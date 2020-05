"Sống ẩn" 1 tháng, NTK Chung Thanh Phong bất ngờ ra mắt chiến dịch giải cứu ngành công nghiệp thời trang

Đứng trước những thay đổi của thế giới, đặc biệt là ngành thời trang trong hoàn cảnh chống dịch Covid-19, NTK Chung Thanh Phong đã thực hiện và cho ra mắt chiến dịch phi lợi nhuận mang tên "Save Yourself" với thông điệp mỗi người hãy luôn biết cách tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Và xa hơn nữa, "Save Yourself" của Chung Thanh Phong còn gắn liền với sứ mệnh giải cứu ngành may, tạo công ăn việc làm cho những nhân công giữa thời buổi khó khăn như hiện tại.



Không giống bất kì bộ sưu tập hay chiến dịch nào trước đây, Save Yourself được Chung Thanh Phong đẩy mạnh với "combo" vừa mang tính thời trang, vừa bảo vệ sức khỏe gồm đồ bảo hộ, khẩu trang và nước xịt diệt khuẩn không chỉ xịt được cho tay mà còn cho cả khẩu trang, quần áo. Tất cả những item đều hướng đến mục đích chung là bảo vệ sức khỏe người dùng mà vẫn tạo nên phong cách thời trang, song song đó là xây dựng thói quen trang bị các item kháng khuẩn tốt bên người dù ở thời điểm trong dịch hay sau dịch, bởi nhu cầu bảo vệ sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu.

Một trong những điểm sáng không thể không nhắc đến của "Save Yourself" chính là giúp tạo công ăn việc làm cho các nhân công ngành may, đảm bảo được nguồn thu nhập. Đây có thể nói là hành động thiết thực, ý nghĩa mà chiến dịch của Chung Thanh Phong mang đến vì hỗ trợ phần nào cuộc sống cho rất nhiều cá nhân.



Theo như Chung Thanh Phong tiết lộ, "Save Yourself" sẽ ra mắt với 10 item, tạo nên 10 look được mix & match mới mẻ, trẻ trung. Trong đó, 3 item chính là khẩu trang 3 lớp thời thượng, trang phục bảo hộ trendy và nước xịt diệt khuẩn giàu vitamin giúp diệt khuẩn, dưỡng da không bị khô ráp được anh đầu tư kĩ càng.

Ngoài ra, nước xịt diệt khuẩn được cấp phép bởi Bộ Y tế, đảm bảo an toàn và còn có thể xịt lên quần áo, khẩu trang nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho người dùng. Chính vì tạo nên các item bảo hộ chất lượng kết hợp yếu tố thời trang nên "Save Yourself" được Chung Thanh Phong ấp ủ khá lâu, nhằm gửi đến các item hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng nói chung và giới mộ điệu nói riêng.

Đặc biệt, chiến dịch phi lợi nhuận sẽ được ra mắt online vào lúc 20:00, ngày 18/5/2020 bằng hình thức livestream trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội của anh như Instagram, Youtube và ứng dụng TikTok cũng được cập nhật đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính viral các thiết kế mới đến giới một điệu thời trang cũng như nhiều đối tượng khách hàng.

Nhà mốt gốc Đà Nẵng khẳng định thêm tuy giới thiệu "đứa con tinh thần" theo hình thức mới nhưng vẫn sẽ tạo ra chiến dịch chỉn chu, bài bản, những đoạn clip, lookbook động hứa hẹn sẽ khiến nhiều người bất ngờ, thú vị khi xem.