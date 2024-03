Hơn 40 năm qua, nhan sắc nữ thần của Son Ye Jin chưa bao giờ khiến người hâm mộ bàn cãi. Được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của điện ảnh Hàn, Son Ye Jin dường như có bí kíp riêng để luôn duy trì nhan sắc dịu dàng, tươi trẻ đốn tim bao thế hệ khán giả.



Khác với nhiều mỹ nhân Hàn với chu trình dưỡng da với 7 bước, 10 bước cầu kỳ, nữ diễn viên lại dưỡng da "ăn kiêng" chỉ với đúng 2 thao tác đơn giản nhưng mang đến hiệu quả tối đa.

Các chị em 30+ tham khảo ngay phương pháp ngắn gọn, đơn giản cùng các sản phẩm bình dân chất lượng này để bắt đầu "trẻ mãi không già" như Son Ye Jin nhé!

Bước 1: Tẩy trang triple-cleansing

Với Son Ye Jin, nữ diễn viên cho rằng làn da sạch sâu là cốt lõi của làn da đẹp. Nếu da chưa được làm sạch, dù có sử dụng bao nhiêu tinh chất cũng trở thành vô nghĩa. Bởi vậy, cô áp dụng phương pháp triple-cleasing (làm sạch da 3 lần) với sáp tẩy trang, sữa rửa mặt và toner/lotion pad.

Với phương pháp này của Son Ye Jin, các chị em không cần phải dùng sản phẩm đắt tiền, xa xỉ mới có thể đạt hiệu quả. Lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với tình trạng, thể loại da của mình sẽ giúp nàng nhận về làn da hoàn hảo nhất.

Gợi ý sản phẩm:

Sáp tẩy trang Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original

Với những người thường xuyên phải makeup, xuất hiện trước công chúng như Son Ye Jin, cô cần các loại sáp tẩy trang chuyên dụng để làm sạch tối ưu. Sáp tẩy trang Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho trường hợp này.

BANILA CO. Clean It Zero Cleansing Balm Original là một sản phẩm tẩy trang ưa chuộng trên thị trường, nhờ khả năng làm sạch sâu mà vẫn êm dịu. Khi tiếp xúc với da, sáp có kết cấu mềm mịn chuyển thành dạng dầu, giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn một cách nhẹ nhàng .Sản phẩm không chứa các chất gây kích ứng da, phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm. Ngoài ra, Clean It Zero còn chứa các thành phần dưỡng da như vitamin C và chiết xuất thảo dược, hỗ trợ làm mềm và làm sáng da

Nơi mua: Banila Co Official

Sữa rửa mặt innisfree Green Tea Hydrating Amino Cleansing Foam

Ở bước rửa mặt, Son Ye Jin ưu tiên lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ, làm sạch lớp sáp tẩy trang cũng như mọi bụi bẩn còn sót lại trên bề mặt da mà không gây kích ứng, khô da bởi cô vốn có làn da tương đối nhạy cảm.

Sữa rửa mặt Innisfree Green Tea Hydrating Amino Cleansing Foam với chiết xuất từ trà xanh tự nhiên của đảo Jeju, giàu amino acid, giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không làm khô da, loại bỏ bã nhờn hiệu quả và dưỡng ẩm cho da mềm mại, thông thoáng. Công thức dịu nhẹ, phục hồi độ ẩm, mang lại cảm giác tươi mới, không căng rát sau khi rửa mặt. Sản phẩm thích hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô và nhạy cảm

Nơi mua: innisfree Việt Nam

Tonerpad numbuzin Centella Re-leaf Green No.1

Cuối cùng Son Ye Jin cũng sẽ làm ướt miếng bông hoặc miếng mặt nạ nén với lottion hoặc dùng tonerpad để tăng trong 1 - 3 phút. Bước này không chỉ nhanh chóng bổ sung độ ẩm, giúp da được duy trì cảm giác ẩm mượt, căng mọng và mềm mại mà còn có thể 2-in-1 lau nốt lớp da chết, sợi bã nhờn thừa trên mặt sau 2 bước làm sạch trên.

Tonerpad numbuzin Centella Re-leaf Green No.1 là sản phẩm chăm sóc da đến từ numbuzin, thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được các tín đồ làm đẹp Hàn mê mẩn. Với chiết xuất từ lá rau má (Centella Asiatica), tonerpad này giúp làm dịu làn da nhạy cảm, kích ứng. Các miếng pad mềm mịn, thấm đẫm tinh chất toner, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông đồng thời cung cấp độ ẩm, tăng cường đề kháng cho da

Nơi mua: numbuzin Official Store

Bước 2: Dưỡng ẩm sâu

Với dưỡng ẩm sâu, Son Ye Jin chỉ dùng một sản phẩm ở bước này, bởi vậy cô yêu thích các kem dưỡng "đa năng" có thể làm tròn tất cả các nhiệm vụ của essence, serum, cấp nước, khoá ẩm và chống lão hoá hiệu quả.

Gợi ý sản phẩm:

Kem dưỡng ẩm Laneige Water Bank Blue HA Cream

Kem dưỡng ẩm Laneige Water Bank Blue HA Cream là "must-have" trong routine dưỡng da. Với công thức độc đáo chứa Hydro Ionized Mineral Water, HA phân tử siêu nhỏ, kem cung cấp độ ẩm sâu, lâu dài cho da, giúp tái tạo da khô, mệt mỏi. Acid Hyaluronic trong kem tăng cường khả năng giữ nước, làm dịu và mềm mại da. Dạng kem nhẹ, không gây bết dính, thích hợp mọi loại da

Nơi mua: Laneige Official Store

Kem dưỡng Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream

Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream sử dụng tinh chất nhân sâm gấp 3 lần nhờ hoạt chất Ginsenomics, được cô đặc đến 6000 lần giúp da tăng cường độ đàn hồi và chống lão hoá từ sâu bên trong. Kem dưỡng có kết cấu đặc biệt, khi thoa lên da, sản phẩm nhanh chóng thẩm thấu mà không gây cảm giác nhờn rít. Sau một thời gian ngắn sử dụng, nhiều beauty blogger nhận thấy làn da trở nên săn chắc hơn, các nếp nhăn giảm đi rõ rệt, và da có độ ẩm cần thiết, giúp khuôn mặt trông tươi trẻ và rạng rỡ