Style mùa hè của phụ nữ Pháp thường có 5 item đơn giản mà sang

Nhắc đến phong cách mùa hè của phụ nữ Pháp, điều dễ nhận ra là sự tối giản và thực tế. Họ không xây dựng tủ đồ dựa trên xu hướng ngắn hạn, cũng không cố tạo ấn tượng bằng những món đồ phức tạp. Thay vào đó là các item cơ bản, dễ mặc, dễ phối và có thể lặp lại nhiều lần mà không gây nhàm chán. Dưới đây là những món đồ thường xuất hiện trong tủ đồ mùa hè của họ.

Chân váy dài

Chân váy dài là một trong những lựa chọn quen thuộc. Kiểu váy được ưa chuộng thường có dáng suông hoặc hơi xòe nhẹ, độ dài qua gối hoặc chạm bắp chân. Thiết kế không quá cầu kỳ, ít chi tiết rườm rà. Chất liệu phổ biến là cotton, linen hoặc lụa mỏng để tạo cảm giác nhẹ và thoáng.

Phụ nữ Pháp thường phối chân váy dài với áo thun trơn, áo hai dây hoặc áo sơ mi rộng. Màu sắc thiên về trung tính như trắng, đen, be, xanh navy. Nếu có họa tiết, thường là hoa nhỏ hoặc kẻ mảnh, không quá nổi bật. Tổng thể hướng đến sự cân bằng: nữ tính nhưng không điệu đà quá mức.

Điểm đáng chú ý là cách họ giữ mọi thứ vừa phải. Váy không quá bó, không xẻ cao táo bạo. Nhờ vậy, trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong ngày, từ đi làm đến dạo phố.

Quần jeans ống đứng

Jeans ống đứng gần như là món đồ không thể thiếu. Dáng quần này giúp tổng thể gọn gàng mà vẫn thoải mái. So với skinny, quần ống đứng không quá ôm sát; so với baggy, nó không quá rộng. Sự cân bằng này chính là lý do khiến jeans ống đứng được ưa chuộng.

Phụ nữ Pháp thường chọn jeans cạp cao, màu xanh cổ điển hoặc xanh nhạt. Họ hạn chế chi tiết rách, wash đậm hoặc trang trí cầu kỳ. Một chiếc quần vừa vặn, phom đứng là đủ.

Cách phối rất đơn giản: áo thun trắng, tank top, hoặc áo sơ mi oversized sơ vin nhẹ phía trước. Giày đi kèm có thể là sneaker trắng, sandal da hoặc giày bệt. Tất cả đều xoay quanh sự tiện dụng.

Quần short đứng dáng

Short mùa hè không đồng nghĩa với ngắn và bó. Phụ nữ Pháp thường chọn quần short đứng dáng, ống suông nhẹ, độ dài vừa phải. Thiết kế cạp cao giúp tỉ lệ cơ thể cân đối hơn và tạo cảm giác chỉn chu.

Chất liệu được ưu tiên là linen hoặc cotton dày dặn để giữ phom. Màu sắc vẫn xoay quanh bảng màu trung tính. Kiểu short này dễ kết hợp với áo sơ mi rộng, áo thun basic hoặc áo hai dây.

Vì phom dáng rõ ràng nên tổng thể không bị xuề xòa, dù chỉ là một set đồ rất đơn giản. Đây là kiểu trang phục phù hợp cho những ngày nóng, khi sự thoải mái được đặt lên hàng đầu.

Quần trắng

Quần trắng là item mùa hè quen thuộc. Dù dễ lấm bẩn và có phần "khó tính", nhưng nếu chọn đúng chất liệu và phom dáng, nó lại rất dễ mặc. Phụ nữ Pháp thường ưu tiên quần trắng ống đứng hoặc ống suông nhẹ, vải đủ dày để giữ sự kín đáo.

Màu trắng giúp tổng thể sáng và nhẹ hơn trong những ngày nắng. Khi phối cùng áo đen, xanh nhạt hoặc be, bộ trang phục trông gọn gàng và mát mắt. Không cần thêm quá nhiều phụ kiện, bản thân màu trắng đã tạo điểm nhấn.

Điểm quan trọng là sự vừa vặn. Quần không quá bó, không quá rộng. Sự tiết chế này giúp trang phục giữ được nét thanh lịch vốn có.

Áo sơ mi oversized

Áo sơ mi oversized là món đồ linh hoạt nhất trong tủ đồ mùa hè. Có thể mặc riêng, mặc khoác ngoài, sơ vin hoặc buộc vạt tùy hoàn cảnh. Kiểu dáng rộng mang lại cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được cấu trúc nhất định.

Phụ nữ Pháp thường chọn sơ mi trắng, xanh nhạt hoặc kẻ dọc mảnh. Chất liệu linen và cotton mỏng được ưa chuộng vì thoáng và nhẹ. Khi kết hợp với jeans ống đứng hoặc quần short đứng dáng, tổng thể trông tự nhiên và dễ chịu.

Điều dễ nhận thấy là họ không cố biến sơ mi thành điểm nhấn phức tạp. Nó đơn giản chỉ là một món đồ hữu dụng, có thể mặc lặp lại nhiều lần theo những cách khác nhau.

Ảnh: Instagram