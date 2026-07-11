Sau tuổi 30, tôi không còn chọn nước hoa vì muốn người khác khen nữa

"Tại sao lại đổi nước hoa?" Đó là câu hỏi mà Ngọc Lan (30 tuổi, làm trong lĩnh vực sáng tạo) nhận được từ một người bạn khi cả hai gặp nhau sau một thời gian.

"Mùi cũ hợp với cậu mà."

Lan chỉ cười. Cô không biết phải giải thích thế nào rằng, không phải mùi hương cũ không còn đẹp. Chỉ là sau vài năm đi làm, trải qua những lần thay đổi công việc và cả những giai đoạn buộc bản thân phải trưởng thành hơn, cô nhận ra mình cũng không còn là phiên bản của những năm đôi mươi.

"Có những thứ mình từng rất thích, nhưng rồi đến một lúc lại thấy không còn phù hợp nữa." - Lan tâm sự.

Thời gian đầu khi mới đi làm, cô thường thích những mùi hương ngọt và nổi bật. Mỗi lần bước vào một không gian, đứng giữa một tập thể, cô muốn người khác ngay lập tức nhận ra mình đang dùng loại nước hoa nào. Khi ấy, được khen "hôm nay thơm thế" luôn là điều khiến cô vui cả ngày. Nhưng càng trưởng thành, niềm vui ấy dường như không còn quan trọng nữa.

"Giờ mình chỉ cần một mùi hương khiến bản thân cảm thấy dễ chịu. Nếu có ai đó nhận ra khi đứng cạnh thì càng tốt, còn không cũng chẳng sao."

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Lan, mà rất nhiều chị em phụ nữ cũng đều đang trải qua những cảm giác tương tự.

Khi phụ nữ trưởng thành, gu làm đẹp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn

Ở độ tuổi đôi mươi, nhiều người thích theo đuổi phong cách nổi bật và dễ gây ấn tượng. Nhưng khi bước vào giai đoạn sau tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu thay đổi cách chăm sóc bản thân.

Họ không còn mua quá nhiều mỹ phẩm theo xu hướng, cũng ít chạy theo những món đồ đang "hot" trên mạng xã hội. Thay vào đó là những lựa chọn bền vững hơn, phù hợp hơn với lối sống của mình.

Một chiếc áo sơ mi được cắt may chỉn chu sẽ có tính ứng dụng cao hơn một chiếc váy nhiều chi tiết. Một thỏi son hợp màu da có thể được dùng thường xuyên đến khi hết. Hay một chai nước hoa không nhất thiết phải thật nổi bật, nhưng đủ để mỗi lần sử dụng đều mang lại cảm giác mình đang chăm sóc bản thân.

Vẻ đẹp lúc này không còn hướng đến việc nổi bật giữa đám đông, mà là tạo nên cảm giác thoải mái, vừa vặn với chính mình.

Có lẽ cũng vì vậy mà những dòng nước hoa mang tinh thần tối giản, thanh lịch và dễ sử dụng trong nhiều hoàn cảnh ngày càng được nhiều phụ nữ yêu thích.

Một mùi hương không cần quá nồng để được nhớ đến

Trong thế giới nước hoa, nhiều người tin rằng một mùi hương đẹp không phải là mùi hương khiến cả căn phòng đều phải ngoái nhìn. Đôi khi, điều khiến người khác nhớ nhất lại là cảm giác dễ chịu, gần gũi khi ngồi cạnh ai đó trong một cuộc trò chuyện.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong cách nhiều thương hiệu phát triển sản phẩm. DeAndre của Orientica là một trong những thương hiệu lựa chọn hướng đi đó. Thay vì xây dựng hình ảnh xa hoa hay quá phô trương, DeAndre lựa chọn một hướng đi nhẹ nhàng hơn, xem nước hoa như một phần của phong cách sống.

Trong bộ sưu tập của hãng, Victoria được xây dựng dành cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập nhưng vẫn giữ sự mềm mại rất riêng.

Thuộc nhóm hương Floral Powdery, Victoria mở đầu với lá violet và quả mâm xôi, tiếp nối bằng hoa hồng, hoa diên vĩ và hoa vòi voi trước khi lắng lại cùng vanilla, đậu tonka và xạ hương ở tầng hương cuối.

Điều dễ nhớ ở Victoria là cảm giác sạch sẽ, nữ tính và có chiều sâu, giống như một người phụ nữ không cần nói quá nhiều nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh. Các tầng hương chuyển biến nhẹ nhàng từ mềm mại đến ấm áp, mang đến hương thơm thanh lịch kéo dài.

Đặc biệt với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam, hương thơm nhẹ nhàng nhưng bền bỉ của Victoria cũng sẽ giúp nhiều chị em tự tin hơn mỗi khi sử dụng. Đó là kiểu nước hoa có thể đồng hành cùng bạn từ một ngày làm việc ở văn phòng đến những công việc đòi hỏi việc di chuyển nhiều.

Chăm sóc bản thân đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ

Lan kể rằng, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, cô vẫn giữ một thói quen nhỏ: xịt nước hoa lên cổ tay rồi chấm nhẹ sau tai.

"Không phải để ai đó nhận xét hôm nay mình thơm thế nào", cô cười. "Chỉ đơn giản là mỗi lần làm vậy, mình có cảm giác như đã sẵn sàng hơn để bắt đầu một ngày mới."

Có người dành vài phút pha một ly cà phê trước khi đi làm. Có người không bao giờ quên tô một chút son. Cũng có người bắt đầu ngày mới bằng một mùi hương mình yêu thích.

Mỗi người sẽ có một thói quen và sự ưu tiên khác nhau, nhưng tất cả những lựa chọn ấy đều có chung một mục đích là nhắc nhở mỗi người rằng bản thân mình cũng xứng đáng được chăm sóc.

Có lẽ đó cũng là điều khiến nước hoa trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều phụ nữ hiện đại. Không phải để trở thành một người khác, nhưng đủ để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn.

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

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