Selena Gomez nổi bật trên thảm đỏ LHP Cannes 2024

Selena Gomez đã có mặt tại LHP Cannes vào cuối tuần qua cho buổi chụp hình quảng bá bộ phim mới mang tên Emilia Pérez. Ngay sau khi xuất hiện, nữ ca sĩ/diễn viên lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mang dáng vẻ quyến rũ của một ngôi sao Hollywood thực thụ.

Theo People, chiếc váy đỏ nổi bật của Selena tới từ thương hiệu Giambattista Valli Haute Couture. Cựu ngôi sao Disney cũng hoàn thiện vẻ ngoài của mình với giày cao gót màu đỏ của Christian Louboutin.

Trong bộ phim mới, Selena Gomez vào vai một người vợ của trùm băng đảng ma tuý Manitas. Người vợ này sau đó đã thuê một luật sư có trình độ nhưng bị đánh giá thấp Rita để giúp chồng phẫu thuật chuyển đổi giới tính và "biến mất" khi nghỉ hưu.

Ngoài giọng ca Lose You To Love Me, bộ phim của đạo diễn Jacques Audiard còn quy tụ nhiều ngôi sao khác, bao gồm "Miêu nữ" Zoe Saldana, Edgar Ramirez, Karla Sofia.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh của Selena Gomez trên thảm đỏ LHP Cannes 2024:

(Ảnh: Wire Image)

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)