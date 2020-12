So Min năm thứ 3 liên tiếp diện đồ “một mình một phách” khi dự lễ trao giải cùng dàn sao Running Man, là vì không được ở trong nhóm chat hay gì?

Tối ngày 19/12, lễ trao giải SBS Entertainment Awards 2020 đã diễn ra và dàn sao Running Man đình đám như thông lệ vẫn là những nhân vật được chú ý nhiều nhất nhì tại sự kiện. Lễ trao giải thường niên của đài SBS cũng là sự kiện hiếm hoi mà tất cả các thành viên Running Man cùng nhau tham dự, tạm xa những trang phục thoải mái khi ghi hình để khoác lên mình váy áo lộng lẫy và áo quần chỉn chu, lịch lãm.

Trong những lần dự sự kiện cùng nhau, dàn sao Running Man thường lên đồ đồng điệu với nhau để tạo nên sự liên kết. Nhưng điều đáng chú ý là trong vài năm gần đây, không biết do vô tình hay cố ý mà thành viên Jeon So Min lại luôn diện đồ lệch tông, “lạc quẻ” so với mọi người. Và mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ.

Trong khi mọi người trong nhóm, kể cả thành viên nữ còn lại là Song Ji Hyo đều lên đồ theo tông đen thì So Min lại “một mình một phách” với bộ đầm bồng xòe hồng nude nữ tính. Đúng là việc diện gam màu khác biệt giúp Somin nổi bật hơn hẳn. Thế nhưng điều đó cũng khiến cô trông khá “lạc loài” khi đứng cùng cả nhóm, làm không ít người liên tưởng cô là MC lên trao giải cho các thành viên

Tham dự lễ trao giải cùng Running Man được 4 mùa thì hết 3 mùa So Min “chơi” một mình một hệ màu.

Ở lễ trao giải năm 2019, cả dàn Running Man đều diện nguyên một tông đen thì riêng mình Somin lại xúng xính váy công chúa hồng nổi bật...

...lấn át các thành viên về cả màu sắc lẫn kích thước trang phục

Còn tại lễ trao giải 2018, So Min cũng diện một chiếc đầm trễ vai gợi cảm trắng tinh khôi nổi bần bật giữa dàn thành viên lên đồ theo tông xanh đen

Việc mặc đồ chả liên quan tới tập thể khi dự lễ trao giải của thành viên So Min đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ Running Man

Mặc dù lễ trao giải không có quy định bắt buộc gì về trang phục của khách mời, và cũng chưa rõ đồ là do stylist của nhóm chọn hay So Min tự quyết định. Nhưng những hình ảnh này vẫn khiến cho một bộ phận fan Running Man cảm thấy không được “vừa mắt” và “cà khịa” So Min tại các diễn đàn trên Facebook:

- Sao So Min năm nào cũng mặc đồ lệch tông với mọi người vậy nhỉ?

- Chắc do trong group chat của các thành viên Running Man thiếu mất chị đó.

- Tại không được thêm vào trong nhóm chat nên không biết dress code đó các bạn.

- Tưởng mọi người đang đi dự đám cưới của chị.

- Nhà ai kia 3 đời mặc đồ lệch tông à?

- Năm nào Soo Min cũng mặc khác mọi người là như nào nhở?

- Ủa sao MC dẫn chương trình lại chen vô tấm ảnh vậy?

- Ơ năm nay mọi người lại quên thông báo dress code cho So Min ạ ?



Ảnh: Internet