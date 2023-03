Soi style "ác nữ" bị ghét nhất The Glory: Trên phim lồng lộn sang chảnh chứ ngoài đời giản dị, dịu dàng hết sức

Vào vai ác nữ trong bộ phim đang The Glory, nữ diễn viên Lim Ji Yeon gây ấn tượng với nét diễn sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh và cả gu thời trang ''chanh sả'' chuẩn giới thượng lưu. Ấy vậy mà ngoài đời, nữ diễn viên lại theo đuổi phong cách nữ tính, trẻ trung và casual. Có thể nói là khác xa so với hình tượng nhân vật Park Yeon Jin do nữ diễn viên sinh năm 1990 này thủ vai. Cơ mà nàng nào ưa chuộng style tươi tắn này thì hoàn toàn có thể tham khảo tủ đồ của Ji Yeon để học theo.

Nhân vật của Lim Ji Yeon có gu thời trang vô cùng đẳng cấp

Các mẫu váy áo trong tủ đồ của Ji Yeon thường có kiểu dáng mềm mại và khá dịu dàng. Đơn cử như mẫu váy maxi cup ngực được cô nàng diện trong chuyến du lịch của mình. Kiểu thiết kế này giúp Ji Yeon khoe ra bờ vai gầy quyến rũ và còn tô điểm nét sành điệu và vô cùng trẻ trung.



Item thứ 2 mà người đẹp không thể ''sống thiếu'' chính là những chiếc áo kiểu có hoạ tiết hoa nhí. Đây là phom áo tôn dáng và ''hack tuổi'' cực kỳ tốt. ''Ác nữ The Glory'' nhanh chí phối với quần jeans để tăng thêm nét trẻ trung và rạng rỡ cho vẻ ngoài của mình. Mùa hè sắp đến, áo kiểu hoa nhí chắc chắn sẽ là item vô cùng hoàn hảo cho tủ đồ của mọi cô gái.



Nơi mua: Libe Workshop Giá: 420k

Nơi mua: She By Shj Giá: 228k

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng nữ diễn viên nhà ta vẫn chuộng diện lên mình các set đồ nhí nhảnh và dễ thương. Đơn cử như bộ đồ phối giữa quần yếm và áo phông dưới đây. Không chỉ lựa chọn kiểu dáng xinh xắn, mỹ nhân này còn ''pick'' ngay tông màu xanh dương vô cùng nổi bật để thêm ''trẻ hoá''.

Nơi mua: ACFC Giá: 1295k

Mẫu đầm suông trơn màu dưới đây có kiểu dáng đơn giản và thoải mái. Để outfit bớt đơn điệu, Ji Yeon phối em nó với mũ và giày thể thao màu trắng và không quên nhấn nhá bằng chiếc túi xách màu xanh lá bắt mắt. Có thể thấy, người đẹp này cũng có cá tính thời trang vô cùng xịn xò.

Nơi mua: Audrey



Vào những dịp đặc biệt, Ji Yeon sẽ lựa chọn các set đồ vải tweed mix với quần jeans ống rộng để tô điểm vẻ sang trọng, lịch sự mà vẫn vô cùng sành điệu và trẻ trung. Chị em có thể áp dụng công thức mặc đẹp này khi đi làm hay đi sự kiện, tiệc cưới.



Nơi mua: Méo Giá: 1090k

Các nàng công sở muốn trông trẻ hơn tuổi thật thì nhất định không được bỏ qua mẫu váy sơ mi kẻ dáng dài giống Ji Yeon. Kiểu váy này vừa thanh lịch lại cực kỳ thoải mái, rất phù hợp với môi trường công sở.



Nơi mua: Deliz Giá: 195k

Cuối cùng là set đồ tối giản được phối giữa áo phông, quần jeans và một chiếc áo cardigan mỏng. Dù không quá nổi bật nhưng chúng lại vô cùng dễ mặc và dễ ứng dụng. Những ngày thu se lạnh không biết mặc gì, các nàng cứ áp dụng công thức này cho bản thân là vô cùng ổn áp rồi.

Nơi mua: Sweetie Pineapple Giá: 250k

Nơi mua: Mango Giá: 399k

Ảnh: Instagram