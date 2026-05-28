Shin Min Ah đã làm gì với gương mặt vậy?

Shin Min Ah từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám của màn ảnh Hàn nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú cùng khí chất nhẹ nhàng. Suốt hơn 20 năm hoạt động, nữ diễn viên gần như chưa từng đánh mất phong độ visual, thậm chí càng nhuận sắc và sang chảnh hơn. Mới đây, diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1984 tại họp báo phim The Eyes trở thành hot topic khắp mạng xã hội. Ở tuổi 43, nữ diễn viên khiến công chúng choáng ngợp với làn da căng bóng, nụ cười má lúm đặc trưng như không hề có dấu tích của thời gian. Nhiều cộng đồng mạng còn nhận xét Shin Min Ah ngày càng trẻ đẹp sau khi kết hôn, nhan sắc rạng rỡ đúng chuẩn “hồ ly đẹp nhất màn ảnh Hàn”.

Shin Min Ah xuất hiện rạng rỡ tại họp báo ra mắt phim. (Nguồn: TikTok)

Trong loạt ảnh cận mặt mới đây, bà xã Kim Woo Bin khiến công chúng khó rời mắt bởi làn da gần như không có dấu hiệu tuổi tác. Da của nữ diễn viên căng mịn, đều màu và có độ bóng khỏe tự nhiên. Dưới ánh đèn flash mạnh, bề mặt da vẫn giữ được độ mướt mịn, gần như không lộ nếp nhăn hay vùng da chảy xệ ở độ tuổi ngoài 40. Phần má đầy vừa phải cùng hiệu ứng căng nước khiến gương mặt Shin Min Ah trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, vùng mắt và khóe miệng vẫn giữ được độ săn chắc, giúp tổng thể visual tạo cảm giác rất tươi tắn. Qua ống kính cận của truyền thông hay cam thường, trạng thái làn da của Shin Min Ah vẫn ghi điểm hoàn toàn.

Khung hình zoom cận làn da đáng ngưỡng mộ của Shin Min Ah được truyền thông Hàn đăng tải.

Gương mặt tăng cân nhẹ, "có da có thịt" càng khiến nữ diễn viên thêm phần trẻ trung. (Ảnh: Instagram)

Shin Min Ah hoàn thiện tạo hình với 1 mẫu váy suông họa tiết phối cùng boots trắng, gam màu pastel nhẹ nhàng giúp diện mạo cô mang vẻ nữ tính, trang nhã. Mái tóc đen bồng bềnh, uốn xoăn nhẹ nhàng cùng layout makeup trong veo càng làm nổi bật visual "tỏa nắng", tự nhiên của minh tinh xứ Hàn.

Vẻ đẹp tự nhiên của nữ diễn viên khiến dân tình khó rời mắt. (Ảnh: Instagram)

"Đây là cuộc họp báo phim, và tôi phải dừng lại sau khi xem ảnh của cô ấy. Lý do là vì cô ấy quá xinh đẹp... Làm thế nào mà Shin Min Ah vẫn tuyệt đẹp như vậy ngay cả khi đã ở tuổi ngoài bốn mươi?" - 1 bài đăng trên Threads tấm tắc trước vẻ đẹp "không tuổi" của Shin Min Ah.

Một trong những yếu tố giúp Shin Min Ah giữ vững danh hiệu “hồ ly” đẹp nhất màn ảnh Hàn suốt hơn hai thập kỷ chính là nhờ làn da gần như không tì vết. Nữ diễn viên cũng thường ưa chuộng những lối trang điểm rất nhẹ, đủ để tôn lên nền da trong trẻo và đều màu. Theo nhiều bài phỏng vấn, bí quyết trẻ lâu của nữ diễn viên đến từ lối sống cân bằng hơn là các phương pháp làm đẹp cực đoan. Shin Min Ah ưu tiên ngủ đủ giấc, hạn chế stress vì cô tin tâm trạng ảnh hưởng trực tiếp tới gương mặt. Ngoài ra, nữ diễn viên duy trì Pilates với tần suất đều đặn để cơ thể luôn săn chắc, tuần hoàn máu tốt hơn. Cô cũng theo đuổi chế độ ăn khá lành mạnh, ưu tiên rau xanh, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và hạn chế ăn đêm để giữ da ít bị sưng phù, xuống sắc. Ngoài ra, minh tinh xứ Hàn cũng hạn chế trang điểm khi không có lịch trình để cho da được "thở", chườm lạnh buổi sáng, uống nhiều nước và bổ sung vitamin C.