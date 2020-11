Stylist Hàn hé lộ 6 kiểu tóc ngắn cực sang mặt để các nàng "tân trang" nhan sắc trong 2 tháng cuối năm 2020

Còn chưa đến 2 tháng nữa là kết thúc năm 2020, chị em có kế hoạch "tân trang" lại mái tóc thì nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Cơn sốt tóc ngắn vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt suốt bao năm qua và mới đây các nhà tạo mẫu tóc Hàn Quốc đã chỉ thêm 6 biến tấu từ chính kiểu tóc bob hiện đại trẻ trung nhất để nàng tóc ngắn làm mới mái tóc mình, còn nàng tóc dài có thêm thử nghiệm mới với một mái tóc ngắn hiện đại, trẻ trung và sang chảnh hơn.

Tóc bob xoăn chữ S (Mods Perm)

Kiểu đầu tiên là uốn xoăn chữ S ẩn tượng bởi nét trẻ trung, thơ ngân giúp gương mặt của các nàng trẻ ra đến vài tuổi. Kiểu tóc này tập trung uốn cong chữ S chứ chiều dài lọn uốn từ lửng ngang tai xuống ngọn tóc.

Những lọn cong chữ S đầy ngẫu hứng còn tạo nét tự nhiên mềm mại cho mái tóc của các nàng và nhìn mặt cũng nhỏ đi trông thấy. Kiểu tóc này khuyến khích chị em nên chia ngôi giữa rất thích hợp với các nàng tóc mỏng bởi những lọn tóc uốn sẽ giúp phần chân tóc nhìn đầy đặn hơn.

Tóc bob uốn cụp (Sleek Perm)

Tóc bob uốn cụp là một kiểu tóc vô cùng nữ tính với phần đuôi gần như bằng phẳng không có quá nhiều lớp layer. Phần chân tóc uốn cụp nhẹ nhàng luôn mang lại hiệu ứng tinh khôi, thuần khiết nhất cho nhan sắc của các nàng.

Kiểu tóc khuyến khích các chị em nên ủ hay hấp tóc đều đặn, có thể thì nên là tóc để tạo độ bóng khỏe và các lọn tóc suôn thẳng mượt mà như vậy mái tóc nhìn sẽ đẹp hơn. Với kiểu tóc này, các chị em có thể để tóc mái hoặc không để thì vẫn đẹp, nữ tính và ghi điểm trọn vẹn.

Tóc bob uốn cong vào trong (Egg Perm)

Kiểu tóc này đặc biệt ở chỗ chứa đựng các lọn tóc layer tầng tầng lớp lớp. Trọng tâm là phần đuôi tóc nhiều lớp và các lọn tóc hướng vào trong, tạo cảm giác tóc ngắn như được quấn nhiều lớp, nhìn dày dặn và bống bềnh hơn nhiều. Đây là một kiểu tóc bob phảng phất nét retro của một quý cô Pháp.

Tóc bob xoăn sóng nước (Classic Perm)

Kiểu tóc xoăn tương đối 3 chiều gây ấn tượng ngay lập tức với những lọn xoăn lăn tăn bồng bềnh. Nó gần giống với kiểu chữ S nhưng xoăn nhiều và dày hơn. Tuy nhiên có một thực tế, kiểu này khá kén mặt, nếu ai hợp thì nhìn trẻ hẳn ra nhưng không hợp thì lại như cộng thêm cả chục tuổi.

Kiểu tóc này có một ưu điểm mà không phải ai cũng nhận ra, bạn không cần phải chải đầu, tóc càng rồi lại càng bồng bềnh và bông xù; nên đây là một kiểu tóc xoăn mà đại đa số các nàng lười chăm sóc tóc đều ưng ý.

Tóc bob uốn đuôi chữ C (Bonnie Perm)

Đây cũng là một kiểu tóc xoăn được các nàng tuổi băm khá ưa chuộng bởi kiểu tóc vừa có nét chững chạc lại vừa dịu dàng trẻ trung.

Kiểu tóc cực kỳ phù hợp với mùa Thu/Đông bởi phần đuôi tóc uốn chữ C to và ôm lấy khuôn mặt. Phần đuôi tóc xoăn lô to bồng bềnh nên nhìn mái tóc lúc nào cũng mềm mại, sang chảnh.

Tóc bob ngắn chạm gáy cắt thẳng (Tassel Perm)

Kiểu tóc này hợp với những cô nàng cá tính mạnh mẽ bởi ngay từ chiều dài của tóc đã tạo ấn tượng mạnh cho người đối diện. Tóc bob cắt ngắn chạm gáy, tóc "thẳng tưng" không uốn lọn, không tỉa layer chỉ để nguyên độ dài nguyên sơ nhất.

Nói về độ sang chảnh cá tính thì không một kiểu tóc ngắn nào đọ được với kiểu tóc cắt cao "thẳng tưng" này. Kiểu tóc phô diễn đường nét gương mặt, tôn phần cổ cao mảnh mai và tạo hiệu ứng vóc dáng thon gọn cao ráo nổi bật hơn, mỗi tội khá kén phong cách và dáng khuôn mặt.

