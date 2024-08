Seo Ye Ji tái xuất sau 3 năm gặp scandal, visual xinh ngất ngây chấp cả cam thường

Seo Ye Ji là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hàn Quốc với visual xinh đẹp, sắc xảo cùng vóc dáng thon gọn vạn người mê. Đặc biệt, tên tuổi của cô từng vang danh khắp châu Á thông qua bộ phim đình đám It's Okay to Not Be Okay (Điên Thì Có Sao) đóng cặp cùng Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, danh tiếng của mỹ nhân sinh năm 1990 sau đó đã bị ảnh hưởng nặng nề vì lùm xùm thao túng tâm lý bạn trai cũ - nam diễn viên Kim Jung Hyun, khiến cô phải tạm ở ẩn, ít tham gia các hoạt động, sự kiện hơn. Mới đây, Seo Ye Ji đã trở thành tâm điểm bàn tán của MXH khi lần đầu tiên xuất hiện tại 1 sự kiện sau 3 năm gặp scandal.

Seo Ye Ji xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm Nars

Seo Ye Ji khoe trọn vóc dáng nuột nà, chuẩn chỉnh cùng đôi chân thon dài cực thẩm khi diện mẫu áo trắng phối cùng chân váy ngắn đính kết hoa hồng, vừa mang vẻ quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn đầy kiêu kỳ, điệu đà. Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc buộc xước phối nơ để vẻ ngoài thêm phần tiểu thư, dịu dàng

Cận cảnh visual mọi góc máy cũng không thể dìm được của Seo Ye Jin. Mỹ nhân xứ Hàn ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng. Tông trang điểm ngọt ngào kết hợp với màu son đỏ quyền lực càng giúp visual của cô thêm phần thăng hạng, khó có thể rời mắt

Qua ống kính cam thường, Seo Ye Ji vẫn "đốn tim" người xem với visual tươi tắn, hút hồn

Một số bình luận của netizen:

- Uầy phải lâu lắm rồi mới thấy Seo Ye Ji đi event, xinh quá!

- Xinh xỉu, cười lên cái ngắm mãi không chán.

- Bà này cười đẹp thật, hóng phim mới lắm!

- Thiên thần, layout này 10 điểm.

- Xinh quá, điên nữ tái xuất rồi!