Sau thời gian "ở ẩn" bà mẹ trẻ lầy lội tái xuất với bộ ảnh "làm trò con bò" đằng sau lưng con

Cô Lee Mi Do, 38 tuổi (là một diễn viên Hàn Quốc) được cư dân mạng biết đến với phong cách chụp ảnh lầy lội và hay làm "trò con bò" đằng sau lưng con trai. Những bộ ảnh hài hước của cô Lee Mi Do chụp với con trai thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Trong khi cậu nhóc ngồi yên lặng phía trước thì nữ diễn viên liên tục tạo đủ dáng kì quặc và làm những biểu cảm khó đỡ đằng sau.

Mới đây, cô Lee Mi Do tiếp tục đăng tải một loạt ảnh chụp ở sân băng với con trai. Ngay lập tức bộ ảnh này đã nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích của cư dân mạng. Vẫn với phong cách quen thuộc, bà mẹ trẻ làm đủ trò đằng sau lưng con trai, còn cậu bé ngồi đằng trước không hay biết gì và giữ biểu cảm ngơ ngác.

Cùng quẩy lên nào.

Thế giới này là của riêng ta.

Thôi thì cạn lời.

Cho đến hiện tại bộ ảnh này vẫn đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cư dân mạng cũng không quên để lại những bình luận bày tỏ sự thích thú của mình rằng:

- Em bé trông dễ thương quá!

- Mình xem mãi không thấy chán.

- Ôi xem xong mà cười không dứt được.

- Nhìn mặt cậu nhóc trông cưng dễ sợ.

Thêm một số bức ảnh hài hước của 2 mẹ con cô Lee Mi Do được chụp tại sân trượt băng:

Rồng rắn lên mây.

Nhảy disco tập thể.

Được biết tất cả những tấm ảnh của 2 mẹ con đều là do chồng của cô Mi Do chụp. Có thể thấy dù cuộc sống hiện tại có bận rộn, nhưng ở cô Lee Mi Do luôn toát ra một năng lượng tích cực, vui vẻ và những bức ảnh đáng yêu này sẽ là kỷ niệm khó quên với cả gia đình.