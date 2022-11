Style nữ chính Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Khí chất đối lập giữa phim và đời

Ở phim Reflection of You (Hình Bóng Của Tôi) trước đó, Shin Hyun Been tuy làm mới bản thân với kiểu tóc xoăn xù nhưng gương mặt cô vẫn trung thành với lối makeup nhạt. Trong phim, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với tông son ngả đất, gợi nên hình ảnh u buồn và bí ẩn hơn các phim khác