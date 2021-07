Showbiz thế giới từng có 4 cặp đôi lên đồ "oách xà lách", giới trẻ bây giờ khéo chạy nước rút cũng không đuổi kịp

Chúng mình khi nhìn lại những hình ảnh thời "ơ kìa", có thể sẽ nhăn mặt vì bản thân chưa đủ sành điệu và vẫn còn ấm ớ khi lên đồ lúc yêu đương. Nhưng ở thời điểm những năm 90s, các cặp đôi vàng của làng giải trí thế giới vẫn mix đồ oách lắm, đôi khi còn xịn hơn nhiều đôi bây giờ luôn đó nha!

David Beckham & Victoria Beckham

Không chỉ ngày ấy, mà có lẽ đến tận bây giờ, ông bà Becks vẫn là những biểu tượng thời trang, là "tấm gương sáng" trong khoản lên đồ đôi cho các cặp hậu bối noi theo. Những năm 90s là những năm đỉnh cao trong sự nghiệp lẫn chuyện phong cách của vợ chồng nhà này. Gắn liền với họ là những tính từ như thời thượng, chất đét và rất "ra gì".

Cảm giác như từng món đồ được ướm lên David và Victoria đều được cân đo đong đếm khá kĩ, mọi món đồ đều liên quan đến nhau, thậm chí nâng tầm cho nhau một cách hoàn hảo. Tủ đồ đi sự kiện lẫn đồ casual hàng ngày của 2 vợ chồng đa phần đều là đồ đơn sắc, thường nghiêng về các tông cơ bản nhưng lại có đường cắt cúp tinh tế để giúp chính chủ trông chanh sả nhất có thể.

Johnny Depp & Kate Moss

Nếu ông bà Becks thích hình tượng trendy, kiểu cách thì cặp đôi đình đám một thời Johnny Depp & Kate Moss lại thích những thứ... "bay bay" hơn, đúng với chất nghệ trong họ. Gout lên đồ đi thảm đỏ của họ đa phần sẽ xoay quanh style lãng tử (cho chàng, tất nhiên) và thanh lịch (cho nàng). Họ ít khi "chơi chiêu" hay phối đồ quá sốc nổi.

Street style hàng ngày lại càng đơn giản hơn nhưng là đơn giản theo một cách rất hay. Chúng ta có thể hiểu đại để là cool mà không cần cố. Cách Kate Moss tối giản hoá mọi thứ và cách Johnny Depp layering nhiều lớp áo quần lại tạo thành 1 tổng thể hoà quyện, rất nịnh mắt.

Brad Pitt & Gwyneth Paltrow

Câu chuyện phong cách của Brad Pitt & Gwyneth Paltrow cũng na ná Johnny Depp & Kate Moss. Họ cũng là những con chiên ngoan đạo của phong cách tối giản, thanh lịch và gần như không có những dấu ấn sốc tận óc.

Có thể thấy, Gwyneth và Kate khá giống nhau, đều thích lên đồ nhanh gọn nhưng vẫn phải ra chất high fashion. Có điều, Brad lại bớt bay bổng hơn Johnny nên nhìn tổng thể, bạn sẽ thấy cách ăn mặc của cặp này so với cặp trên sẽ bớt "nghệ" hơn một chút xíu. Tất nhiên, họ vẫn mix đồ "okela" và nói không ngoa thì hơn khối nhiều cặp hậu bối bây giờ.

Hugh Grant & Liz Hurley

Hugh Grant & Liz Hurley là cặp đôi có phong cách khác hẳn so với 3 cặp kể trên. Nguyên do thì xuất phát từ cả 2. Cụ thể, Hugh không thích style quá phóng khoáng như David, Brad hay Johnny. Anh rất kiên cố với combo áo sơ mi + quần âu ngoài đời thực và suit thắt nơ chỉnh tề trên thảm đỏ. Style này tạo cảm giác đĩnh đạc mà không quá khô cứng do Hugh thời đó cực mê để tóc hơi dài, xoăn nhẹ.

Liz Hurley thì nên gọi là "quả bom sex" và thảm đỏ chính là nơi cô trưng trổ mọi bộ váy sexy nhất trần đời nhưng không khiến người ta thấy phản cảm, đó chính là cái hay. Ngoài đời, Liz vẫn thích phô diễn body nhưng ở level "tiểu học" hơn. Ngoài ra, các item đơn sắc, cơ bản cũng được cô ứng dụng nhiệt tình.



Nhìn chung, đôi nào cũng có cách lên đồ rất riêng và thể hiện đúng bản sắc của họ. Quan trọng hơn, những style này khi nhìn ở thời điểm hiện tại, bạn vẫn sẽ thấy đẹp, vẫn thấy mình có thể học hỏi được không ít thì nhiều. Và đó, mới gọi là đẳng cấp đấy.

