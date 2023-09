Sắp đến thời tiết giao mùa, gợi ý những item xinh và ấm cho bé vừa chất lượng vừa giá hời duy nhất ngày 10/9

Những món đồ không thể thiếu cho bé trong thời tiết giao mùa

Áo khoác cho bé hình gấu dễ thương

Thời tiết se lạnh thì chắc chắn không thể thiếu đi những chiếc áo khoác. Dưới đây là mẫu áo khoác có tai gấu dễ thương mà các mẹ có thể sắm cho bé yêu. Áo được may bằng chất liệu mềm mại đem lại cảm giác thoải mái cho các bé. Sản phẩm có hai màu nâu và be, màu nào cũng đều xinh xắn. Áo có nhiều size từ 8 đến 18kg nên các mẹ có thể dễ dàng chọn mua cho bé nhé!

Mũ len quả bông kèm khăn ấm áp

Những ngày lạnh hơn thì một chiếc mũ len cùng khăn quàng cổ sẽ là món phụ kiện giúp bé giữ ấm hiệu quả. Gợi ý cho các mẹ chiếc mũ len với hai quả bông dễ thương này. Mũ và khăn được làm bằng chất liệu len dày dặn. Kiểu dáng mũ được thiết kế ôm trọn đầu bé và cho phép kéo xuống che kín phần tai và gáy của bé, giúp giữ ấm và bảo vệ sức khỏe bé. Bên cạnh đó, đường viền mũ được may tỉ mỉ cẩn thận, không nổi cộm, không khiến bé yêu khó chịu nên mẹ có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho bé yêu.

Mũ lông cừu kèm khăn quàng cổ

Thêm một gợi ý mũ cho bé vào mùa thu đông với chiếc mũ lông cừu đáng yêu. Đây là chiếc mũ kèm khăn hình bò sữa với hai màu nâu và trắng. Mũ được làm bằng chất liệu lông cừu mềm mại và ấm áp phù hợp cho các bé từ 1 đến 6 tuổi. Chiếc mũ này có thiết kế dễ thương cùng phần khăn có chỗ cài vừa giúp giữ ấm lại vừa mang đến diện mạo đáng yêu cho bé.

Giày tập đi cho bé chống trơn trượt

Mẹ nào đang tìm giày tập đi chống trượt cho các bé thì nhất định phải tham khảo mẫu giày dưới đây. Giày được làm bằng chất liệu vải cotton hữu cơ tự nhiên, mềm mại và thoáng khí. Phần đế giày được thiết kế bằng chất liệu mềm, có in họa tiết giúp chống trơn trượt khi bé tập đi. Đặc biệt, mẫu giày này có trọng lượng siêu nhẹ chỉ 25g, giày có phần quai đeo đàn hồi giúp bé đi lại dễ dàng và thoải mái. Sản phẩm được bán tại Lazada các mẹ nhé!

DHA Nature's Way Kids Smart

Bổ sung dinh dưỡng cho bé trong thời tiết giao mùa là điều rất cần thiết. Nature’s Way là thương hiệu chuyên về dòng sản phẩm dành cho trẻ em. DHA Nature's Way Kids Smart giúp bổ sung EPA và DHA tinh khiết, sản phẩm dạng dung dịch dễ sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp hấp thu nhanh, bé trở nên thông minh, hoạt bát hơn mỗi ngày. Sản phẩm không chứa các chất gây dị ứng, rất an toàn cho trẻ nhỏ, các mẹ có thể yên tâm mua cho bé.

