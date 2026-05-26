Khoảng cách thế hệ đôi khi không nằm ở suy nghĩ hay cách sống mà bắt đầu từ... vốn từ vựng. Nhiều phụ huynh gần đây rơi vào trạng thái “sẵn lòng lắng nghe nhưng không hiểu con đang nói gì" khi Gen Alpha liên tục sử dụng những cụm từ lạ xuất hiện trên mạng xã hội.

Mới đây, một bài đăng đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện khá quen thuộc này: "Các phụ huynh ơi, bọn nhỏ gần đây bị gì vậy. Tối ngày 'ai hỏi', 'sixseven'... Lúc đầu em thấy bình thường nhưng bọn nó nói miết em dị ứng luôn. Em cấm. Nhưng em không biết nó là ngôn ngữ gì thật, ai giải thích giúp em với?".

Bài đăng thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng

Bên dưới bài viết, hàng nghìn bình luận xuất hiện với cùng một tâm trạng: Không hiểu gì cả hoặc mỗi người hiểu một kiểu.

“Cu nhà mình 5 tuổi dạo này cũng hay nói câu này”, “Sáng có 1 chị hỏi y chang. Em hỏi bọn trẻ con nhà em thì nó bảo 67 là xấu bẩn”, “Sixseven là kiểu bị shock (sốc) bất ngờ thôi bên Mỹ hay nói cho vui. Với lại đang hot trend bài hát 67 thôi à, mấy chị đừng hiểu sai ý tội mấy bé,” “Sao y chang vậy trời. Suốt ngày cứ xem sixseven”,...

Thực tế, "sixseven" (67, 6-7) không phải là một từ lóng mới xuất hiện trong năm 2026. Thuật ngữ này từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội từ năm 2025, phổ biến đến mức được Dictionary.com - chuyên trang từ điển trực tuyến nổi tiếng - bình chọn là "Từ của năm 2025". Không chỉ phản ánh mức độ phổ biến, lựa chọn này còn cho thấy cách ngôn ngữ Internet đang thay đổi nhanh chóng dưới ảnh hưởng của thế hệ trẻ.

Điều đáng nói là cảm giác đầu tiên của phần lớn mọi người khi nghe đến từ này thường là... không hiểu gì cả. Không ít phụ huynh phải lên Google tìm kiếm hoặc hỏi chính con mình để được "giải ngố". Ngay cả Dictionary.com cũng từng thừa nhận rằng: "Ngay cả chúng tôi cũng vẫn đang cố hiểu nó thật sự có nghĩa là gì".

Vậy tại sao một cụm từ gần như vô nghĩa lại có thể trở thành từ khóa nổi bật nhất năm 2025 và tiếp tục gây chú ý vào năm 2026?

Nguồn gốc của "67" được cho là xuất phát từ ca khúc Doot Doot của rapper Skrilla. Trong bài hát này, Skrilla liên tục lặp lại cụm từ "67" nhưng không gắn cho nó bất kỳ định nghĩa cụ thể nào.

Chính sự mơ hồ ấy lại khiến cụm từ nhanh chóng lan rộng. Từ TikTok đến các nền tảng mạng xã hội khác, hàng nghìn video sử dụng "67" xuất hiện và thu hút hàng triệu lượt tương tác dù người dùng không thực sự giải thích được ý nghĩa của nó.

Đối với Gen Alpha, "67" thường được dùng như một câu cửa miệng vui vẻ, một lời đùa vô nghĩa hoặc phản ứng trong các tình huống mang sắc thái "so so" (tạm được), "maybe this, maybe that" (có thể thế này, có thể thế kia). Trong nhiều trường hợp, người dùng đơn giản chỉ nói "sixseven" vì... mọi người xung quanh đều đang nói như vậy.

"67" được xem là ví dụ điển hình cho kiểu nội dung Internet mang tính "brain rot" - những xu hướng kỳ quặc, khó giải thích nhưng lại có khả năng lan truyền cực mạnh.

Thuật ngữ này hội tụ đầy đủ những yếu tố thường thấy ở một meme thành công: ngắn gọn, dễ nhớ, dễ lặp lại, không có nghĩa cố định và đủ kỳ lạ để gây tò mò. Chính vì không bị giới hạn bởi một định nghĩa cụ thể nên người dùng có thể sử dụng nó trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Dictionary.com nhận định rằng dù không mang ý nghĩa rõ ràng, "67" vẫn có giá trị đối với những người sử dụng bởi nó tạo nên cảm giác kết nối và thuộc về cùng một cộng đồng.

"Dù vô nghĩa, '67' vẫn mang ý nghĩa đối với những người dùng nó, bởi nó tạo nên kết nối. Đây là ví dụ điển hình cho tốc độ mà một từ mới có thể lan khắp thế giới khi thế hệ trẻ bước vào cuộc trò chuyện toàn cầu", Dictionary.com bình luận.

Theo các chuyên gia nghiên cứu truyền thông, "67" hoạt động như một meme hoàn hảo: ngắn, dễ sao chép và phù hợp với cách thuật toán mạng xã hội phân phối nội dung. Trong khi đó, dưới góc nhìn ngôn ngữ học, "sixseven" giống một tiếng hô tạo hiệu ứng giao tiếp hơn là một từ mang nội dung thông tin cụ thể.

Có thể nói, sức hút của "67" nằm ở chính sự khó hiểu của nó đối với những người ngoài cuộc, đặc biệt là các thế hệ lớn tuổi.

Việc không có một định nghĩa cố định khiến "67" trở thành dấu hiệu nhận diện riêng của cộng đồng người trẻ. Chỉ cần sử dụng thuật ngữ này, họ đã ngầm thể hiện mình thuộc cùng một không gian văn hóa Internet, cùng hiểu những trò đùa và xu hướng đang diễn ra trên mạng xã hội.

Bởi vậy, dù đỉnh cao phổ biến đã diễn ra từ năm 2025, "sixseven" vẫn đang tiếp tục gây chú ý, đồng thời phản ánh cách ngôn ngữ đang liên tục biến đổi dưới tác động của văn hóa số.

(Tổng hợp)