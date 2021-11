Song Hye Kyo vừa diện đồ tiền tỷ đã vội "quay xe" với áo Zara, soi giá rổ mà giật mình

Sau bao ngóng trông thì chỉ ít thời gian nữa thôi, bộ drama mới của Song Hye Kyo - Now, We Are Breaking Up sẽ chính thức lên sóng. Như thường lệ những thông tin xoay quanh bộ phim này, teaser của phim đều được dân tình vô cùng ngóng trông. Đặc biệt, dù phim chưa lên sóng nhưng Song Hye Kyo đã khiến dân tình phát lú vì style thay đổi đến chóng mặt. Vừa hôm trước còn diện đồ tiền tỷ lên teaser thì trong hình ảnh mới, cô lại quay xe với mẫu áo bình dân giá rẻ bất ngờ.



Now, We Are Breaking Up dù chưa lên sóng nhưng đã nhận được sự quan tâm đông đảo từ các mọt phim châu Á. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, style của Song Hye Kyo trong bộ phim này cũng đã nhận được nhiều khen ngợi.

Những bộ cánh vừa trẻ trung năng động, lại vừa tôn dáng hiệu quả dự đoán sẽ mang đến cho Song Hye Kyo hình ảnh thu hút. Như nhiều bộ phim trước đó, những mẫu trang phục Song Hye Kyo đã diện cũng được dự đoán sẽ nhanh chóng tạo thành trào lưu.

Đặc biệt, dân tình còn soi ra chỉ trong những mẫu teaser ngắn ngủi được tung ra, Song Hye Kyo đã đầu tư đến cả tiền tỷ vào outfit trong phim mới. Từ túi tắm, phụ kiện đến trang phục đều được chú trọng chỉn chu mang đến cho cô hình ảnh vừa trẻ trung vừa hiện đại, thanh lịch.

Vậy nhưng, vừa vài hôm trước gây choáng vì đầu tư tiền tỷ sắm trang phục thì trong hình ảnh teaser mới đây, Song Hye Kyo lại có màn quay xe bất ngờ.

Không phải là những bộ cánh hàng hiệu cầu kỳ, đắt đỏ nào, trong hình ảnh mới cô chỉ diện áo Zara bình dân mà thôi. Mẫu áo thun đơn giản tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, mang đến cho nữ diễn viên hình ảnh dung dị, gần gũi.

Mẫu áo này đến từ thương hiệu Zara có giá khoảng 600k. So với những mẫu trang phục đắt đỏ và vị thế minh tinh lừng danh của Song Hye Kyo thì mẫu áo này có phần rẻ đến giật mình.

Nơi mua gợi ý: Zara; Giá khoảng: 600k

Phim còn chưa lên sóng, Song Hye Kyo đã đổi từ thái cực "diện đồ xa xỉ, đắt đỏ" sang "diện đồ bình dân, giá rẻ" khiến dân tình bất ngờ. Và dự đoán là khi lên sóng, rất có thể cô sẽ còn có nhiều màn quay xe khiến chúng ta phải ngỡ ngàng hơn nữa.



Thực tế, không chỉ trên phim ảnh mà thời gian gần đây, style của Song Hye Kyo cũng thay đổi đáng kể. trong bộ ảnh tạp chí mới, cô mang đến hình ảnh thời thượng, sang chảnh mà vẫn trẻ trung, năng động. Những bộ cánh cô diện còn giúp tôn dáng triệt để, phô diễn body nóng bỏng, gợi cảm, nuột nà chẳng kém gái đôi mươi.