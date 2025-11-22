Sĩ Thanh mặc đồ ALO fake vẫn dám tag thương hiệu, cách brand xử lý mới ê chề

Là người kiên trì theo đuổi tập luyện bộ môn Yoga, nhưng Sĩ Thanh mới đây vừa nối tiếp chuỗi drama dùng hàng fake của mình bằng một cái tên đình đám trong làng thời trang thể thao thời điểm hiện tại, chính là Alo Yoga.

Cụ thể, gần đây trên Instagram cá nhân, Sĩ Thanh đã đăng tải bộ ảnh thả dáng với outfit Athletic chic cực cá tính. Nữ ca sĩ diện bộ đồ tập gồm sports bra và quần legging, khoác ngoài blazer đen oversized, phụ kiện thêm kính đen, túi Chanel 22 và giày sneaker cũng của Alo. Vóc dáng nóng bỏng giúp bộ ảnh của nữ ca sĩ càng thêm sành điệu.

Sĩ Thanh đăng tải bộ ảnh mới diện trang phục của Alo, đồng thời mạnh dạn tag tên hãng.

Điểm đặc biệt là set đồ tập của Sĩ Thanh đều có logo "alo" nổi bật. Trong phần caption, Sĩ Thanh còn mạnh dạn tag thẳng tên tài khoản (@alo) chính thức của thương hiệu Mỹ. Tuy nhiên, không lâu sau, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường rằng thiết kế này chưa từng được Alo Yoga phát hành trong các bộ sưu tập trước đó.

Ngay cả khi chỉ nhìn qua ảnh, nhiều người cũng nhận ra chất lượng của set đồ này của Sĩ Thanh có vấn đề: từ logo "alo" mờ nhạt, kém sắc nét đến chất vải và chun viền chỗ dày chỗ mỏng.

Dù mix & match rất đúng công thức nhưng dễ phát hiện chất lượng kém của bộ đồ thể thao mà Sĩ Thanh đang mặc qua nhiề chi tiết.

Theo một số nguồn tin, để chắc chắn hơn, netizen còn quyết định gửi email trực tiếp đến Alo Yoga, đính kèm hình ảnh từ bài đăng của Sĩ Thanh nhưng được hãng xác nhận rằng chưa từng phát hành mẫu thiết kế này. Instagram chính thức của Alo Yoga cũng được cho là đã âm thầm gỡ tag tên mình khỏi bài viết của nữ ca sĩ.

Nguồn gốc của bộ đồ tập này nhanh chóng được tìm thấy trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc với giá khoảng 288 NDT (khoảng 1 triệu đồng), tức chỉ bằng 1/4 - 1/5 so giá thành của Alo Yoga chính hãng. Một chiếc sports bra của thương hiệu này dao động từ 2,8 - 3,1 triệu đồng, đối với dòng legging là từ 3,9 - 5,2 triệu đồng.

Alo nổi tiếng với chất lượng và mức giá nằm ở phân khúc cao cấp. Với sự đi lên nhanh chóng về danh tiếng, thị trường hàng fake đang bắt đầu xuất hiện nhiều sản phẩm của thương hiệu này như cách Nike, hay adidas fake vẫn tràn lan bao nhiêu năm qua.

Theo như nhiều người theo dõi, những bình luận bóc trần sự thật bên dưới bài đăng của chính chủ sau đó đã "bốc hơi" một cách bí ẩn. Cho đến hiện tại, Sĩ Thanh vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về drama lần này, tương tự như cách cô đối diện với một số tình huống tương tự từng xảy ra trước đó.

Gần đây nhất, hồi tháng 9, Sĩ Thanh từng khoe chiếc túi Chanel 25 màu hồng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những "chuyên gia Chanel" trên mạng nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm bất thường so với hàng chính hãng. Đáng nói, bài phốt ấy còn xuất phát từ tài khoản của một shop bán hàng replica. Phía này "đứng ra" bóc trần món đồ của Sĩ Thanh nhằm chứng minh nữ ca sĩ dùng túi fake hơn cả fake, hay còn gọi là fake loại thấp.

Từ series đập hộp hàng fake 6 năm trước, đến hiện tại Sĩ Thanh vẫn liên tục bị nhắc tên trong câu chuyện tương tự. Thậm chí, ngày càng lố lăng hơn.

Quay lại loạt ảnh gây tranh cãi lần này, bên cạnh outfit của Alo Yoga, Sĩ Thanh còn phối thêm cho mình chiếc túi Chanel 22 đen cho đồng điệu về màu sắc. Tuy nhiên, với "lịch sử" như đã biết, dân tình bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu chiếc túi này của cô cũng là sản phẩm đến từ các pháp sư Trung Hoa?