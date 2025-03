Không hề đùa cho vui, Selena Gomez vừa khiến fan toàn cầu sốc nặng khi rao bán bộ váy huyền thoại của mình trong Revival Tour với giá chỉ 0.50 USD (tương đương 12.500 VNĐ). Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu! Một món đồ từng xuất hiện trên sân khấu hoành tráng, được nữ tỷ phú diện khi cháy hết mình cùng hàng ngàn khán giả, giờ đây có giá còn rẻ như cho.

Selena Gomez vừa rao bán bộ váy mặc trong Revival Tour với giá chỉ 12.500 đồng khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Bộ váy được Selena Gomez diện trong Revival Tour cực cháy (Nguồn: vernsel_)

Chiếc váy mà Selena Gomez diện trong Revival Tour mang phong cách quyến rũ, mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch. Thiết kế gồm một bộ bodysuit màu nude đính đá lấp lánh, giúp tôn lên vóc dáng của nữ ca sĩ cũng như tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Bên ngoài là một lớp váy đen xếp tầng bất đối xứng, mang đến vẻ bí ẩn và sang trọng. Phần tà dài quét đất kết hợp cùng những đường cắt táo bạo giúp Selena trông vừa quyền lực vừa gợi cảm trên sân khấu trình diễn. Do đó, đây không chỉ là một bộ trang phục biểu diễn mà còn là tượng trưng cho hình ảnh trưởng thành, quyến rũ của Selena trong giai đoạn Revival Tour.

Bộ trang phục này của Selena có phần cắt xẻ vô cùng táo bạo, giúp cô nàng trông vừa quyền lực vừa gợi cảm.

Được biết, item này nằm trong chiến dịch #12DaysOfReallyRareStuff của Selena Gomez. Cụ thể, giọng ca Lose You to Love Me quyết định bán hoặc tặng những món đồ hiếm và mang nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp của mình với mức giá bất ngờ. Đặc biệt, đây còn là màn đếm ngược đến album mới I Said I Love You First, khiến cộng đồng người hâm mộ càng thêm háo hức.

Trong 12 ngày liên tiếp, Selena lần lượt công bố những món đồ gắn liền với các dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của cô. Điều khiến fan "sốc tận óc" là một số món Selena bán với giá tượng trưng, một số lại hoàn toàn miễn phí như một món quà tri ân đến người hâm mộ.

Những món đồ nằm trong chiến dịch #12DaysOfReallyRareStuff của nữ ca sĩ Selena Gomez. Không chỉ đơn thuần là một đợt thanh lý, #12DaysOfReallyRareStuff còn là cách Selena bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ.

Một số món đồ hiếm mà Selena Gomez đã "pass" khiến fan không khỏi bất ngờ, ví dụ như chiếc nhẫn kỷ niệm năm 2023 – biểu tượng cho một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô, được bán với giá chỉ 12 USD (tương đương 300.000 VNĐ).

Kính râm trong MV Boyfriend – cặp kính sành điệu cũng được nữ ca sĩ giao bán với giá chỉ 9 USD (tương đương 230.000 VNĐ). Mũ thuỷ thủ từ MV Ice Cream – món phụ kiện mà Selena từng đội khi collab cùng BLACKPINK, hay chiếc áo choàng từ Revival Tour – một item mang đậm dấu ấn sân khấu, từng theo chân cô trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất... đều xuất hiện trong chiến dịch với mức giá siêu hời.

Chiếc nhẫn được rao bán trong ngày đầu tiên của chương trình có giá chỉ 12 USD (khoảng 300.000 VNĐ)

Kính râm được nữ ca sĩ giao bán với giá chỉ 9 USD (tương đương 230.000 VNĐ)