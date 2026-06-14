Son Ye Jin giữ vóc dáng thon gọn suốt nhiều năm nhờ 5 bộ môn này

Ở tuổi ngoài 40 và đã là mẹ một con, Son Ye Jin vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, thon gọn cùng nguồn năng lượng trẻ trung đáng kinh ngạc. Trong những hình ảnh đời thường hay các sự kiện gần đây, nữ diễn viên gần như không có nhiều khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc cách đây hơn 20 năm.

Nhiều người cho rằng bí quyết của Son Ye Jin nằm ở chế độ ăn uống khắt khe. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô không quá cực đoan trong việc ăn kiêng mà tập trung vào lối sống lành mạnh, đặc biệt là duy trì vận động đều đặn. Thay vì chỉ trung thành với một môn thể thao duy nhất, Son Ye Jin thường kết hợp nhiều hình thức tập luyện khác nhau để vừa giữ dáng, vừa tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng. Dưới đây là 5 bộ môn được xem là "vũ khí bí mật" giúp nữ thần màn ảnh Hàn Quốc duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

1. Pilates

Pilates có lẽ là bộ môn gắn liền với Son Ye Jin nhiều nhất trong những năm gần đây. Đây cũng là môn tập được rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc yêu thích nhờ khả năng cải thiện vóc dáng một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Khác với những bài tập cường độ cao tập trung vào đốt cháy calo, Pilates chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh nhóm cơ trung tâm, cải thiện tư thế và kéo dài cơ thể. Chính vì vậy, người tập thường có vóc dáng thanh thoát, săn chắc nhưng không bị thô cơ. Với phụ nữ ngoài 30 tuổi, Pilates còn mang lại nhiều lợi ích như giảm đau lưng, cải thiện độ dẻo dai và hỗ trợ giữ thăng bằng tốt hơn. Đây được xem là một trong những lý do giúp Son Ye Jin luôn giữ được thân hình mảnh mai, đường nét mềm mại và khí chất thanh lịch.

2. Barre

Một bộ môn khác xuất hiện trong lịch trình tập luyện của Son Ye Jin là Barre. Đây là hình thức tập kết hợp giữa ballet, Pilates và các bài tập sức mạnh nhẹ nhàng. Barre không yêu cầu người tập phải có nền tảng múa ballet. Các động tác chủ yếu tập trung vào những chuyển động nhỏ nhưng lặp lại nhiều lần nhằm tác động sâu vào nhóm cơ đùi, mông, bụng và cánh tay. Điểm đặc biệt của Barre là giúp cơ thể trở nên săn chắc mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, nữ tính. Nhiều người tập Barre trong thời gian dài nhận thấy tư thế được cải thiện rõ rệt, vóc dáng đứng thẳng hơn và cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Đây là bộ môn rất phù hợp với những phụ nữ muốn giữ dáng nhưng không thích các bài tập quá nặng.

3. Tập gym

Bên cạnh các bài tập thiên về sự mềm dẻo, Son Ye Jin cũng không bỏ qua gym để duy trì sức mạnh cơ bắp. Nhiều phụ nữ thường e ngại tập tạ vì sợ cơ thể trở nên thô cứng. Tuy nhiên, thực tế việc tập luyện với mức tạ phù hợp giúp tăng khối lượng cơ nạc, hỗ trợ đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn và duy trì vóc dáng săn chắc. Gym còn giúp làm chậm quá trình mất cơ tự nhiên khi tuổi tác tăng lên. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với phụ nữ ngoài 40 tuổi nếu muốn duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ổn định và giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Nhờ kết hợp gym cùng các bộ môn khác, Son Ye Jin duy trì được thân hình cân đối mà không quá gầy gò.

4. Tennis

Những năm gần đây, tennis trở thành môn thể thao được rất nhiều ngôi sao châu Á yêu thích và Son Ye Jin cũng nằm trong số đó. Không chỉ là hoạt động giải trí thú vị, tennis còn là bài tập cardio toàn thân cực kỳ hiệu quả. Trong một trận đấu, người chơi phải liên tục di chuyển, đổi hướng, bật nhảy và đánh bóng, giúp tiêu hao lượng lớn năng lượng. Tennis tác động đến gần như toàn bộ cơ thể, từ chân, hông, bụng đến cánh tay và vai. Việc luyện tập thường xuyên không chỉ giúp duy trì vóc dáng mà còn cải thiện phản xạ, khả năng phối hợp và sức bền tim mạch. Ngoài ra, đây cũng là bộ môn giúp giải tỏa căng thẳng rất tốt sau những giờ làm việc áp lực.

5. Golf

Nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn các môn thể thao kể trên, nhưng golf lại là hoạt động được nhiều chuyên gia đánh giá cao đối với sức khỏe lâu dài. Son Ye Jin thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chơi golf trong thời gian rảnh. Môn thể thao này giúp cô vận động ngoài trời, tận hưởng không khí trong lành và thư giãn tinh thần. Một vòng golf có thể kéo dài nhiều giờ, đồng nghĩa với việc người chơi phải đi bộ khá nhiều. Bên cạnh đó, động tác xoay người khi thực hiện cú đánh còn giúp cải thiện sự linh hoạt của phần thân trên và tăng cường sức mạnh cơ lõi. Đối với nhiều người, golf không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là phương pháp cân bằng cuộc sống và giảm stress hiệu quả.





Bí quyết không nằm ở việc tập thật nhiều

Điều đáng học hỏi nhất từ Son Ye Jin không phải là cô tập luyện bao nhiêu giờ mỗi ngày mà là sự duy trì đều đặn trong thời gian dài. Thay vì ép bản thân theo những chế độ khắc nghiệt, nữ diễn viên lựa chọn các bộ môn mình yêu thích và biến việc vận động thành một phần của cuộc sống.

Pilates giúp cơ thể dẻo dai, Barre tạo đường nét thanh thoát, gym duy trì sức mạnh, tennis đốt cháy năng lượng còn golf mang đến sự thư giãn. Chính sự kết hợp hài hòa này đã góp phần giúp Son Ye Jin giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và trẻ trung đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua.