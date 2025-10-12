3 nữ minh tinh "phước dày" nhất từng thấy: Xui hết cứu nhưng lại được 3 ông lớn phục thù

Trên thảm đỏ phù hoa của thời trang và giải trí, chỉ một khoảnh khắc sơ sảy cũng đủ để các ngôi sao trở thành tâm điểm chế giễu toàn cầu. Nhưng điều thú vị là, không ít lần, những tai nạn bất ngờ ấy lại trở thành bước ngoặt giúp các thương hiệu và nghệ sĩ ghi điểm ngoạn mục bằng cách xử lý thông minh, lấy khủng hoảng thành chiến dịch marketing ý nghĩa. 3 trường hợp kinh điển dưới đây liên quan đến 3 thương hiệu thời trang, trang sức nổi tiếng là các ví dụ thú vị:

Địch Lệ Nhiệt Ba rơi hoa tai Mikimoto

Năm 2019, Địch Lệ Nhiệt Ba tham dự lễ bế mạc Liên hoa phim Kim Kê lần thứ 28 tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Mỹ nhân Tân Cương khiến khán giả choáng ngợp khi xuất hiện lộng lẫy trong lễ phục dạ hội kết hoa 3D, khoe khuôn ngực đầy gợi cảm và bờ vai thon thả. Tuy nhiên, tại sự kiện này, cư dân mạng đã tinh mắt phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba đã đánh rơi một chiếc hoa tai trong khi trong bộ hình hậu trường do studio công bố trước đó người đẹp vẫn mang đủ 2 chiếc bông tai.

Chỉ vài phút sau, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và đôi bông tai bất đối xứng đã lan khắp mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba đánh rơi hoa tai" nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo. Theo truyền thông, đôi bông tai của Mikimoto mà nữ diễn viên đeo trên thảm đỏ này có giá 28.000 USD (hơn 730 triệu đồng). Sự việc ngoài ý muốn xảy đến với ngôi sao đình đám Cbiz bị cư dân mạng châm chọc là sai lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thay vì né tránh, thương hiệu Mikimoto đã tung ra cú phản đòn truyền thông khiến ai cũng phải nể phục. Tài khoản chính thức của thương hiệu đăng ảnh nữ diễn viên trong sự kiện nói trên cùng cùng dòng caption: "Một bên thôi, cũng đủ để tỏa sáng" , lời đáp trả này của Mikimoto như xoay chuyển khuyết điểm thành nhấn mạnh khí chất riêng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Kết quả, từ vị trí người đại diện khu vực Châu Á, thương hiệu đã thăng cấp cho nữ diễn viên lên hàng đại sứ toàn cầu đầu tiên và duy nhất.

Triệu Lệ Dĩnh được Longiness cứu vớt danh dự

Vào năm 2017, khi Dior tung ra chiến dịch quảng bá tại Trung Quốc với thông điệp tiếng Anh "And you, what would you do for love" (Tạm dịch: "Còn bạn, bạn sẽ làm điều gì vì tình yêu"), Triệu Lệ Dĩnh cùng Angelababy, Lưu Gia Linh và Vương Tử Văn được mời tham gia quay clip. Trong khi các ngôi sao khác được khen nói tiếng Anh tự tin, rõ ràng, thì Triệu Lệ Dĩnh lúc này lại gây tranh cãi dữ dội vì phát âm sai, ngập ngừng và thiếu tự nhiên.

Ngay sau khi đoạn clip lên sóng, MXH Trung Quốc bùng nổ chỉ trích, nhiều bình luận cho rằng Dior đã sai lầm khi để một nghệ sĩ không giỏi ngoại ngữ đảm nhận vai trò quảng bá cho thương hiệu quốc tế. Không ít ý kiến còn đem cô ra so sánh với những đồng nghiệp có phong thái quốc tế hơn, khiến hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bị gắn mác "quê mùa", thiếu khí chất. Sự việc khi đó khiến nữ diễn viên chịu áp lực lớn, thậm chí bị cho là một trong những lý do khiến cô ngại sử dụng tiếng Anh trong các sự kiện sau này.

Tận dụng sức hút của Triệu Lệ Dĩnh, thương hiệu đồng hồ Longines đã chớp ngay thời cơ này, vừa lấy lại danh dự cho cô Đại sứ đồng thời lại là chiêu marketing để lại tiếng thơm của thương hiệu. Longines đăng tải thông điệp chính thức: "Thanh lịch không phải bẩm sinh, thời gian sẽ chứng minh tất cả." Đó là một trong những câu tagline được đánh giá là "xuất sắc nhất" trong lịch sử marketing của hãng, bởi nó không chỉ bảo vệ Triệu Lệ Dĩnh, mà còn tôn vinh giá trị cốt lõi của Longines: elegance is an attitude - thanh lịch không phải đặc quyền, mà là thái độ sống được mài giũa theo năm tháng.

Jennifer Lawrence ngã cú ngã triệu đô thành huyền thoại của Dior

Cú ngã triệu đô của Jennifer Lawrence tại lễ trao giải Oscar 2013 vô tình đã trở thành quảng cáo huyền thoại của Dior. Năm ấy, ngôi sao 9x bước lên bục nhận tượng vàng cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Khi bước lên những bậc thang để tiến về sân khấu, chiếc váy couture có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD của Dior đã khiến Jennifer bị vấp và ngã gục ngay giữa khán phòng, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả toàn cầu. Điều thú vị là thay vì khiến Jennifer mất mặt, cú ngã lại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của Jennifer Lawrence, đồng thời củng cố thêm mối duyên lâu dài giữa cô và Dior.

Ngay sau lễ trao giải, thương hiệu đăng ảnh Jennifer Lawrence trong bộ váy trắng cùng dòng caption: "If you fall, fall in Dior." (Nếu bạn ngã, hãy ngã trong Dior.)Một câu nói duyên dáng, vừa khẳng định phong thái của Jennifer vừa tôn vinh tinh thần của Dior: thanh lịch ngay cả trong những giây phút vụng về nhất.