Shop đồ hiệu top đầu Việt Nam bị tố bán hàng fake: Chủ nhân đáp trả thẳng, check uy tín ngay và luôn

Với nhu cầu ngày càng gia tăng, thị trường ký gửi và mua bán đồ hiệu second-hand ngày càng trở nên sôi động. Nhờ đó mà giới mộ điệu cũng dễ dàng tiếp cận những chiếc túi, đôi giày hay phụ kiện hàng hiệu mà mình mơ ước bấy lâu với mức giá hợp lý, thậm chí chỉ bằng một nửa so với hàng mới.

Tủ Đồ Của Veo (Tudocuaveo) là shop đã nổi tiếng khá lâu ở mảng nhận order đồ hiệu, rồi sau đó phát triển mạnh mảng mua bán đồ ký gửi và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng nhờ độ uy tín do shop gây dựng nên. Tuy nhiên, mới đây, shop bất ngờ vướng lùm xùm khi bị réo tên trong một bài đăng tố shop bán giày Dior fake, khiến cộng đồng chơi đồ hiệu hoang mang.

Cụ thể, một tài khoản trên Threads đăng đàn nghi ngờ Tudocuaveo bán giày Dior fake, kèm theo hình ảnh so sánh phần đế giày với một đôi Dior phiên bản cũ hơn. Người này viết: "Trời ơi hiệu đồ cũ có tiếng của Nhật 2ndstreet cũng từng bị phốt bán nhái thì tui hoảng rồi. Nghĩ lại ở Việt Nam toàn mua đồ cũ mà mới toanh của nhà Veo giá còn rẻ hơn Nhật thì chắc toàn đồ nhái loại 1. Thử so logo giày nhà Veo bán với đôi mình mua ngoài shop khác thì thấy cũng khả nghi. Entrupy tui cũng không tin, mà nhiều người lại tin mới lạ".

Bài đăng tố Tudocuaveo bán hàng fake. (Nguồn: Threads)

2nd STREET là chuỗi cửa hàng nổi tiếng đến từ Nhật Bản với hơn 700 điểm bán, chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang đã qua sử dụng và được kiểm định chất lượng khắt khe. Không chỉ tại Nhật, 2nd STREET còn mở rộng ra Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan… và trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích săn hàng hiệu đã qua sử dụng. Tuy nhiên, thương hiệu này từng bị không ít người mua tố bán hàng fake.

2nd STREET là chuỗi cửa hàng ký gửi đồ cũ nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Bài phốt hiện đang gây tranh cãi khi chủ post tố Tudocuaveo bán hàng fake nhưng lại không nêu dẫn chứng rõ ràng. Thêm vào đó, Tudocuaveo cũng được nhiều người bênh vực, còn 2nd STREET lại bị réo tên vì từng dính nghi vấn bán đồ fake.



Đôi giày được nhắc tới trong post là Dior J'Adior Slingback Flat - một trong những item khá hot của nhà mốt Pháp. Giá niêm yết của hãng khoảng 28 triệu đồng, còn đôi giày đã qua sử dụng được Tudocuaveo rao bán với giá 11 triệu đồng - một mức giá chủ bài đăng cho rằng khá "hời" và đáng nghi.

Đôi giày Dior J'Adior Slingback Flat được Tudocuaveo đăng bán.

Tuy nhiên, dù ám chỉ đôi giày Tudocuaveo bán là fake nhưng bài tố này lại không đưa ra chi tiết nào đủ sức thuyết phục. Ngoài việc chụp hình so sánh logo giữa đôi giày của shop và giày "chủ thớt" (đã khá cũ) mua ở shop khác, người đăng cũng không chỉ ra cụ thể điểm khác biệt nằm ở đâu. Chính vì vậy, nhiều người đọc xong cũng… không hiểu rốt cuộc đôi giày bên Veo bán bất thường ở đâu, khiến câu chuyện càng thêm mơ hồ và dễ gây tranh cãi.

Bài đăng trên Threads không làm rõ đâu là điểm khiến chủ post khẳng định giày auth hay fake.

Khác với nhiều shop thường chọn cách im lặng khi bị phốt, Tudocuaveo đã phản hồi ngay lập tức. Cửa hàng khẳng định giày Dior chính hãng có những đặc điểm mà hàng fake khó sao chép: "Đế giày Dior auth là bằng da bò dày, vì kỹ thuật thuộc da mà trông giống như gỗ và sờ vào mềm mịn như nhung. Còn khi đã dùng thì nó xù nhẹ lên như da lộn. Vì là da thuộc nên nó có thể thấm nước, thấm keo. Thêm một đặc điểm nữa là hàng fake sẽ không có mùi thơm của da thật, thay vào đó là mùi nhựa rất hắc. Fake có xịn thế nào đi cũng rất dại, form không chuẩn, chi tiết rất dại và cầm trên tay có thể nhìn ra được đó ạ. Thông tin trên đã được tham khảo các "chuyên gia" về da chứ em không nói linh tinh nha mọi người. Mọi người google image một chút là ra hàng nghìn đặc điểm của giày auth used bán trên các sàn ạ".

Tudocuaveo lên tiếng khi bị rõ ràng, phân tích chi tiết khi bị tố bán hàng fake. (Nguồn: Instagram Tudocuaveo)

Ngay khi vướng nghi vấn "bán hàng fake", người khách mua đôi Dior J'Adior Slingback Flat tại Tudocuaveo vì hoang mang nên đã lập tức liên hệ đòi trả hàng và hoàn tiền. Dù shop đã giải thích cặn kẽ, vị khách này vẫn lo ngại trước những lời bàn tán trên mạng. Không để sự việc kéo dài, Tudocuaveo cũng công khai việc ngay trong đêm đã cử người đến tận nhà khách ở tỉnh khác để thu hồi sản phẩm và hoàn tiền.

Shop đồng thời lên tiếng: "Trách nhiệm là khách sợ hàng fake vì mấy lời thị phi không căn cứ trên mạng thì nửa đêm cũng phải phóng xe đi đến tận nhà khách ở một tỉnh khác để lấy lại hàng rồi trả lại tiền cho khách. Bọn em làm nghề này, UY TÍN là miếng cơm manh áo, nên KHÔNG BAO GIỜ bọn em trộn hàng 1:1 vào để bán kiếm mấy đồng lời mà tự đạp đổ lên bát cơm của mình". Ngoài ra, shop cũng công khai mã QR check legit để những người còn hoài nghi về sản phẩm có thể vào đối chứng.

Khách hàng sợ mua phải bản fake đã liên hệ Tudocuaveo để trả hàng, hoàn tiền dù bài phốt vô căn cứ. Shop cũng công khai thu hồi sản phẩm, hoàn tiền cho khách cùng mã QR để tất cả mọi người cùng kiểm chứng sản phẩm.

Phía shop cũng đã lên tiếng lý giải nguyên nhân khiến sản phẩm có mức giá rẻ hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Hiện chủ post khơi mào sự việc chưa có động thái lên tiếng tiếp theo. Vụ việc này cũng phần nào cho thấy thị trường đồ hiệu second-hand luôn tiềm ẩn không ít tranh cãi về chuyện hàng auth hay fake. Hiện drama vẫn đang nhận được sự quan tâm trên MXH, nhưng phản ứng nhanh và quyết liệt của Tudocuaveo ít nhiều đã chứng minh được sự uy tín của shop về nguồn hàng, tăng độ tin cậy cho người mua.