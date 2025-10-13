Sau ba mùa tổ chức thành công tại Hà Nội, thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam Elise chính thức đánh dấu cột mốc mới bằng việc lần đầu tiên mang đại tiệc thời trang Elise Fashion Show Fall/Winter 2025 đến với TP. Hồ Chí Minh với chủ đề "THE REFLECTION" (Sự phản chiếu).

"The Reflection" tôn vinh vẻ đẹp đa sắc của người phụ nữ khi họ được quyền tự do với mọi sắc thái, từ mong manh đến mạnh mẽ, dịu dàng đến rực rỡ mà không cần cố gắng trở thành một hình mẫu duy nhất.

Show diễn trở nên trọn vẹn hơn khi có sự góp mặt của các người đẹp: Hoa hậu Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa, cùng các Á hậu như Lệ Hằng, Quỳnh Anh, Lâm Bích Tuyền, Vũ Thúy Quỳnh, Đào Hiền, Trương Quí Minh Nhàn... và các người mẫu tên tuổi như Hà Kino, Hương Giang.

Siêu mẫu Thanh Hằng và CEO Nga Lưu - người sáng lập thương hiệu Elise.

Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Thủy Tiên

Người mẫu Hà Kino và Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor 2023.

Quỳnh Anh - Quán quân Siêu mẫu Châu Á và MC Thanh Thanh Huyền.

Chương mở màn: Veil of Light - Ánh sáng Tinh khôi

Mở màn đêm diễn là BST Veil of Light, tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh, trong suốt và thuần khiết. Lấy tông be và trắng làm chủ đạo, BST sử dụng chất liệu bay bổng như organza trong suốt, tulle mỏng thêu chỉ bạc, lụa bóng nhẹ và ren macrame điêu khắc thủ công.

Phom dáng xoè nhẹ chữ A, column dress hoặc layering nhiều lớp tạo nên hình ảnh người phụ nữ khởi nguồn từ nét đẹp thuần khiết, dịu dàng là thứ ánh sáng đầu tiên khi dám đối diện với bản thân không tô vẽ.

Chương hai: The Forgotten Hue - Sắc Đỏ Quyến rũ

Chương hai là The Forgotten Hue, tập trung vào sắc đỏ burgundy trầm ấm là biểu tượng của cảm xúc, nội lực và sức hút bản năng. BST là sự bùng nổ của ánh sáng nội tâm khi người phụ nữ nhận ra sức mạnh và quyền năng của chính mình: được quyến rũ, được bí ẩn, được kiêu hãnh.

Hoa hậu Ngọc Châu tái xuất sàn catwalk trong một thiết kế sexy táo bạo.

Thiết kế chú trọng kỹ thuật dựng phom ôm dáng, cắt xẻ tinh tế, cùng xử lý bề mặt vải ánh kim và satin giúp tôn lên đường cong và độ rực rỡ của ánh sáng nội tâm.

Chương kết: The Ember's Glow - Ánh sáng Bản lĩnh

Khép lại show diễn là The Ember's Glow, chương kết của sự đa tầng và bản lĩnh. Lấy cảm hứng từ ánh sáng khúc xạ qua chiếc gương, tạo nên muôn sắc lung linh, BST khẳng định vẻ đẹp giờ đây là sự tự do, độc lập và bản lĩnh.

Chất liệu tweed cao cấp dệt ánh kim và xử lý bề mặt, kết hợp cùng phom dáng hiện đại, cấu trúc mạnh mẽ, biểu trưng cho người phụ nữ tự tin đi giữa thế giới với vẻ đẹp không thể thay thế. Show diễn quy tụ dàn nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu hàng đầu, cùng nhau kể nên hành trình đa sắc của người phụ nữ hiện đại.

Siêu mẫu Thanh Hằng - đại sứ thương hiệu Elise, đảm nhận vị trí vedette, trở thành gương mặt trung tâm lan tỏa tinh thần "Reflection": Tự tin, bản lĩnh, thấu hiểu chính mình.

Elise tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong hành trình tái định nghĩa "vẻ đẹp Việt Nam hiện đại". Không chỉ là một thương hiệu thời trang hàng đầu với hơn 130 cửa hàng trên toàn quốc và các chứng nhận quốc tế uy tín (như chứng nhận BV Mark từ Bureau Veritas), Elise còn là thương hiệu luôn song hành cùng cái đẹp với trách nhiệm xã hội.

Các dự án cộng đồng như "Đem nghề lên vùng cao" và chiến dịch "Ta hạnh phúc" đã thể hiện cam kết của Elise trong việc kiến tạo giá trị và lan tỏa tinh thần nhân ái.

"The Reflection" không chỉ là một cột mốc thời trang mà còn là lời mời gọi mỗi người phụ nữ hãy nhìn vào chiếc gương của riêng mình, để thấy được vẻ đẹp thật sự, rực sáng từ bên trong.



