Skincare mãi mà không thấy da đẹp lên? Bạn hãy cải tổ từ 4 bước cơ bản để nhận được kết quả bất ngờ

1. Tẩy da chết đều đặn

Tế bào chết chính là một trong những nguyên nhân khiến làn da thâm sạm, xỉn màu, thô ráp và khó hấp thụ toàn bộ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng. Vì lẽ đó các bác sĩ da liễu luôn khuyến khích chúng ta nên tẩy tế bào chết đều đặn. Với những sản phẩm có chứa hạt scrub, bạn nên dùng 1 - 2 lần/ tuần, còn với các loại tẩy tế bào chết hóa học, bạn có thể dùng 3 - 4 lần/ tuần. Sau đó đừng quên dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ để bảo vệ da.

IG @ttodini

2. Dùng thêm toner

Nhiều người thường cho rằng bước toner là bước vô thưởng vô phạt, không cần nhất thiết phải đầu tư. Nhưng thực tế đây là sản phẩm khá quan trọng. Toner có khả năng loại bỏ dầu thừa và các cặn bẩn còn sót lại sau khi làm sạch da bằng sữa rửa mặt; đồng thời toner còn giúp dưỡng ẩm nhẹ nhàng, để da căng mướt và dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ những sản phẩm chuyên sâu sau đó. Việc chăm chỉ dùng toner đều đặn có thể giúp lỗ chân lông trên da bạn trông nhỏ hơn, giảm tiết dầu và hạn chế mụn. Nói tóm lại, toner chính là bước skincare quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua.



IG @myxsoom

3. Xịt khoáng giữa các bước dưỡng da

Nếu bạn dưỡng ẩm mãi mà thấy da vẫn khô tróc, nứt nẻ thì bạn hãy áp dụng ngay tuyệt chiêu dưỡng da bánh mỳ kẹp để bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da. Với phương pháp này bạn vẫn dưỡng da như bình thường, nhưng giữa các bước dưỡng (rửa mặt, toner, serum, kem dưỡng, dầu dưỡng) thì bạn hãy xịt thêm 1 lớp xịt khoáng. Thành phần xịt khoáng có chứa nước và chất hút ẩm, việc xịt khoáng giữa các bước dưỡng sẽ giúp bổ sung thêm độ ẩm cho làn da giữa mỗi bước, từ đó giúp da căng mọng và ngậm nước như trái chín.



IG @yooniquelife

4. Dùng serum vitamin C trước kem chống nắng

Màn "song kiếm hợp bích" của bộ đôi serum vitamin C và kem chống nắng chính là bộ đôi hoàn thỏa giúp tăng hiệu quả bảo vệ da và khiến da dẻ hồng hào căng mịn, vết thâm mờ đi. Serum vitamin C vốn nổi tiếng nhờ khả năng hạn chế sự hình thành sắc tố melanin, làm đều màu da, mờ vết thâm. Đây cũng là thành phần có khả năng chống oxy hóa mạnh, tăng sản sinh collagen, trung hòa sự hình thành gốc tự do - nguyên nhân gây ra các vấn đề như thâm nám, lão hóa, ung thư da. Việc dùng serum vitamin C trước kem chống nắng sẽ giúp các thành phần trong sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn, dưỡng trắng và bảo vệ da hiệu quả khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời.



IG @hyemmm1

Ảnh: Internet