Soi da thật của hội mỹ nhân Hàn: Người đẹp xuất thần, người bị “dìm” tơi tả

Ngược lại, đoạn video soi da của Han So Hee đạt đến hơn 9,2 triệu view, dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra thất vọng với nhan sắc của người đẹp sinh năm 1993 trong đoạn clip này. Có thể do nền da khô mà không được dưỡng ẩm kĩ trước khi makeup nên 1 số vùng trên khuôn mặt Han So Hee xuất hiện tình trạng nền cakey, làm cô mất điểm đôi phần. Tuy nhiên, về tổng thể, không thể phủ nhận visual xinh đẹp của nữ diễn viên, kể cả khi quay ở góc cận.