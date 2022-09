Ngoài những giải thưởng chuyên môn, Minh Tú còn trở thành huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám trong lĩnh vực người mẫu như The Face 2017, The Look 2017, mới nhất là Miss International Queen Vietnam – Đại sứ Hoàn mỹ 2020.