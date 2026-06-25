Sau chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè, Son Ye Jin tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất tại sự kiện của thương hiệu trang sức Tasaki. Minh tinh đình đám khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn đầy quyến rũ. Trong thiết kế có độ ôm vừa vặn với cơ thể, mỹ nhân xứ Hàn khéo léo khoe vóc dáng thon gọn, những đường cong mềm mại cùng thần thái tự tin của một biểu tượng nhan sắc. Ở tuổi 45, bà mẹ 1 con vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, rạng rỡ với làn da tươi tắn cùng khí chất cuốn hút đặc trưng. Mỗi góc máy đều ghi lại vẻ đẹp mặn mà, giúp bà xã Hyun Bin tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Son Ye Jin thu hút mọi ánh nhìn với sắc vóc trẻ đẹp. (Nguồn: X)

Phong cách thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn của Son Ye Jin tiếp tục được cô phát huy trong lần xuất hiện mới nhất. Nữ diễn viên lựa chọn mẫu váy nhung đen dáng dài với phần cổ trễ vai tinh tế, tạo hiệu ứng tôn lên bờ vai thanh mảnh cùng đường cong cơ thể. Chi tiết phần ngực cắt xẻ nhẹ giúp vòng một lấp ló vừa đủ, mang đến vẻ quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Thiết kế phom dáng ôm khéo léo làm nổi bật vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối của bà mẹ một con.

Son Ye Jin diện trang phục tôn lên vòng 1 gợi cảm cùng vóc dáng thon gọn, cân đối. (Ảnh: Instagram)

Minh tinh xứ Hàn lựa chọn mái tóc búi gọn cùng lớp trang điểm trong veo để làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú, làn da căng bóng và khí chất ngút ngàn. Mỹ nhân sinh năm 1982 hoàn thiện tạo hình với trang sức ngọc trai tinh giản, tạo nên vẻ đẹp đầy trang nhã, yêu kiều. Vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn giúp nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc, lộng lẫy và thu hút.

Visual ngày càng sắc nét cùng làn da căng bóng, mướt mịn của Son Ye Jin ở tuổi 45. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ gây ấn tượng với phong độ nhan sắc, Son Ye Jin còn khiến cộng đồng mạng thích thú với khoảnh khắc đáng yêu khi tái hiện lại động tác “Hyun Bin heart” từng gây sốt của ông xã. Hành động nhỏ nhưng đầy tình cảm này khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, bởi đây là một trong những lần hiếm hoi Son Ye Jin nhắc đến hình ảnh của chồng theo cách gần gũi, hài hước trước công chúng. Sau khi kết hôn, cặp đôi hàng đầu showbiz Hàn từng không ít lần thể hiện niềm hạnh phúc ngập tràn, từ những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay đời thường đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.