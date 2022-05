Muốn mặc đẹp và thanh lịch như Song Hye Kyo: Hãy đến Zara ngay!

Trong làng giải trí Kbiz, có thể thấy Song Hye Kyo có style khá đơn giản so với nhiều minh tinh khác. Tuy nhiên cũng chính vì sự đơn giản này mà style của cô dễ dàng trở thành hình mẫu để nhiều bạn trẻ học tập theo. Nữ diễn viên thường không ăn vận quá cầu kỳ mà thiên về những bộ cánh đơn giản, toát lên cảm giác đằm thắm, thanh lịch, kín đáo và phù hợp với lứa tuổi. Nếu bạn là 1 cô nàng công sở có style đơn giản, nền nã thì style của Song Hye Kyo chính là hình mẫu hoàn hảo để copy theo. Và thật tuyệt là chẳng cần đi đâu xa xôi, cứ ra cửa hàng Zara là bạn đã sắm được đồ như Song Hye Kyo rồi.



Style cả trong đời thường và khi chụp ảnh quảng cáo, đóng phim của Song Hye Kyo đều thiên về hướng nền nã, đơn giản, thanh lịch. Đây chính là hình mẫu style đơn giản, không lỗi mốt và các chị em cũng có thể dễ dàng copy theo.

Tuy không quá cầu kỳ, lồng lộn như nhiều minh tinh đình đám khác nhưng chính sự gần gũi trong style của Song Hye Kyo lại giúp hình ảnh của cô có sự phủ sóng mạnh mẽ, dễ dàng chiếm cảm tình của các chị em công sở.

Dù rất giàu sang nhưng Song Hye Kyo lại thường xuyên diện đồ Zara bình dân giá rẻ. Vì vậy, nếu muốn học tập cô nàng này thì bạn cứ việc qua cửa hàng Zara là đã sắm ngay được những thiết kế tương tự, điển hình như mẫu áo blazer tay lửng này. Với mẫu áo này, bạn chỉ cần mix cùng áo thun, quần jeans/ quần vải là đã có ngay set đồ chuẩn thanh lịch. Bên cạnh màu trắng, thiết kế này còn có nhiều màu khác như đen, đỏ, xanh, nâu để bạn lựa chọn.

Nơi mua: Zara; Giá: 1.699k

Khi đóng Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo cũng diện áo thun Zara bình dân mà thôi. Mẫu áo thun đơn giản tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, mang đến cho nữ diễn viên hình ảnh dung dị, gần gũi. Bạn có thể dễ dàng tìm mua nhiều kiểu áo thun họa tiết, áo thun trơn màu tương tự tại Zara với giá khoảng 600k - 1 triệu đồng.

Lần khác, Song Hye Kyo diện váy liền mix cùng áo blazer tạo cảm giác vừa trẻ trung vừa sang chảnh.Và đây cũng là mẫu váy bình dân đến từ nhà mốt Zara mà thôi. Điều đáng nói, đây vốn là mẫu váy 2 dây, thiết kế đan móc tạo cảm giác thoải mái, gợi cảm. Dáng váy ngắn cũng giúp người diện trông cao ráo hơn vài phần. Váy có giá khoảng 1,6 triệu đồng.

Lần khác, Song Hye Kyo chụp ảnh quảng cáo khi diện chiếc váy tay bồng cổ vuông hoạ tiết. Thiết kế giúp cô khoe được vòng 1 căng đầy, gợi cảm. Thần thái sang chảnh của cô cũng được đánh giá cao. Nếu không bóc giá hẳn khối người sẽ lầm tưởng thiết kế mà cô đã mặc là hàng hiệu đắt đỏ. Thực tế, mẫu váy này có giá chỉ 699k mà thôi.

Song Hye Kyo cũng từng khiến mẫu chân váy denim trở thành hot item toàn châu Á. Diện chân váy denim mix cùng áo sơ mi, cô mang đến cảm giác năng động, trẻ trung và hack tuổi đáng kể. Đây cũng là công thức lên đồ đơn giản, tôn dáng mà các chị em công sở có thể dễ dàng học tập theo.

Với sức ảnh hưởng của Song Hye Kyo, những mẫu áo Zara mà cô diện cũng luôn nhanh chóng thành hot item được người người tìm mua theo.

Vì các thiết kế của Zara thường theo xu hướng tối giản, cơ bản nên cũng phù hợp với hình ảnh nền nã, nhẹ nhàng của Song Hye Kyo.

Bởi vậy, nếu muốn mặc đẹp giống Song Hye Kyo thì bạn chẳng cần tìm đâu xa xôi, cứ đến Zara là sắm được bao kiểu tương tự rồi.

https://afamily.vn/muon-mac-dep-va-thanh-lich-nhu-song-hye-kyo-hay-den-zara-ngay-2022050611360264.chn