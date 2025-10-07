SOOBIN gây náo loạn show Valentino tại Paris Fashion Week?

Paris Fashion Week đang dần đi đến chặng cuối, nhưng sức nóng của loạt show diễn đình đám vẫn chưa hề hạ nhiệt. Từ thảm đỏ đến sự xuất hiện của các ngôi sao, netizen liên tục bàn tán về những màn xuất hiện gây chú ý. Và mới đây, một tình huống “dở khóc dở cười” đã khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, SOOBIN bất ngờ “góp mặt” tại show Valentino SS26… theo cách không ai ngờ tới. Nguồn cơn của chuyện này là do tài khoản TikTok chính thức của tạp chí Dazed đã nhầm lẫn, tag tên nam ca sĩ Việt Nam vào video của Soobin (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc TXT). Sự cố trùng tên này nhanh chóng viral trên mạng, khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thích thú trước màn debut show thời trang quốc tế bất đắc dĩ của SOOBIN.

Màn tag lộn của tạp chí thời trang nổi tiếng khiến người hâm mộ 2 nghệ sĩ được một phen bật cười. (Nguồn: chocolate.cuasoobin)

Dazed đăng video mỹ nam Kpop đi fashion week, nhưng ấn vào người được tag lại ra gương mặt quen thuộc.

Kết quả của màn nhầm lẫn này là cư dân mạng quốc tế hoang mang cực độ, còn fan Việt thì cười lăn vì “idol nhà mình tới Paris Fashion Week mà không cần bay”.

Sau khi nhận quá nhiều bình luận thắc mắc, Dazed đã nhanh chóng xóa phần tag tài khoản TikTok của SOOBIN.

Người thực sự xuất hiện ở show Valentino - Soobin lựa chọn phong cách “Paris chic” nhưng vẫn mang sự trẻ trung, cá tính. Nam idol diện áo kẻ ngang cổ cao layer cùng sơ mi kẻ sọc cổ nơ để tăng thêm vẻ lãng tử, cổ điển cho diện mạo. Khoác ngoài là blazer xám chất liệu tweed, với thiết kế viền cổ nhung đen giúp tổng thể thêm phần thanh lịch. Thành viên TXT kết hợp cùng quần jeans ống loe tối màu, giày mũi nhọn da bóng, mang hơi hướng retro cũng như tôn lên vóc dáng. Kiểu tóc vuốt nhẹ tự nhiên cũng giúp làm nổi bật visual điển trai cùng làn da trắng của Soobin, tăng thêm điểm trước ống kính truyền thông quốc tế.