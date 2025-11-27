Son 250k của NYX gây sốt: Son vừa lì vừa dưỡng, ít nhăn môi, xinh từ bảng màu tới vỏ

Cuộc chơi son môi vốn đã quá nhiều lựa chọn, nhưng NYX đã kịp tạo nên sức hút riêng khi trình làng dòng Smushy Matte Lip Balm - thỏi son lai giữa balm dưỡng và son lì đang được cộng đồng làm đẹp đặc biệt quan tâm. Theo giới thiệu từ hãng, sản phẩm là son màu dạng lì nhẹ, có thể điều chỉnh độ đậm nhạt linh hoạt, đồng thời được bổ sung bột gạo mochi và ceramide chiết xuất từ đường nhằm mang đến bề mặt môi mềm mịn.

NYX Smushy Matte Lip Balm đang trở thành hot trend trong giới beauty. (Nguồn: sairasglam)

Một trong những điểm gây thiện cảm đầu tiên ở tuýp son này là ở thiết kế. NYX Smushy Matte Lip Balm được tạo hình như một tuýp son nhỏ gọn, chiều dài vừa phải, dễ mang theo trong túi xách hoặc ví mini. Phần đầu tuýp được bo tròn và làm hơi phồng, tạo cảm giác chắc tay khi cầm. Nắp vặn có viền gân để tăng độ ma sát, giúp thao tác mở - đóng thuận tiện hơn. Nhìn chung, thiết kế của Smushy không chỉ đáng yêu, mà còn mang màu sắc "fun-playful" rất hợp với nhóm khách hàng trẻ.

NYX Smushy Matte Lip Balm có thiết kê vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên, thứ khiến dòng son này được nhắc đến nhiều lại nằm ở chất son. Đúng với tên gọi "Smushy", chất son có độ mềm và mịn đặc trưng. Khi thoa lên môi, son tan đều và gợi cảm giác của một thỏi balm dưỡng nhưng lại có độ bắt màu tốt hơn. Chỉ sau vài phút, lớp son dần ổn định và chuyển sang hiệu ứng lì nhẹ (soft matte) - hạn chế bóng, nhưng không mang lại cảm giác khô căng như nhiều dòng son matte truyền thống. Hiệu ứng này khiến bề mặt môi như được "làm mờ" nhẹ, tạo vẻ tự nhiên và không loè loẹt hay dày đậm, phù hợp với xu hướng trang điểm tối giản đang được ưa chuộng.

Chất son mềm mượt đặc trưng, khi chạm lên môi lập tức dễ tán đều và tiệp nhanh vào môi.

Về khả năng lên màu, Smushy Matte Lip Balm cho phép người dùng tùy chỉnh theo phong cách cá nhân. Một lớp mỏng đủ để môi ánh lên sắc màu tự nhiên, phù hợp với trường hợp cần vẻ ngoài nhẹ nhàng hoặc muốn tạo cảm giác "môi thật nhưng đẹp hơn". Nếu thoa hai đến ba lớp, màu son sẽ đậm và rõ nét hơn, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt nhưng vẫn không bị nặng môi. Đây là điểm cân bằng giữa son dưỡng và son lì, giúp sản phẩm dễ tiếp cận nhiều đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên đến những người ưa makeup nhanh gọn.

Không thể không nhắc đến hai thành phần chủ chốt làm nên đặc trưng của dòng son này. Mochi rice powder - dạng bột gạo mịn có khả năng tạo độ mềm trên bề mặt môi, giúp làm mờ rãnh môi và giúp lớp son tiệp lại hài hòa hơn. Trong khi đó, sugar ceramides – dạng lipid chiết xuất từ đường đóng vai trò khóa ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giảm thiểu tình trạng bong tróc vốn thường gặp ở các dòng son lì. Sự kết hợp này giúp sản phẩm duy trì được độ mượt và dễ chịu ngay cả khi để lâu trên môi.

Chất son dạng lì nhưng vẫn vô cùng mềm mịn.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một thỏi son, NYX Smushy Matte Lip Balm còn được nhiều tín đồ làm đẹp tận dụng như phấn má và phấn mắt dạng cream. Nhờ chất son mềm, dễ tán và có độ bám vừa phải, sản phẩm lên da rất tự nhiên, mang lại hiệu ứng ửng nhẹ như má "say nắng" kiểu Hàn. Đây cũng là lý do khiến Smushy Matte Lip Balm trở thành món đồ đa năng, tiện lợi cho những bạn thích trang điểm tối giản hoặc cần một sản phẩm gọn nhẹ cho túi xách hằng ngày.

Dù dùng cho môi, má hay mắt, chất son vẫn giữ được nét đặc trưng: mỏng nhẹ, tiệp vào da chỉ sau vài giây.

Dòng Smushy Matte Lip Balm gồm 12 sắc son đa dạng, trải dài từ các tông nude hồng nhẹ, cam đào trẻ trung đến đỏ berry ngọt ngào. Tên từng màu đều được đặt theo phong cách vui nhộn đặc trưng của NYX như Soft Sorbet, Sugar Smush, Sweet Smack, Snuggle Szn… Mỗi màu son còn có hương ngọt nhẹ theo mô tả từ hãng, mang lại trải nghiệm dễ chịu khi sử dụng. Đối với những ai yêu thích các sản phẩm có mùi thơm nhẹ, đây chắc chắn là điểm cộng thú vị.



Nhiều người dùng khen texture của NYX Smushy Matte Lip Balm: "siêu thích, mềm mịn, tán đều và cảm giác nhẹ môi cả ngày" . Một số chị em khác nhận xét lúc mới đánh son lên để lại lớp bóng, nhưng finish lại lì chuẩn, màu bền suốt nhiều giờ. Màu son tươi tắn, trẻ trung, dưỡng nhẹ, không lo môi khô như nhiều son lì khác. Nói chung, đây là lựa chọn "vừa đẹp vừa tiện" cho những ai mê son matte mà vẫn muốn đôi môi mềm mượt.

Hiện trên website chính thức của NYX, Smushy Matte Lip Balm đang được niêm yết với mức giá 9 USD (tương đương khoảng 250.000 đồng). Với thiết kế bắt mắt, chất son mềm mịn dễ dùng và công thức có thêm mochi rice powder cùng sugar ceramides, mức giá này được xem là khá "mềm", phù hợp với nhóm sản phẩm drugstore nhưng vẫn mang lại trải nghiệm mới mẻ, đáng thử trong mùa làm đẹp năm nay.



Thỏi son Smushy Matte Lip Balm có giá niêm yết khoảng 250 nghìn đồng.



