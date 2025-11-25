Sống 40 năm cuộc đời, tôi tìm thấy 5 "chân ái" chống khô hanh nứt nẻ mùa lạnh

Mùa lạnh khiến da xuống cấp nhanh hơn bạn tưởng, luôn trong tình trạng khô căng, bong tróc và thiếu sức sống khiến mình tự ti hơn. Vì thế, bên cạnh quần áo giữ ấm, tủ đồ beauty của bạn nhất định phải có những món cứu nguy giúp da mềm ẩm, căng mướt bất kể thời tiết khô hanh.

Dưới đây là 5 sản phẩm chống khô toàn thân màai cũng nên sở hữu để "sống sót" qua mùa gió hanh, quan trọng là item nào cũng đang được sale mạnh trên sàn Shopee nhân dịp Black Friday này.

1. Sữa rửa mặt SVR TOPIALYSE Gel Lavant

Để tránh tình trạng da mặt căng rát sau khi rửa do trời lạnh, bạn nên chọn các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ như SVR Topialyse Gel Lavant. Công thức không xà phòng, độ pH cân bằng, giàu chất dưỡng ẩm của em này sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn nhưng vẫn giữ lại sự mềm mại tự nhiên của da.

Sản phẩm rất phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc da bị kích ứng, dùng quanh năm và thậm chí là trong mùa lạnh cũng rất "okela". Hiện sản phẩm đang được chiết khấu đến 35% trên Shopee, còn chần chừ gì mà không thêm vào giỏ hàng?

Nơi mua: SVR Official Store

2. Kem dưỡng Torriden DIVE IN Soothing Cream

Nếu bạn cần một lớp dưỡng thẩm thấu nhanh, dễ chịu và phục hồi mạnh, Torriden DIVE IN Soothing Cream siêu nổi trên hệ thống Olive Young của Hàn Quốc là lựa chọn đáng cân nhắc. Công thức 5D Hyaluronic Acid của sản phẩm giúp cấp nước đa tầng, đi kèm Panthenol và Allantoin để làm dịu cũng như củng cố hàng rào da. Kết cấu dạng gel cream giúp thấm nhanh, không bí da và phù hợp cho tất cả loại da, kể cả da nhạy cảm.

Bạn có thể dùng buổi tối, bôi dày để làm mặt nạ ngủ hoặc dưỡng ẩm như 1 bước skincare đều được. Nhân dịp Black Friday, Shopee cũng đang trợ giá, giảm hẳn 35% đấy.

3. Sữa tắm Dove Serum Hydration Boost

Da cơ thể mùa lạnh rất dễ bị khô, nứt nẻ sau khi tắm. Nhưng với dòng Dove Serum Hydration Boost, sau khi sử dụng bạn sẽ thấy da mềm hơn ngay khi lau khô. Công thức chứa Hyaluronic Acid và serum dưỡng ẩm của sản phẩm sẽ giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được lớp ẩm tự nhiên, tránh cảm giác kin kít khó chịu. Một điểm cộng nữa là kết cấu sữa tắm mịn, tạo bọt vừa phải, phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô và da mất nước.

4. Serum Vaseline Gluta-Hya

Da body cũng cần serum dưỡng ẩm giống da mặt, và Vaseline Gluta-Hya là lựa chọn ổn áp nhất trong tầm giá. Công thức chứa GlutaGlow và Hyaluron sẽ giúp dưỡng sáng, đều màu và tăng độ mềm mịn cho da. Nhiều người dùng còn mê em này vì chất serum mỏng, thấm nhanh, không bết và tạo hiệu ứng da bóng khỏe. Dùng buổi tối sau khi tắm để khóa ẩm và phục hồi da khỏi không khí khô lạnh. Sản phẩm cũng đang được sale, chỉ còn 129 "cành" trên Shopee.

Nơi mua: Unilever Chăm Sóc Sắc Đẹp

5. Son dưỡng môi DHC Lip Cream

Mùa lạnh mà không mang theo son dưỡng môi thì đúng là thiếu sót lớn. Trong số nhiều loại trên thị trường thì DHC Lip Cream - son dưỡng "quốc dân" lại được lòng hội mê làm đẹp hơn cả. Kết cấu mỏng nhẹ, không bóng nhờn của sản phẩm giúp môi mềm mướt ngay lập tức. Nhờ các thành phần như vitamin E, dầu ô liu, chiết xuất nha đam, son dưỡng hỗ trợ trị khô nứt, làm mềm rãnh môi và duy trì độ ẩm suốt nhiều giờ. Dùng một mình cũng đẹp mà lót dưới son màu cũng cực "ăn", bảo sao qua bao năm vẫn đứng top son dưỡng.