Sau vụ bê bối tã bỉm, nhiều cha mẹ ở Trung Quốc đang cảm thấy như “bầu trời sụp đổ”

"Tôi đang dùng đúng loại này cho con."

"Trời ơi, không biết phải làm sao bây giờ."

"Tôi còn cố mua loại đắt tiền, hơn 10.000 đồng một miếng, vậy mà vẫn có vấn đề?"

Đó là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh Trung Quốc sau khi báo Kinh tế Tham khảo công bố kết quả kiểm nghiệm một số dòng tã bỉm trẻ em đang bán trên thị trường.

Theo bài báo, trong các mẫu tã của nhiều thương hiệu quen thuộc như Huggies, Biba Baby, Babycare... đã phát hiện formamide - một hóa chất được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm chất có nguy cơ gây độc cho hệ sinh sản.

Ngay sau đó, các thương hiệu liên quan đồng loạt lên tiếng khẳng định sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn và không phát hiện formamide vượt ngưỡng. Tuy nhiên, vụ việc vẫn tạo ra làn sóng hoang mang lớn trong cộng đồng phụ huynh, đặc biệt khi tiêu chuẩn quốc gia hiện hành của Trung Quốc đối với tã bỉm trẻ em chưa quy định bắt buộc phải kiểm tra chất này.

Hoang mang vì tã đang dùng nằm trong danh sách bị nêu tên

Chị Trương Liễu Vân, mẹ của một bé hơn 1 tuổi, cho biết chị gần như "chết lặng" khi đọc được tin tức.

Từ khi con mới sinh đến nay, gia đình chị luôn sử dụng tã Babycare. Chồng chị có thói quen mua dự trữ nên trong nhà hiện còn rất nhiều thùng tã, đủ dùng ít nhất nửa năm.

"Từ gầm giường, gầm bàn cho đến trong tủ đều chất đầy tã", chị kể.

Khi trao đổi với đồng nghiệp, chị phát hiện hầu hết mọi người đều đang dùng các thương hiệu nằm trong danh sách bị nhắc tên.

Không giống những sự cố trước đây có thể nhận biết bằng mắt thường, lần này formamide là một hóa chất vô hình, người tiêu dùng hoàn toàn không thể tự kiểm tra.

Ngay lập tức, chị cùng chồng bắt đầu tìm hiểu thông tin, hỏi ý kiến người thân và đặt mua một thương hiệu tã nhập khẩu từ châu Âu. Thậm chí, khi đồng nghiệp của chị muốn mua cùng loại trong một buổi livestream thì sản phẩm đã cháy hàng.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh liên hệ tình trạng hăm tã của con với vụ việc. Không ít cha mẹ bắt đầu nhìn lại những dấu hiệu bất thường từng xuất hiện ở con mình.

Chị Quý Đình, mẹ của một cặp song sinh, cho biết hai bé đã dùng dòng Huggies Little Forest trong thời gian dài.

Khoảng hai tháng gần đây, vùng da quanh hậu môn của các bé thường xuyên xuất hiện các mảng đỏ nhỏ, tái đi tái lại nhiều lần.

Trước đó, chị cho rằng đây chỉ là hiện tượng hăm tã thông thường. Tuy nhiên sau khi đọc tin tức, chị bắt đầu nghi ngờ liệu nguyên nhân có liên quan đến loại tã đang sử dụng hay không.

Dù đã chuyển sang thương hiệu khác, tình trạng hăm đỏ của hai bé hiện vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Dù các hãng đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức, sự lo lắng của phụ huynh vẫn chưa giảm bớt.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người chia sẻ đang yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi trả sản phẩm.

Một số phụ huynh tự bỏ tiền túi, chi hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu VNĐ) để gửi sản phẩm đi kiểm nghiệm độc lập.

Nhiều gia đình quyết định tạm ngưng sử dụng tã giấy, quay trở lại dùng tã vải hoặc để trẻ mặc thoáng hơn trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Bác sĩ liên tục nhận câu hỏi về xét nghiệm formamide

Sau khi thông tin lan truyền, bác sĩ nhi khoa Vương Hoa cho biết bà nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các bậc phụ huynh.

Nhiều người muốn đưa con đến bệnh viện kiểm tra xem trong máu có tồn dư formamide hay không.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, hầu hết bệnh viện hiện nay không có xét nghiệm chuyên biệt đối với chất này.

Đây không phải là chỉ số được kiểm tra thường quy trong y khoa và cũng rất hiếm khi được sử dụng trong thực hành lâm sàng.

Bác sĩ nổi tiếng Dr. Pei cũng cho rằng vụ việc cần được quan tâm nghiêm túc, nhưng muốn đánh giá mức độ nguy hiểm thực sự thì cần công bố rõ:

Hàm lượng formamide trong từng loại tã. Nồng độ formamide được phát hiện trong máu hoặc nước tiểu của người tham gia thử nghiệm.

Chỉ khi có đủ dữ liệu mới có thể đối chiếu với các ngưỡng độc tính đã được nghiên cứu trước đó.

Vì sao phụ huynh đặt niềm tin vào các thương hiệu này?

Nhiều năm qua, các thương hiệu như Babycare hay Huggies được xem là những cái tên quen thuộc với các gia đình có con nhỏ.

Theo khảo sát thị trường Trung Quốc năm 2024: Huggies chiếm khoảng 16% thị phần. Pampers chiếm khoảng 14%. Babycare chiếm khoảng 8%.

Riêng Babycare đã liên tiếp đứng đầu doanh số ngành hàng mẹ và bé tại Trung Quốc trong ba năm gần đây.

Nhiều phụ huynh cho biết họ chọn những thương hiệu lớn không chỉ vì quảng cáo mà còn vì tin tưởng rằng các sản phẩm đã được sàng lọc, kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng.

Không ít gia đình sử dụng gần như toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của một thương hiệu, từ tã bỉm, bình sữa, khăn giấy, khăn ướt cho đến đồ ăn dặm.

Chính vì vậy, khi một thương hiệu lớn bị nghi ngờ về chất lượng, cảm giác mất niềm tin càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Formamide xuất hiện trong tã bỉm bằng cách nào?

Theo đơn vị tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về tã bỉm trẻ em, các tiêu chuẩn hiện nay đã kiểm soát nhiều nhóm hóa chất có nguy cơ cao như: Acrylamide; Thuốc nhuộm amin thơm có khả năng gây ung thư; Chất huỳnh quang, Phthalates.

Tuy nhiên, formamide trước đây không được xem là hóa chất thường xuất hiện trong quy trình sản xuất tã bỉm nên chưa được đưa vào danh mục kiểm tra bắt buộc.

Trong khi đó, kỹ sư hóa học Diêu Vệ Minh cho rằng formamide có thể xuất hiện trong một số loại keo dán sử dụng trong quá trình sản xuất.

Chất này giúp keo bám dính tốt hơn và rất khó bay hơi hoàn toàn vì có nhiệt độ sôi cao.

Tuy nhiên, theo ông, lượng tồn dư từ công đoạn này thông thường khó có thể vượt quá các giới hạn an toàn của châu Âu.

Trong bài báo gốc, một phóng viên đã thực hiện thử nghiệm bằng cách buộc tã lên cánh tay suốt một đêm. Kết quả cho thấy nồng độ formamide trong máu được báo cáo tăng từ khoảng 2.000 ng/ml lên hơn 4.000 ng/ml.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kết quả này cần được xem xét thận trọng.

Bác sĩ Dr. Pei nhận định nếu một người thực sự hấp thụ lượng formamide đủ để làm nồng độ trong máu tăng mạnh như vậy thì sản phẩm rất có thể đã có mùi hóa chất nồng nặc và khó có khả năng vượt qua các quy trình kiểm định thông thường.

Do đó, cần thêm các nghiên cứu độc lập và dữ liệu chi tiết hơn để xác nhận kết quả.

Hăm tã có phải do formamide gây ra?

Theo bác sĩ Vương Hoa, hăm tã là tình trạng rất phổ biến ở trẻ nhỏ.

Nguyên nhân có thể đến từ: Môi trường ẩm nóng bên trong tã. Da trẻ quá nhạy cảm. Tiếp xúc nhiều lần với nước tiểu và phân. Hệ vi sinh đường ruột của trẻ chưa ổn định.

Vì vậy, hiện chưa có cơ sở khoa học để khẳng định tình trạng hăm đỏ ở trẻ liên quan trực tiếp đến formamide hay một thương hiệu tã cụ thể.

Ngoài ra, dù formamide được xếp vào nhóm chất có khả năng gây độc cho hệ sinh sản, việc hấp thụ qua da từ tã bỉm thường rất thấp. Theo các chuyên gia, cần có thêm dữ liệu về hàm lượng thực tế và mức độ phơi nhiễm trước khi đưa ra kết luận về nguy cơ đối với sức khỏe trẻ em.

Điều khiến phụ huynh lo nhất không chỉ là hóa chất mà là niềm tin

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng về mức độ nguy hiểm của vụ việc.

Tuy nhiên, chỉ riêng việc phát hiện formamide trong các mẫu kiểm nghiệm cũng đủ tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin đối với ngành hàng mẹ và bé.

Không ít phụ huynh cho rằng điều họ mong muốn nhất lúc này là sự minh bạch.

"Nếu sản phẩm thực sự có vấn đề thì phải xử lý nghiêm. Nếu không có vấn đề thì các doanh nghiệp cũng cần công bố đầy đủ dữ liệu để người tiêu dùng yên tâm", một phụ huynh chia sẻ.

Bởi với những gia đình có con nhỏ, thứ họ mua không chỉ là một chiếc tã, mà còn là cảm giác an tâm khi chăm sóc con mỗi ngày.

Nguồn: Tổng hợp từ Sina; Daily People