Song Hye Kyo diện quần short: Trước kia đẹp xấu thất thường, khi 40+ lại bùng nổ vẻ sang trọng

Tại buổi họp báo của bộ phim "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo tạo ấn tượng mạnh mẽ khi diện bộ jumpsuit ngắn, vải lụa sang trọng. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc, layout makeup rất tinh tế, hài hòa tuyệt đối với outfit đang diện. Đôi giày màu be Song Hye Kyo diện chẳng những bảo toàn sự trang nhã, sang chảnh cho bộ đồ mà còn cho hiệu quả kéo chân dài miên man. Có thể nói rằng, chỉ riêng việc thay đổi trong style diện quần short, Song Hye Kyo đã chứng minh được đẳng cấp thời trang ngày càng tăng dần theo năm tháng.