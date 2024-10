Adriana Lima sinh năm 1981 tại Brazil. Cô là một trong những model thành công nhất Victoria's Secret nói riêng và làng mẫu nói chung. Người đẹp Brazil được yêu thích nhờ vẻ đẹp nóng bỏng, khỏe khoắn. Năm 2016, Lima từng đứng thứ hai trong danh sách siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới với 75 triệu USD. Adriana Lima cũng được xem là một trong những chị đại có sức ảnh hưởng tới nhiều người mẫu trẻ gen Z hiện nay.

Thiên thần gắn bó lâu nhất với Victoria's Secret từng có ước mơ trở thành tu nữ

Adriana Lima là người mẫu gắn bó với Victoria's Secret lâu nhất (từ 1999 - 2018).

Mỹ nhân sinh năm 1981 lớn lên là một người mộ đạo, đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật. Trong 1 cuộc phỏng vấn, cô từng chia sẻ bản thân muốn làm tu nữ trước khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, Adriana đã gặp bước ngoặt cuộc đời khi cô chiến thắng tại cuộc thi người mẫu Ford Model và chuyển từ Brazil tới New York để ký hợp đồng với công ty Elite Model Management.

Tuy không ghi được nhiều dấu ấn trên những sàn runway mảng high fashion (thời trang cao cấp) nhưng Adriana lại là một huyền thoại tại những show diễn của Victoria's Secret. Mỹ nhân 43 tuổi từng walk 19 show diễn và nắm giữ danh hiệu "thiên thần" của thương hiệu nội y này trong 18 năm - kỉ lục đến nay chưa ai phá được.

Adriana Lima những năm đầu tiên catwalk tại Victoria's Secret Fashion Show.

Adriana bắt đầu trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show vào năm 1999 và chỉ 1 năm sau đó, cô đã được thăng chức lên làm thiên thần của hãng. "Thiên thần" là danh hiệu để chỉ những người mẫu độc quyền, sẽ được xuất hiện thường xuyên trên các chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu nội y này. Và không phải ai trình diễn cho Victoria's Secret cũng dễ dàng trở thành thiên thần, có những người phải mất nhiều năm để đạt được điều này như Candice Swanepoel, Karolina Kurkova, hay người đồng hương của Adriana - Alessandra Ambrosio,...

Nữ siêu mẫu người Brazil, đã trở thành biểu tượng không thể thay thế của Victoria's Secret Fashion Show trong suốt 2 thập kỷ qua. Chỉ có một lần duy nhất Adriana Lima bất đắc dĩ trở thành khán giả vào năm 2009, khi cô đang mang thai con đầu lòng.

Nữ siêu mẫu đã có hàng loạt khoảnh khắc đẹp trong suốt 19 năm thanh xuân của mình với Victoria's Secret Fashion Show.

Trong suốt gần 2 thập kỉ gắn bó với show diễn nóng bỏng nhất hành tinh này, Adriana Lima đã được 3 lần diện fantasy bra (thiết kế nội y triệu đô), san bằng kỉ lục với nữ siêu mẫu người Đức - Heidi Klum. Từ trái sang, fantasy bra các năm: 2008 - 2010 - 2014.

Năm 2018, Adriana đã chính thức chia tay Victoria's Secret Fashion Show sau 19 năm. Khoảnh khắc nữ siêu mẫu sải bước lần cuối cùng, xúc động tạm biệt và cảm ơn khán giả trong nước mắt đã trở thành giây phút đẹp nhất của show diễn.

Đáp trả cực cool khi bị chê khuôn mặt biến dạng

Tháng 11/2023, Adriana đã tham dự buổi công chiếu phim "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" tại Los Angeles. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô tại sự kiện này đã gây ra bất ngờ với một bộ phận khán giả. Khi xem các bức ảnh đa số mọi người cho rằng Lima căng da, tiêm botox, khiến cho gương mặt cứng đơ, sưng phù.

Adriana Lima bị nhiều người chê vì khuôn mặt biến dạng.

Netizen tranh cãi vì khuôn mặt của Adriana Lima.

Một số bình luận:

- Gương mặt botox.

- Cô ấy đã từng rất đẹp mà sao giờ lại thành ra như vậy?

- Không phải do mang thai đâu, rõ ràng là một ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

- Tôi nghĩ là do bị team makeup hại thôi.

Sau đó vài tuần, cô tham gia 1 cuộc phỏng vấn của tạp chí thời trang để trả lời về vấn đề này. Người đẹp cho biết cô không ngờ khi lên ảnh, gương mặt của cô trông khác như vậy. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu vẫn thẳng thắn nói:

"Phản ứng của số đông không làm phiền tôi chút nào. Tôi vốn mạnh mẽ. Thành thật mà nói, tôi đã ngắm lại bản thân trước khi ra đường và cảm thấy rất tuyệt. Nhưng tôi đã sốc khi xem lại ảnh của mình ở sự kiện. Kiểu như 'Đó không phải là tôi'. Kỳ lạ thật, tôi chắc chắn ngoài đời tôi không hề như thế."

Adriana Lima xuất hiện trên tạp chí, đáp trả những bình luận tiêu cực.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Adriana chia sẻ thêm mình chấp nhận sự "tàn phá" của thời gian và không muốn thay đổi bản thân vì bất cứ ai. "Mỗi giai đoạn trong đời đều là khoảng thời gian tươi đẹp và tôi đón nhận điều đó. Tôi không còn 16 tuổi nữa. Tôi bắt đầu làm người mẫu vào năm 16 tuổi và tôi sẽ không bao giờ trở lại tuổi 16 được. Bây giờ tôi là một bà mẹ hạnh phúc ở tuổi 42." - Adriana Lima cho biết.

Trên trang cá nhân của mình, Adriana đã đăng tải bức ảnh mặt mộc của bản thân kèm caption phản bác những bình luận chê bai của cư dân mạng.

"Gương mặt mệt mỏi của bà mẹ có 1 đứa con tuổi teen, 1 đứa sắp bước vào tuổi teen, 1 nhóc 1 tuổi đang tập đi và 3 chú chó. Cảm ơn vì đã quan tâm." - Adriana đăng ảnh mặt mộc để phản bác những bình luận tiêu cực về khuôn mặt mình.

Trong quá khứ, cô cũng đã nhiều lần tự tin đăng hình ảnh mặt mộc của mình lên MXH.

Màn comeback chấn động tại Paris Fashion Week

Vừa qua, tại Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/hè 2025, Adriana đã có màn xuất hiện bất ngờ trên sàn diễn của thương hiệu Schiaparelli. Ngoài những thiết kế cực đẹp được NTK Daniel Roseberry giới thiệu cho mùa mốt đầu năm tới thì topic chính được các tín đồ thời trang bàn tán chính là màn tái xuất này của người đẹp xứ Nam Mỹ.

Andriana Lima trình diễn tại show Schiaparelli Xuân/Hè 2025. (Nguồn: diorvway).

Adriana Lima comeback sàn diễn với show Schiaparelli Xuân/Hè 2025.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi, cô ấy đã trở lại.

- Nữ hoàng Adriana Lima.

- Cả Adriana và Bella Hadid đều quay lại vào Paris Fashion Week năm nay.

- Siêu mẫu của Victoria's Secret - Adriana Lima.

- Nói thật chứ Adriana nghỉ lâu thế mà tôi vẫn thấy đẹp ngang Gigi Hadid.

Hầu hết phản ứng của cư dân mạng đều cảm thấy vui mừng khi Adriana quay trở lại sàn catwalk.

Lần cuối cùng Adriana Lima sải bước trên sàn diễn của Schiaparelli là vào năm 2018.