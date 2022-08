Serum dưỡng da của mỹ nhân Hàn: Son Ye Jin dùng loại chống lão hoá, Somi xài hãng bình dân thân quen

Sở hữu làn da căng bóng, không tuổi giống sao Hàn là điều mà bất kỳ chị em nào cũng mong muốn. Trong 7 bước skincare cơ bản, sử dụng serum cũng là công đoạn không thể thiếu của mỹ nhân Hàn vì làn da sẽ được cung cấp dưỡng chất thiết yếu để cải thiện cũng như làm đẹp hơn. Nếu bạn đang thắc mắc các sản phẩm serum đứng sau làn da sáng mịn, trẻ trung của mỹ nhân Hàn thì còn chần chừ gì mà không check ngay những thương hiệu được các nàng ưu tiên lựa chọn để cải thiện làn da của mình mỗi ngày.



Son Ye Jin - SkinCeuticals Serum C E Ferulic

Ở độ tuổi U45, ''chị đẹp'' Son Ye Jin vẫn nhận được vô vàn lời khen có cánh về nhan sắc trẻ trung hơn tuổi của mình. Và để có được làn da mịn đẹp mà người người mong ước, Son Ye Jin đã ưu ái sử dụng chai serum SkinCeuticals Serum C E Ferulic đình đám. Em serum này có chứa bảng thành phần nổi bật với 5% Vitamin C tinh khiết, 1% Vitamin E và 0.5% Ferulic Acid giúp mang lại hiệu quả làm sáng, giảm thâm và đặc biệt là khả năng cải thiện tình trạng lão hoá cực kỳ hiệu quả. Đi cùng với chất lượng sản phẩm thì giá bán của chai serum này cũng thuộc hàng ''high-end'' với mức giá hơn 3 triệu đồng. Nếu bạn cũng muốn sở hữu làn da khoẻ khoắn, sáng mịn như Son Ye Jin thì đừng ngại đầu tư cho mình 1 chai SkinCeuticals Serum C E Ferulic nhé.

Gong Hyo Jin - Biologique Recherche Le Grand Serum

Nói về vẻ đẹp ''hack tuổi'' thì chắc chắn không thể bỏ qua mỹ nhân màn ảnh Gong Hyo Jin. Dù đã 42 tuổi nhưng nữ diễn viên đình đám này vẫn luôn là cái tên được nhiều chị em nể phục bởi vẻ đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống. Bí quyết để có được làn da lão hoá ngược của nữ diễn viên chính là em serum chống lão hóa Biologique Recherche Le Grand Serum. Chai serum này được coi là ''thần dược'' giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến tuổi tác nhờ các thành phần vàng như Telomeractiv (chất chống lão hóa), chiết xuất Mimosa Tenuiflora, Hyaluronic Acid và chiết xuất cải xoong, Peptide từ hạt phỉ, chiết xuất rau má và quả lựu... với công dụng chống oxy hoá, làn săn chắc, tái tạo, dưỡng da ẩm mịn để ngày càng tươi trẻ.

Somi - COSRX - Full fit Propolis Light Ampoule

Với Somi, cô nàng lựa chọn sử dụng một em serum đến từ thương hiệu mỹ phẩm ''quen mặt'' với nhiều chị em, đó chính là COSRX. Sản phẩm mà Somi tiết lộ với fan chính em chai serum dưỡng ẩm chuyên sâu Full fit Propolis Light Ampoule. Em này có chứa thành phần chủ đạo là mật ong có công dụng làm giảm các vết đỏ, cải thiện làn da căng thẳng mệt mỏi. Nổi bật phải kể đến khả năng cấp ẩm sâu, giúp cải thiện làn da thô ráp, xỉn màu để thêm rạng rỡ và khoẻ mạnh hơn. Kết cấu của em này khá mịn nhẹ, thông thoáng nên sẽ không gây dính rít khi apply. Giá bán của em serum này cũng không quá đắt đỏ, chỉ khoảng 700k cho chị em sắm về thôi nhé.

Dara - Dr.Different CEQ Anti-Oxidant Serum

Trong một vlog của mình, Dara từng tiết lộ chai serum mà mình đang sử dụng cho chị em cùng tham khảo, đó chính là em Dr.Different CEQ Anti-Oxidant Serum. Sản phẩm có chứa bộ 3 Vitamin có công dụng chống oxy hoá vượt trội là Vitamin C, Vitamin E và CoQ10. Trong đó có đến 15% hàm lượng Vitamin C cao giúp làm sáng và làm trẻ da hiệu quả. Giá bán của chai serum này rơi vào vảo 1 triệu đồng, không quá đắt đỏ để chị em đầu tư cho làn da của mình.

