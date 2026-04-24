Là gương mặt “chơi thân với cả showbiz”, Hòa Minzy gần như luôn góp mặt trong các đám cưới đình đám của nghệ sĩ Vbiz. Mỗi lần xuất hiện, cô đều ghi điểm với phong cách ăn mặc xinh sang, thanh lịch, đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không lấn át nhân vật chính. Nhiều outfit đi ăn cưới của Hòa Minzy cũng vì thế mà nhận về loạt lời khen, thậm chí được netizen liên tục hỏi xin info vì vừa đẹp mắt lại dễ áp dụng.

Ngắm loạt outfit đi ăn cưới của Hòa Minzy, không khó để chị em bỏ túi những gợi ý mặc đẹp vừa sang vừa tinh tế, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Mới đây, khi xuất hiện tại đám cưới của em gái cầu thủ Văn Toàn, Hòa Minzy nhanh chóng thu hút sự chú ý với hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Cô nhận về nhiều lời khen khi chủ động phụ giúp, bưng bê đồ ăn và thoải mái trò chuyện với mọi người xung quanh. Về trang phục đi ăn cưới, Hòa Minzy càng ghi điểm khi diện thiết kế váy ren hoa tông trắng nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thanh lịch và nữ tính. Kiểu dáng kín đáo, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật trong không gian tiệc. Mẫu váy mà Hòa Minzy lựa chọn đến từ thương hiệu Raffiné, có giá khoảng 10 triệu đồng. Đây là lựa chọn dễ ứng dụng cho những ai đang tìm kiếm một outfit đi ăn cưới gọn gàng, nhã nhặn mà vẫn có điểm nhấn.

Góp mặt trong lễ cưới của Á hậu Quỳnh Châu, Hòa Minzy tiếp tục ghi điểm với lựa chọn trang phục tinh tế. Cô diện một chiếc đầm đen dáng dài, nổi bật với chất liệu ren đính kim sa, mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa sang. Mẫu váy đến từ thương hiệu Sò Vintage, có giá khoảng 2,5 triệu đồng. Thiết kế với lớp lót nhiều tầng giúp tổng thể trở nên kín đáo, nền nã nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và cuốn hút.

Các thiết kế đầm đen dáng dài luôn là lựa chọn lý tưởng của Hòa Minzy khi đi ăn cưới. Tại đám cưới của siêu mẫu Minh Tú, cô chọn một thiết kế cúp ngực tối giản, tập trung vào phom dáng gọn gàng và tôn lên đường nét cơ thể. Phần thân trên ôm sát kết hợp với chân váy xòe nhẹ giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa có độ bay bổng nhất định. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, outfit này vẫn ghi điểm nhờ sự tinh giản, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều không gian tiệc cưới khác nhau.

Dự đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt tổ chức ở bờ biển Khánh Hoà, Hòa Minzy chọn một thiết kế mang tông be trung tính, phù hợp với không gian nhẹ nhàng, lãng mạn. Đây là mẫu váy của NTK Phan Hu, có giá khoảng 17 triệu đồng, sử dụng chất liệu lụa tơ mềm, được xếp ly tỉ mỉ tạo độ rủ tự nhiên. Phần vai lệch kết hợp chi tiết nhấn eo giúp tổng thể thêm thanh thoát, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Với kiểu dáng và màu sắc này, đây là lựa chọn khá phù hợp cho những buổi tiệc ngoài trời, đặc biệt là tiệc cưới ven biển, vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

