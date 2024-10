Song Hye Kyo quả không hổ danh là "quốc bảo nhan sắc", dù đã ngoài 40 nhưng lúc nào cũng khiến dân tình trầm trồ vì sự trẻ trung xinh đẹp, chẳng hề kém cạnh như hồi đôi mươi.

Từ nhan sắc cho đến phong cách ăn vận đời thường, Song Hye Kyo đều trung thành với style giản dị theo phương châm: đơn giản hóa mọi thứ. Và dễ nhận ra rằng, để hoàn thiện những outfit vừa casual vừa xinh sang ấy, cô sẽ luôn ưu ái 1 món phụ kiện thời trang. Đó không phải item nào xa lạ mà chính là sneaker - "bảo bối" giúp Song Hye Kyo diện đồ thêm đẹp lại còn "hack" tuổi ngon ơ!

Trong lần vi vu trời Tây hồi tháng 9, Song Hye Kyo gây ấn tượng khi xuất hiện với trang phục basic cùng những cách phối "quốc dân", nhưng vẫn rất nổi bật và sành điệu. Cô diện áo thun trắng và chân váy đen dài, không quên kết hợp cùng đôi sneaker cũng tông đen để hoàn thiện outfit.



Mẫu giày mà cô chọn lựa là thiết kế Fresh Foam X More v4 của New Balance có giá khoảng 4 triệu đồng, với thiết kế full đen ấn tượng. Diện kiểu giày "all black" thì mix đồ không có gì khó khăn, bằng chứng là Song Hye Kyo phối gì trông cũng hợp. Chị em có thể học cách mix giày đen cùng tất đen cao cổ giống Song Hye Kyo để outfit thêm đẹp. Nhìn xa tưởng như đang diện 1 đôi boot lửng, nhìn gần thì sành điệu không có gì để chê!

Vẫn phong cách đơn giản hóa mọi thứ, Song Hye Kyo diện đồ basic nhưng chuẩn mốt với sơ mi trắng phối cùng quần short jeans. Để vẻ ngoài thêm năng động, cô chọn kết hợp cùng sneaker trắng. Đây là đôi New Balance 574 (giá khoảng 2,5 triệu đồng) nổi bật với kết cấu da lộn kết hợp vải lưới thoáng khí, không chỉ đẹp mà còn êm chân, lên dáng thì xinh vô cùng. Chẳng trách item này "lọt mắt xanh" Song Hye Kyo, được cô ưu ái lựa chọn để đi dạo phố tại Venice xinh đẹp.

Nói Song Hye Kyo là "sách mẫu" mặc đẹp của hội 40+ quả không sai. Lần nào cô "lên đồ" cũng 9 điểm nhanh gọn, 10 điểm xinh sang. Cô ưu tiên những trang phục có độ thoải mái cao, vậy nên sơ mi luôn là item được yêu thích nhất. Trong lần mix match sơ mi xanh cùng quần suông trắng, Song Hye Kyo đã chọn phối cùng đôi New Balance 1906R màu xám nhạt phối xanh. Mẫu giày này có giá khoảng 5 triệu đồng. Nhờ điểm xuyết chút gam xanh tạo hiệu ứng "ton-sur-ton" với áo sơ mi nên outfit của Song Hye Kyo trông tinh tế và có sự liên kết hơn hẳn.

Ở tủ giày của Song Hye Kyo, giày trắng luôn là item được cưng nựng hơn cả. Và trong lần xuất hiện tại sân bay hồi tháng 6, cô đã chọn kết thân với đôi Converse Chuck Taylor All Star Move (giá khoảng 2 triệu đồng) màu trắng tinh mướt mát. Giày có thiết kế đế độn cao nên khi lên dáng trông sẽ thanh thoát nhiều phần. Vóc dáng của Song Hye Kyo vốn nhỏ nhắn, diện đôi này lại càng thêm cao ráo, giúp cô ẵm trọn điểm 10 trẻ trung, năng động.



Song Hye Kyo mê tít giày sneaker, mà cụ thể là những đôi kiểu dáng cơ bản, màu sắc cũng phải cơ bản luôn. Vậy nên, muốn "đu" style trẻ đẹp như Song Hye Kyo, chị em hãy cứ tậu lấy vài đôi sneaker kiểu như vậy về tủ đồ. Vì toàn diện thiết kế basic nên tìm đâu cũng có bạt ngàn giày xinh giống Song Hye Kyo.

Dưới đây là một vài gợi ý mua sắm có thể dễ dàng tìm mua tại Việt Nam:

Nơi mua: Converse Việt Nam - Giá: 2.000.000 VND

Nơi mua: ACFC - Giá: 1.390.000 VND

Nơi mua: Biti's - Giá: 952.000 VND