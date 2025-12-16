Sở thích chơi đồ hiệu kín đáo của vợ chồng Cường Đô La

Tổng tài và tủ đồ công sở sang thầm lặng

Quên đi hình ảnh những tổng tài thích show logo to bự trên áo hay phụ kiện. Cường Đô La đã tìm thấy chất riêng của mình qua những item tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn thể hiện đúng đẳng cấp của anh: sang trọng và khiêm tốn.

Điểm nhấn trong tủ đồ của doanh nhân 8X chính là những đôi loafer của Loro Piana - thương hiệu mà giới sành điệu thường gọi là "giày lười của tỷ phú". Không logo, không màu mè, đôi loafer Summer Charms Walk da lộn mà nam doanh nhân sở hữu hàng loạt màu sắc được xem là đỉnh cao của sự kín đáo. Thiết kế kinh điển này có giá nhưng giá trị lại dao động từ 20-40 triệu đồng, là lựa chọn yêu thích của những tỷ phú công nghệ Silicon Valley và giới thượng lưu toàn cầu.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang thường xuyên chọn loafer Summer Charms Walk làm đồ đôi (Ảnh: FBNV).

Áo polo từ Polo Ralph Lauren cũng là mẫu áo "ruột" của Cường Đô La trong những buổi hội họp lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chiếc polo tưởng chừng người đàn ông nào cũng sở hữu nhưng nếu là hàng chính hãng hay phiên bản Purple Label (nhãn tím) của Ralph Lauren thì lại là câu chuyện khác. Với chất liệu vải cao cấp, đường may tinh xảo và độ vừa vặn hoàn hảo, giá cho mỗi chiếc dao động từ 12-17 triệu đồng.

Không cần phải bàn cãi, thời trang công sở của Cường Đô La toát lên sự tự tin, thanh lịch kiểu "old money" - khi chất lượng và sự tinh tế lên tiếng thay cho bất kỳ biểu tượng nào.

Tổng tài yêu thích sự tối giản, thoải mái của những chiếc áo thun Polo Ralph Lauren (Ảnh: FBNV).

Phú bà không phô trương hiếm có

Đàm Thu Trang đang viết lại định nghĩa về "phú bà" theo cách mà giới mộ điệu thời trang phải gật gù. Lướt qua Instagram của bà xã Cường Đô La, bạn sẽ không thấy những bức ảnh khoe túi xách ngập logo hay trang sức lấp lánh. Thay vào đó là những set đồ OOTD toát lên nét tinh tế, sang ngầm và phóng khoáng đến khó tin. Túi Bottega Veneta với thiết kế intrecciato đặc trưng, những đôi giày lười Loro Piana đi cặp cùng ông xã, hay những chiếc sơ mi Polo Ralph Lauren với những kiểu dáng classic - tất cả đều là biểu tượng của trào lưu quiet luxury đang làm mưa làm gió thế giới.

Mỗi item đều là hàng hiệu nhưng cách Đàm Thu Trang phối hợp chúng thành một daily outfit khiến set đồ hết sức thanh lịch, tinh tế (Ảnh: FBNV).

Điều đặc biệt ở Đàm Thu Trang là khả năng mix-match khiến những món đồ này trông vừa dễ tiếp cận vừa đẳng cấp. Cô có thể phối đồng điệu thắt lưng và kính râm Celine với quần jeans đơn giản, trên tay là vòng tay và nhẫn kim cương có giá gần tỷ đồng của Tiffany & Co., nếu không phải dùng "kính lúp" để soi, người xem còn khó lòng nhận ra những món đồ hiệu đang được bà xã Cường Đô La sử dụng. Đây chính là nghệ thuật của quiet luxury: không chói lọi, nhưng lại khiến những ai nhận ra phải tâm đắc gật đầu.