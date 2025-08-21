Sau sinh em bé, cứ tối đến Quỳnh Lương lại gặp hiện tượng bất thường: Tình trạng này có thể do nguyên nhân nào?

Thời gian gần đây, diễn viên Quỳnh Lương đã hạ sinh bé gái thứ hai, bé có tên ở nhà là Nala.

Sau khi em bé ra đời, cô và bạn đời hận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dễ thương của con cũng như hành trình ở cữ sau sinh.

Tuy nhiên, mới đây Quỳnh Lương bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe không ổn định hậu sinh nở. Cô cho biết bản thân thường xuyên bị nổi mề đay ở bàn tay và bàn chân, đặc biệt về đêm, cảm giác ngứa ngáy dữ dội khiến cô vô cùng khó chịu. Dù đã đi bệnh viện, xét nghiệm kỹ lưỡng và loại trừ nguyên nhân do ký sinh trùng, nhưng đến nay bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác.

Nữ diễn viên trải lòng: “Em đã xét nghiệm rất kỹ và không phải bị sán chó. Nhưng bàn chân và bàn tay em cứ nổi mề đay, tối đến là ngứa điên người. Khi mang thai thì không bị, em tưởng đã khỏi, vậy mà sau sinh chỉ một ngày là tái phát. Giờ uống thuốc cũng khó, thật sự em không biết làm sao.”

Thông tin này khiến nhiều khán giả lo lắng cho sức khỏe của Quỳnh Lương, đồng thời gửi lời động viên và mong cô sớm hồi phục để toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ.

Tình trạng mà diễn viên Quỳnh Lương mô tả: bàn tay, bàn chân nổi mề đay, ngứa nhiều, đặc biệt vào buổi tối sau sinh có thể liên quan đến một số vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau sinh.

Nguyên nhân có thể gây nổi mề đay, ngứa bàn tay và bàn chân sau sinh

1. Thay đổi nội tiết sau sinh

Sau khi sinh, estrogen và progesterone giảm mạnh, gây rối loạn cân bằng miễn dịch và da trở nên nhạy cảm hơn.

Hệ quả là da dễ bị ngứa, nổi mẩn, đặc biệt là vùng da mỏng như bàn tay, bàn chân.

2. Ứ mật trong gan sau sinh (Intrahepatic cholestasis)

Đây là tình trạng mật không thoát ra được bình thường, tích tụ trong gan rồi đi vào máu.

Biểu hiện đặc trưng: ngứa lòng bàn tay, bàn chân dữ dội về đêm, nhưng không có phát ban rõ ràng.

Nếu để lâu có thể ảnh hưởng đến gan, cần làm xét nghiệm men gan và axit mật để chẩn đoán.

3. Dị ứng hoặc mề đay mãn tính

Có thể do thuốc (kháng sinh, giảm đau, sắt, canxi), thức ăn (hải sản, sữa bò, đồ cay nóng), hoặc hóa chất (nước giặt, nước rửa chén).

Biểu hiện: da nổi mẩn đỏ, ngứa rát, có thể lan rộng toàn thân.

Khô da, viêm da cơ địa tái phát

Sau sinh, phụ nữ thường thiếu ngủ, căng thẳng, mất cân bằng miễn dịch → da khô, nứt nẻ, dễ ngứa.

Nếu có cơ địa dị ứng từ trước, tình trạng này càng nặng hơn.

Biện pháp xử lý và chăm sóc

Đi khám bác sĩ khi ngứa kéo dài, đặc biệt về đêm để loại trừ nguyên nhân gan mật.

Dưỡng ẩm da hằng ngày bằng kem lành tính (không hương liệu, không corticoid nếu chưa có chỉ định).

Giữ da sạch và thoáng, tránh tắm nước quá nóng, không chà xát mạnh.

Mặc quần áo rộng, cotton để da dễ thở, tránh mồ hôi tích tụ.

Chế độ ăn uống: hạn chế đồ cay nóng, dầu mỡ, hải sản; uống nhiều nước; tăng cường rau xanh và hoa quả.

Tránh căng thẳng, thiếu ngủ vì stress làm nặng thêm tình trạng mề đay.

Nếu bác sĩ chẩn đoán là dị ứng/mề đay: có thể được kê thuốc kháng an toàn cho mẹ đang cho con bú.

Nếu nghi ngờ ứ mật: cần theo dõi chức năng gan và có phác đồ điều trị riêng.

Tóm lại

Mẩn ngứa sau sinh có thể chỉ là phản ứng da thông thường, nhưng nếu ngứa tập trung ở lòng bàn tay và bàn chân, nhất là ban đêm, thì không nên chủ quan. Cần đi khám để kịp thời xử lý, tránh ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.