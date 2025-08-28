Son Ye Jin chống nhăn nhờ hay động tay vào 1 vùng trên mặt

Ở tuổi 43, Son Ye Jin vẫn khiến người ta phải nức nở với vẻ ngoài đúng chuẩn tình đầu quốc dân. Nhan sắc của cô gần như không thay đổi quá nhiều so với thời mới debut: làn da mịn màng, đôi mắt sáng, thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức hút. Sau khi kết hôn và làm mẹ, nữ diễn viên lại càng toát ra vẻ đẹp chín chắn, dịu dàng, minh chứng sống cho cụm từ "thời gian ưu ái".

Dĩ nhiên, ngoài việc tập luyện đều đặn, ăn uống lành mạnh và chăm sóc da bài bản, Son Ye Jin từng tiết lộ một vài bí quyết nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả. Những tips này dù đã được chia sẻ cách đây hơn 10 năm, nhưng đến giờ vẫn vô cùng hữu ích.

"Quầng sáng" trên khuôn mặt và thói quen massage đặc biệt

Son Ye Jin từng bật mí rằng cô hay dành thời gian cho một bài "quang tôn massage", nghe hơi lạ tai nhưng thực chất là massage vào những vùng xương nổi bật trên gương mặt: gò má, xương chân mày, đường viền hàm. Đây là những nơi hứng ánh sáng nhiều nhất, nên được gọi là "vùng sáng".

Khi tác động vào các điểm này bằng lực ngón tay, máu huyết lưu thông tốt hơn, giúp da hồng hào, đàn hồi và săn chắc. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu kiên trì, nó có thể cải thiện từ nếp nhăn đến bọng mắt.

- Với xương chân mày: dùng ngón tay ấn nhẹ nhàng từ đầu đến đuôi chân mày theo hình vòng tròn. Điều này không chỉ giúp da căng mịn mà còn giảm mỏi mắt sau một ngày dài.

- Với gò má: cố định đầu xương gò má bằng ngón tay cái, sau đó dùng ngón giữa ấn dọc theo đường gò má. Đây là cách để gương mặt trông thon gọn, đồng thời làm da căng bóng hơn.

- Với đường viền hàm: Son Ye Jin khuyên dùng ngón cái và ngón trỏ “nhéo nhẹ” dọc theo xương quai hàm. Bước này vừa chống chảy xệ vừa giúp giảm tình trạng mặt nọng.

Kết thúc, cô thường xoa hai bàn tay cho nóng lên rồi úp nhẹ nhàng lên toàn bộ gương mặt như một lớp nắp đậy giữ năng lượng cho da.

Bí kíp xông mặt "nóng - lạnh"

Thêm 1 trong những công thức Son Ye Jin áp dụng là xông hơi bằng khăn nóng rồi rửa lại bằng nước lạnh. Nguyên tắc là làm giãn nở lỗ chân lông để đào thải bụi bẩn, sau đó dùng nước lạnh (có thể thêm chanh) để se khít lại.

Cách làm:

- Ngâm khăn vào nước nóng, đắp lên mặt khoảng một phút.

- Trong khi lỗ chân lông còn giãn, thực hiện nhanh vài động tác massage ở vùng sáng như trên.

- Cuối cùng, rửa mặt bằng nước đá hoặc nước lạnh pha chanh. Chanh có tính kháng khuẩn, giúp giảm nhờn, đồng thời làm sáng da.

Ngày nay, nhiều người vẫn áp dụng phiên bản nâng cấp của phương pháp này, như dùng máy xông hơi hoặc toner se khít lỗ chân lông. Có thể thấy Son Ye Jin đúng là đi trước thời đại về chăm sóc da.

Giấc ngủ là loại mỹ phẩm tự nhiên nhất

Một điểm nữa mà Son Ye Jin luôn nhấn mạnh là ngủ đủ. Cô giữ thói quen ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi ngày. Khoa học cũng chứng minh khoảng 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng là giờ vàng để da tái tạo, vì vậy việc đi ngủ sớm, ngủ sâu sẽ giúp làn da được hồi phục tối đa.

Son Ye Jin còn nhắc đến tư thế ngủ: tránh nằm nghiêng hoặc nằm sấp vì dễ hình thành nếp nhăn, đặc biệt là rãnh cười và nếp nhăn cổ. Cô chọn nằm ngửa với gối thấp để vừa tốt cho da, vừa giúp tuần hoàn máu.

Nhìn vào Son Ye Jin ở hiện tại sau hơn 20 năm trong nghề khó ai tin rằng những thói quen nhỏ như massage, xông mặt hay ngủ đủ lại góp phần quan trọng đến vậy. Nhưng chính sự kiên trì mới là bí quyết thật sự.