Siêu mẫu đóng phim "Sex and the City" bị cho là nghiêm khắc khi áp dụng quy tắc bất di bất dịch với các con

Heidi Klum là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà sản xuất và nữ doanh nhân người Mỹ gốc Đức.



Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình, giám khảo của Germany's Next Topmodel và chương trình thực tế Project Runway. Cô đã được đề cử cho sáu giải Emmy và có mặt mỗi trang của danh mục Victoria's Secret, là Thiên thần có đôi cánh lớn nhất tại buổi trình diễn thời trang hàng năm.

Heidi Klum cũng từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the city. Trong phim "Sex and the City", Heidi vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Thành công trong sự nghiệp là vậy, không ít người tò mò và thắc mắc liệu khi làm mẹ, Heidi Klum sẽ như thế nào?

Cô có 4 người con, các bé đều mạnh khỏe, phát triển toàn diện, luôn dành những lời yêu thương đến mẹ của mình. Là một người nổi tiếng nên cách dạy con của cô không khỏi bị đưa ra bàn cân. Cũng có không ít tranh cãi về các bé nhưng sau cùng, mọi người vẫn khen lời khen có cánh cho nữ siêu mẫu.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí US Weekly cách đây vài năm, siêu mẫu đã tâm sự về việc mang thai và bí quyết nuôi dạy con cái. Heidi tỏ ra là một bà mẹ vô cùng nghiêm khắc khi áp dụng các quy tắc bất di bất dịch đối với bọn trẻ.

"Về việc mang bầu, tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất mà cơ thể người phụ nữ có thể làm. Với tôi, mỗi lần mang bầu đều vô cùng mới mẻ và tôi thích điều đó. Việc sinh nở cũng không còn quá sức với tôi. Tôi không hề lo lắng khi nghĩ đến việc phải giảm cân sau khi sinh.

Về việc nuôi dạy con cái, chúng tôi hi vọng con cái mình là những đứa trẻ ngoan và biết cách cư xử. Tôi nhớ có lần khi vợ chồng tôi cùng bọn trẻ lên máy bay để bay từ Los Angeles về Đức. Mọi người xung quanh đã tròn xoe mắt ngạc nhiên và hết lời khen bọn trẻ nhà tôi bởi chúng ngồi ngoan trên máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ mà không hề nghịch ngợm hay phá phách như những đứa trẻ khác.

Chúng tôi có 3 cô trông trẻ, trong đó 2 cô làm việc thường xuyên tại nhà. Các cô ấy chẳng khác nào thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi cùng dùng bữa và xem tivi với nhau".

Xem tivi là không tốt, tôi không muốn bọn trẻ xem và học cách người ta đối xử tệ bạc với nhau. Tôi muốn để cho bọn trẻ tự do sáng tạo, vẽ và chơi đùa.

Bọn trẻ nhà tôi ăn khá tốt và đặc biệt là không bao giờ có chuyện chúng được ăn thêm một chiếc xúc xích. Chúng chỉ được ăn những gì đã dọn ra trên bàn.

Nếu không thích, sẽ chẳng có gì khác cho chúng lựa chọn. Và thế là bọn trẻ lại phải ngoan ngoãn ăn hết. Thỉnh thoảng, cũng có trường hợp ngoại lệ, khi đó, tôi sẽ cho mỗi đứa ăn thêm 1 quả trứng", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Là một người mẫu chuyên nghiệp cũng như một doanh nhân thành đạt, lịch trình làm việc của Heidi Klum vô cùng dày đặc và bận rộn, không khác gì một cuộc đua không ngừng nghỉ. Dù có điều kiện tài chính dư dả để thuê người giúp việc hay bảo mẫu chăm sóc lũ trẻ, Heidi Klum lại quyết định không phụ thuộc vào sự trợ giúp đó.

Bà mẹ này lựa chọn tự mình đảm nhiệm những nhiệm vụ hàng ngày như chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho các con, đưa chúng tới trường đúng giờ, ngồi bên cạnh bảng đen giúp các con làm bài tập về nhà, hay đơn giản chỉ là cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều là những khoảnh khắc Heidi Klum trân trọng.

Đối với cô, việc giao những trách nhiệm quan trọng này cho người khác không chỉ là một sự lựa chọn sai lầm mà còn là sự lãng phí không thể chấp nhận được khi nói đến việc gắn kết và nuôi dưỡng mối quan hệ mẫu tử. Heidi Klum tin rằng việc tham gia trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của các con là yếu tố then chốt để xây dựng một gia đình hạnh phúc và gần gũi.