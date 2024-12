Mỹ nhân phim "Sex is Zero" khoe con gái sau khi ly hôn chồng, nói 1 câu với con khiến ai cũng xúc động

Ham So Won là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, được công chúng biết đến nhiều nhất từ khi tham gia bộ phim Sex is Zero (Tình dục là chuyện nhỏ). Tuy không đảm nhận vai chính trong phim nhưng Ham So Won vẫn khoe được vẻ gợi cảm và có những cảnh quay thành công trong vai phụ.



Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 và nhận về danh hiệu cao quý nhất.

Cô kết hôn với chồng ngoại quốc kém 18 tuổi. Năm 2018, Ham So Won và chồng trẻ đón con gái đầu lòng. Sự nghiệp thành công nhưng ngoài đời nữ diễn viên có cuộc sống khá trắc trở. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, thuận hòa nhưng Ham So Won và chồng kém 18 tuổi vốn đã ký giấy ly hôn từ khoảng năm 2022.

Dù chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ nhưng cô rất yêu thương con gái nhỏ. Mới đây, cô đã tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái Hye Jung với lời chúc: "Sinh nhật, chỉ mình em. Hạnh phúc là ngày mẹ chiêu đãi em một lần trong năm. Khi nào em đã lớn như thế vậy. Nhìn em cười hạnh phúc khi thưởng thức những món ăn vặt và gà rán mà em yêu thích. Mẹ yêu mình em thôi, tình yêu dành trọn cho em".

Trong ảnh, cô bé Hye Jung đang thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Đằng sau cô bé là một tấm banner lớn viết "Chúc mừng sinh nhật", và trên bàn tiệc có đủ loại bánh quy, đồ uống, và gà rán được trang trí đầy đủ. Hye Jung đang đội mũ sinh nhật và đeo nhiều trang sức, thể hiện niềm vui trong ngày sinh nhật. Vẻ mặt rạng rỡ của Hye Jung trông thật đáng yêu.

Trước đó, Ham So Won đã bày tỏ mong muốn của con gái Hye Jung muốn theo học tại một trường tiểu học ở Hàn Quốc: "Khi đến một lúc nào đó, tôi hỏi em muốn học ở trường nào, em đã nói rằng 'Trường tiểu học thì ở Hàn Quốc' và tôi đã quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của em".

Sau khi chia tay hoàn toàn với Jin Hwa, tình mẫu tử đầy xúc động của Ham So Won khi nuôi dạy con một mình đã làm nhiều người hâm mộ xúc động.