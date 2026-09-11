Set đồ này là minh chứng rõ ràng rằng tinh thần old money không nằm ở logo thương hiệu, mà đến từ cách lựa chọn màu sắc, phom dáng và phụ kiện vừa đủ.

Điểm nổi bật đầu tiên là chiếc sơ mi màu xanh navy với đường kẻ sọc mảnh. So với sơ mi trắng quen thuộc, gam xanh đậm mang lại cảm giác trầm tĩnh, trưởng thành nhưng không quá nghiêm nghị. Thiết kế rộng vừa phải, phần tay áo được xắn lên tự nhiên và vài chiếc cúc cổ để mở giúp tổng thể trở nên phóng khoáng hơn. Đây cũng là cách mặc sơ mi rất phù hợp với mùa thu, khi thời tiết bắt đầu dịu mát nhưng chưa cần đến những lớp áo khoác dày.

Sơ mi được sơ vin cùng quần kaki cạp cao màu be sáng. Sự kết hợp giữa xanh navy và be vốn là một trong những công thức màu sắc đặc trưng của phong cách old money. Hai gam màu trung tính đặt cạnh nhau tạo nên vẻ trang nhã, kín đáo và không dễ lỗi mốt. Phần cạp quần có thêm chi tiết đai đồng màu giúp vòng eo gọn gàng, đồng thời phân chia lại tỷ lệ cơ thể rõ ràng hơn.

Thay vì chọn quần ống đứng thông thường, set đồ sử dụng quần dáng rộng, hơi phồng nhẹ và thu dần về phía cổ chân. Kiểu quần này tạo cảm giác hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Phom quần không ôm sát cũng giúp người mặc thoải mái khi di chuyển, phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè cuối tuần.

Phụ kiện được tiết chế nhưng mỗi món đều có vai trò riêng. Đôi giày mũi nhọn màu nâu giúp kéo dài chân và bổ sung sắc màu ấm áp cho trang phục mùa thu. Chiếc túi da đen phom lớn mang lại vẻ chỉn chu, thực tế, có thể đồng hành trong những ngày cần mang theo nhiều đồ dùng. Trong khi đó, vòng tay kim loại bản lớn và dây chuyền mảnh tạo điểm sáng vừa đủ cho phần thân trên.

Điều đáng học hỏi nhất ở set đồ này là sự cân bằng. Áo sơ mi rộng được kết hợp với quần cạp cao để vóc dáng không bị nuốt chửng; bảng màu trung tính được làm mới bằng trang sức ánh kim; tổng thể kín đáo nhưng vẫn có nét phóng khoáng. Đây chính là kiểu phối đồ mùa thu dành cho những phụ nữ yêu vẻ đẹp có chiều sâu: không phô trương, không chạy theo xu hướng quá nhanh nhưng vẫn đủ khiến người đối diện chú ý.

Chỉ với hai món đồ cơ bản là sơ mi kẻ sọc và quần kaki, bạn đã có một công thức old money mùa thu dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh. Càng giản lược chi tiết, vẻ thanh lịch tự nhiên của người mặc càng được thể hiện rõ.