Sẽ thật phí cả mùa thu nếu nàng chưa sắm 5 item sau đây: Diện lên đẹp một, chụp hình "sống ảo" đẹp 10

Mùa thu năm nay, nếu bạn muốn ghi điểm mặc đẹp giống các tín đồ thời trang chính hiệu thì nên ưu tiên những item đơn giản, bền bỉ và dễ mix&match. Dưới đây là 5 cái tên được chọn ra sẽ giúp bạn thăng hạng gu thời trang hàng ngày của bản thân, chỉ cần phối 1 item trong số này với outfit là đủ để gây ấn tượng mạnh rồi.

Áo vest gile

Áo vest gile là món đồ thời trang nổi bật nhất trong 2 năm trở lại đây. Kiểu áo này vẫn đang khiến hội chị em phải mê mệt vì quá đỗi sành điệu và cá tính. Tuy sở hữu phom dáng quen thuộc nhưng áo vest gile lại mang đến cho người mặc vẻ ngoài phóng khoáng và cực kỳ hiện đại. Bất kể bạn định phối kiểu áo này với item nào, chúng cũng có thể làm tăng tính thời trang cho set đồ của bạn. Chính vì những lý do trên mà áo vest gile là một trong những cái tên đầu tiên được các BTV thời trang của tạp chí Who What Wear lựa chọn cho danh sách này.

Áo sơ mi kẻ sọc

Nếu đã quá chán với những chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thì đến lúc bạn đổi mới tủ đồ của bản thân với áo kẻ sọc rồi đó. Ưu điểm lớn nhất của kiểu áo này nằm ở họa tiết kẻ sọc vừa thanh lịch và siêu cấp trẻ trung. So với áo trơn màu, áo sơ mi kẻ sọc trông cá tính và có gu hơn nên bạn phối với quần dài, quần short hay chân váy cũng đều toát lên được cái chất của nó. Chưa kể, dáng áo sơ mi khá thoải mái và phù hợp với hầu hết dáng người nên chúng càng dễ dàng trở thành món đồ ''must have'' cho tủ đồ của mọi chị em.

Áo 3 lỗ cao cổ

Kiểu áo thứ 3 có thể sẽ giúp ích rất nhiều trong việc mix&match cũng như tiết kiệm thời gian phối đồ của hội chị em. Đó chính là áo 3 lỗ cổ cao. Vào những ngày chớm thu, khi thời tiết đang độ giao thoa nóng - lạnh, thật lý tưởng để diện chiếc áo này.

Điểm đặc biệt của mẫu áo này so với các dáng áo 3 lỗ thông thường chính là phần cổ cao tạo cảm giác cơ thể gọn gàng và thanh thoát hơn. Ngoài ra, chúng cũng có tác dụng rất lớn trong việc tạo điểm nhấn cho outfit. Bạn có thể phối kiểu áo này với áo sơ mi, áo blazer hay bất kỳ mẫu áo khoác nào mà bản thân ưa thích. Chắc chắn chúng sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng với diện mạo phá cách và cực ''chic'' của bản thân.

Áo blazer

Giao mùa chính là thời điểm hoàn hảo để chị em sắm cho mình một mẫu áo khoác blazer. Mẫu áo mang đậm tính cổ điển này dường như không bao giờ lỗi mốt. Cứ đến mùa lạnh chúng lại được bày bán rầm rộ khiến nhiều chị em sành mặc không ngại chi tiền để mua đi mua lại.

Để mặc đẹp với áo blazer không khó. Nàng chỉ cần khoác chúng bên ngoài set đồ của bản thân là đã tự tin xuống phố cùng outfit sang-xịn-mịn chẳng kém fashionista rồi.

Chân váy denim

Nếu đang tìm một mẫu chân váy ''chân ái'' để diện quanh năm thì bạn nhất định không được bỏ qua chân váy denim. Sự xuất hiệu của item này trong tủ đồ sẽ mang đến cho phong cách của bạn một làn gió mới, vừa nữ tính, điệu đà lại vô cùng cổ điển và cuốn hút. Tương tự nhưng 4 cái tên nêu trên, chân váy denim cũng rất dễ tính trong việc phối đồ. Dù bạn không phải là một cô nàng am hiểu về thời trang cũng có thể ghi điểm khi diện kiểu chân váy này ra đường.

Gợi ý shopping:

Theo Who What Wear