và tươi sáng hơn. Lọ tinh chất luôn được đánh giá 5*/5 trên amazon với hiệu quả dưỡng trắng trị thâm nám chỉ sau vài tuần sử dụng.

Nơi mua chính hãng: Kiehl's Việt Nam Giá: 1.550.000 VNĐ/30ml

Làn da lão hóa nhiều nếp nhăn



Bắt đầu bước qua tuổi 30, làn da của bạn xuất hiện khá nhiều nếp nhăn lão hóa, nhưng nếp nhăn này sẽ ngày càng in hằn khi tuổi tác ập đến và đương nhiên những dòng kem dưỡng thông thường không thể làm đầy những vết tích tuổi tác này.



* Gợi ý: Lancôme Advanced Génifique

Lancôme Advanced Génifique ngay từ khi ra đời đã trở thành con cưng của nhà Lancôme nhờ khả năng trẻ hóa, làm sáng da thần kỳ xóa bỏ mọi dấu hiệu lão hóa trên da. Với thành phần chính là chủng men Bifida Ferment Lysate, Lancôme còn bổ sung cả Vitamin C, vitamin E nên không chỉ cấp ẩm, làm khỏe mà còn làm sáng da thấy rõ.

Tinh chất kích thích collagen, phục hồi màng bảo vệ da khỏe mạnh đồng thời phục hồi các tổn thương cấp độ gene trên tế bào da từ đó những nếp nhăn lão hóa được làn đầy, làn da nhanh chóng chạm ngưỡng láng mịn hồng hào và tươi trẻ. Một trong những lọ tinh chất trẻ hóa mà phái đẹp tuổi ngoài 30 không thể không dùng.

Nơi mua chính hãng: Lancôme Giá: 3.500.000 VNĐ/50ml

Làn da lấm tấm mụn ẩn, mụn trứng cá



Mụn trưởng thành được biết đến là tình trạng nổi mụn của da từ sau 25 tuổi. Giai đoạn này, làn da đã bước vào thời kì tiền lão hoá, cơ cấu tái tạo, tự phục hồi của da đang trên đà suy giảm nên việc chăm sóc da mụn cũng trở nên vất vả hơn trước. Điều này sẽ dễ để lại những "tàn dư không mong muốn" là sẹo thâm khó phục hồi, làm giảm sự tự tin khi gặp gỡ bạn bè hay đối tác trong công việc.



* Gợi ý: La Roche-Posay Effaclar serum ultra concentre

Effaclar La Roche-Posay một dạng serum cô đặc để hỗ trợ giải quyết những khuyết điểm do mụn ở độ tuổi từ 25 gây ra. Không chỉ giúp giảm mụn và thâm sau mụn, Effaclar Serum còn hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông trên da nhờ những thành phần chăm sóc da mụn hiệu quả như: Glycolic, Salicylic Acid, LHA và Niacinamide... mụn trưởng thành sẽ mau chóng thuyên giảm, nhanh chóng trả lại làn da mịn màng không tỳ vết.

Nơi mua chính hãng: La Roche-Posay Giá: 895.000 VNĐ/ 30ml