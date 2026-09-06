Khăn lụa thắt eo: Chi tiết nhỏ làm nên vẻ old money đầy thanh lịch

Trong loạt ảnh này, công thức áo sơ mi trắng, chân váy đen dáng dài và giày bệt mũi nhọn được làm mới bằng một chiếc khăn lụa họa tiết thắt hờ ở eo. Tổng thể vẫn tối giản nhưng lập tức có điểm nhấn, gợi vẻ thanh lịch phóng khoáng của phụ nữ Pháp.

Áo sơ mi trắng luôn là "quân bài" đáng đầu tư trong tủ đồ theo đuổi tinh thần old money. Một chiếc áo phom hơi rộng, chất vải đứng vừa phải, cài hờ vài cúc cổ và xắn nhẹ tay áo tạo cảm giác tự nhiên, không cứng nhắc. Khi sơ vin cùng chân váy midi đen dáng suông, hai gam màu cơ bản lập tức tạo nên nền trang phục sang trọng và dễ ứng dụng từ đi làm đến những buổi hẹn cuối tuần.

Điểm thú vị nhất nằm ở cách dùng khăn lụa thay cho thắt lưng. Chiếc khăn mang sắc nâu cam, đỏ rượu cùng họa tiết cổ điển được quấn quanh vòng eo và buộc lệch sang một bên. Mảng màu ấm giúp bộ đôi trắng – đen bớt nghiêm nghị, đồng thời tạo hiệu ứng phân chia tỷ lệ cơ thể rõ ràng hơn. Không cần đến logo hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ một chiếc khăn có chất liệu mềm rủ và bảng màu tinh tế cũng đủ mang lại cảm giác chỉn chu cho cả diện mạo.

Muốn áp dụng công thức này, nên chọn khăn lụa bản vuông cỡ vừa, gấp thành dải dài rồi thắt bên ngoài chân váy hoặc quần cạp cao. Họa tiết lấy cảm hứng từ ngựa, dây cương, hoa văn cổ điển hay tông màu nâu, xanh rêu, đỏ burgundy sẽ dễ tạo tinh thần old money hơn các gam neon quá nổi bật. Nếu vòng eo không phải ưu điểm, hãy buộc khăn lệch nhẹ về một bên thay vì siết quá chặt; cách này vẫn tạo điểm nhấn mà trang phục trông mềm mại hơn.

Phụ kiện đi cùng cũng nên giữ ở mức vừa đủ. Giày bệt da mũi nhọn màu đen, túi da mềm cùng tông, khuyên tai vàng nhỏ, đồng hồ kim loại và kính râm gọng đen là những lựa chọn an toàn. Mái tóc búi thấp gọn gàng càng giúp vẻ ngoài thêm thanh thoát, kín đáo mà không hề nhạt nhòa.

Từ chiếc áo sơ mi quen thuộc đến chân váy đen có sẵn trong tủ, chỉ cần thêm khăn lụa thắt eo, bạn đã có ngay một bộ đồ old money mang nét cổ điển nhưng vẫn rất hợp nhịp sống hiện đại.