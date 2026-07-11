Cú hất tóc của thánh nữ chịu chơi nhất BLACKPINK làm mát cả Tây Ban Nha

Jennie vừa khiến bầu không khí lễ hội mùa hè tại Madrid trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết bằng một đêm diễn đẳng cấp. Với tư cách là nghệ sĩ K-pop duy nhất đảm nhận vị trí headliner tại 2026 MAD COOL FESTIVAL, cô nàng một lần nữa khẳng định vị thế biểu tượng toàn cầu của mình.

Trước khi càn quét Tây Ban Nha, thành viên BLACKPINK đã lập cú đúp kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi liên tiếp dẫn đầu hai lễ hội âm nhạc lớn bậc nhất châu Âu là Roskilde Festival (Đan Mạch) và Open'er Festival (Ba Lan). Việc khép lại trọn vẹn chương cuối tại Mad Cool đã chính thức giúp Jennie hoàn thành chuỗi thống trị bộ ba festival hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh tư duy âm nhạc thời thượng, thời trang thảm đỏ lẫn sân khấu của Jennie luôn là đề tài khiến giới mộ điệu phải đem ra mổ xẻ. Đồng hành cùng nam stylist ruột Sam Woolf trong chuỗi sự kiện này, nữ thần tượng đã mang lên sân khấu những thiết kế vintage có tuổi đời lên đến 23 năm, nằm trong bộ sưu tập Elie Saab Xuân/Hè 2003.

Từ hai look nguyên bản số 8 và số 9 mang tông màu tím, vàng chủ đạo của nhà mốt, Sam Woolf đã đầy sáng tạo khi biến tấu thành 3 outfit hoàn toàn khác biệt. Tinh thần phóng khoáng, "chịu chơi" đặc trưng của Jennie được giữ vững với công thức bratop và quần siêu ngắn quen thuộc. Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều về ranh giới giữa quyến rũ và hớ hên trên sân khấu, không ai có thể phủ nhận tạo hình của Jennie tại chuỗi festival mùa hè này là một thành công lớn về mặt định hình phong cách.

Trong số các tạo hình tại Tây Ban Nha, khoảnh khắc Jennie xuất hiện với layout tựa một "nàng tiên cá" hiện đại đã hoàn toàn chiếm trọn mọi ánh nhìn. Bộ trang phục là sự kết hợp táo bạo giữa chiếc bratop xếp nếp bằng vải voan mỏng đầy tinh tế từ nhà thiết kế Nensi Dojaka, phối cùng phần chân váy lưới Elie Saab được cắt xé ngẫu hứng và tinh chỉnh lại độ ngắn một cách khéo léo. Sáng tạo này giúp cô khoe trọn vòng eo con kiến cùng cơ bụng săn chắc đáng mơ ước.

Thần thái ngút ngàn kết hợp cùng cú hất tóc thương hiệu giữa làn gió Madrid của Jennie khiến hàng vạn khán giả bên dưới hoàn toàn "điêu đứng". Đặc biệt, không khí cuồng nhiệt của đêm diễn còn ghi nhận một sự cố vô cùng dễ thương. Vì biểu diễn quá cháy và bung xõa hết mình theo giai điệu, đại sứ toàn cầu của Ray-Ban đã vô tình làm bay luôn chiếc kính mát dáng phi công đang đeo trên mặt. Khoảnh khắc dở khóc dở cười nhưng đầy năng lượng này ngay lập tức được các fan truyền tay nhau rầm rộ, minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của một ngôi sao sinh ra để thuộc về những sân khấu lớn ngoài trời.

Ảnh: X, Instagram